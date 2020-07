–En este pre-estreno, ¿qué adelantará de su próximo trabajo de estudio, Humana raíz?

–En el espectáculo incluyo temas del disco pero no exclusivamente. Alrededor del 50% será de Humana raíz.

–Comenta que es su disco más personal, ¿por qué?

–Las letras son todas mías y estoy acompañado por los guitarristas que han estado conmigo a lo largo de mi trayectoria, como Luis Mariano, David Caro y Antonio de la Luz, que conocen muy bien mi trayectoria. Además cuento situaciones y vivencias personales y hago homenajes a artistas flamencos que han supuesto mucho en mi trayectoria porque me han inspirado en momentos determinados. Es la primera vez que voy a sacar un disco con letras mías.

–Anunció también libro, ¿verá la luz a la vez que el disco, a finales de julio?

–El libro saldrá más adelante. Probablemente para finales de año porque es una investigación bastante voluminosa sobre el flamenco en Granada. Y la gira del disco, que se presentaba en mayo en el Isabel la Católica y seguía por más de 30 teatro de toda España, se ha atrasado para el otoño, como le ha ocurrido con la mayoría de los artistas. Pero todavía no hay fechas concretas.

–También le acompañan varios amigos en el libreto del disco.

–Sí, estará Paco Paredes, que ha sido una persona fundamental en mi vida, formaba parte del jurado de la Lámpara Minera en la edición de que gané y fue productor de mi primer disco. También el profesor de filosofía de la Complutense Sergio Antoranz; el actor Daniel Maldonado o el ilustrador valenciano Javier Parra...

–Este disco ve la luz gracias a un crowfunding que consiguió la cantidad prevista para su grabación, 4.000 euros, en sólo un día, y luego siguió recaudando para la grabación del vídeoclip. ¿Qué supone para un músico ver esa muestra de apoyo?

–No es falsa modestia pero no esperaba en ningún momento: esa ayuda tan masiva del crowfunding que vino por parte de seguidores y colectivos de toda Andalucía y España, incluso de París, Estados Unidos, Bélgica... Me resultó abrumadora y me emocioné profudamente cuando vi que la gente se había volcado. La propia página, en la que participan muchos artistas, me dio la enhorabuena porque dijo que había sido el más rápido en conseguir la cuantía estipulada. Todavía hay muchas personas que apuestan por la cultura porque entienden que son momentos muy difíciles.

–¿Cuánto dinero recaudaron finalmente? ¿Se pudo grabar el vídeoclip o o el confinamiento lo impidió?

–Se nos quedó con los vuelos comprados y todo. Lo haremos ya en otoño cuando se recuperen los conciertos. Recaudamos 13.000 euros pero al ser donaciones las retenciones creo que son del 20%. Lo que ocurrió es que terminó con el tema del confinamiento y hubo mucha gente que por miedo a su situación laboral tuvo que retirar su ayuda. Yo lo comprendí perfectamente, es lógico. Al final fueron alrededor de 8.000 euros que me dieron para pagar el disco, los artistas y para financiar el vídeoclip.

–Antes incluso de esta situación ya tuvo que hacer un crowfunding para financiar el disco. ¿Cómo ve el futuro para el flamenco?

–La situación es muy difícil. Se están haciendo esfuerzos para mantener programaciones pero la mayoría se han caído. Hay personas en situación de riesgo, familias que dependen exclusivamente de la música. El panorama que se plantea es muy dramático porque los conciertos on-line son una alternativa pero es una oferta más dispar y no te permite una economía saludable.

–¿Se rentabilizan ya las actuaciones on-line?

–Algunas sí. Hay plataformas en la que la gente compra su entrada para verlas desde casa, pero eso en flamenco no funciona.

–Hay que tener ganas para, después de 8 horas de teletrabajo, seguir delante del ordenador pero el flamenco suele tener aforos más reducidos que otros géneros como el pop o rock, el público es más frecuente que esté sentado... ¿Eso no les confiere cierta ventaja?

–He planteado a la nueva asociación de artistas flamencos –que he saludado con mucho entusiasmo– varias propuestas. La alternativa sigue siendo apostar por la recuperación de lo público, los festivales como el de Casabermejas o el que hay ahora en los Ogíjares, y las peñas flamencas que era lo que más trabajo daba a los cantaores. Con esto del Covid hay que aprender a hacer las cosas de otra manera pero las peñas tienen aforos muy limitados y las distancias se respetan. La gente es muy disciplinada, se mantienen cánones muy antiguos de respeto al que está cantando, que además son muy interesantes. Hay alternativas pero aún así mi posición es bastante pesimista.

–¿Incluso si se mantiene la situación estable de la nueva realidad?

–El hecho de que volviera un nuevo confinamiento sería terrible. He tenido que hacer informes sobre la situación de los artistas flamencos durante el confinamiento y había gente que no quería dar su nombre pero estaban viviendo de la Cruz Roja y los Bancos de Alimentos. Así de claro.