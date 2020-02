Juan Pinilla abre un crowfunding para su próximo disco

Juan Pinilla ha iniciado una campaña de recogida de fondos para sufragar parte de la inversión necesaria para su último trabajo, Humana raíz. El cantaor granadino ha puesto en marcha un crowfunding que se abrió a las donaciones de seguidores el pasado martes y ayer ya había recogido el cien por cien del objetivo inicial, unos 4.000 euros. “En realidad, la producción del disco son 10.000 euros, así que si se abre una segunda fase se lo recaudado se destinará al rodaje de los vídeoclip”, señala Pinilla.

Se tratará del quinto disco de estudio del granadino y el que considera más suyo de toda su producción. “Humana raíz es el disco que os presento y es mi trabajo más personal hasta la fecha ya que todo ha sido compuesto por mí y por la gente que me ha acompañado desde que empecé en este hermoso y enigmático mundo de la música”, comenta el cantaor, quien señala que el CD irá acompañado de un pequeño libro (formato disco-libro) donde se podrán leer, entre otras cosas, las letras “que son la columna vertebral del mismo”.

El disco estará compuesto por 12 canciones con la impresionante música que emana de las guitarras de sus compañeros habituales: David Caro y Antonio de la Luz. Además, uno de los temas contará con la participación de “los tacones” de Anabel Moreno, una de las bailaoras más destacadas de la compañía de Mario Maya.

Todas las letras son del propio Pinilla salvo un texto de Francisco Umbral, el autor que motivó su interés por cualquier forma artística. “Es la primera vez que me lanzo tanto con la música como con la letra. Al haber estado siempre rodeado de grandes poetas me había dado mucha vergüenza”, cuenta el cantaor, quien señala además que este es el primero de sus disco que no se produce por encargo.

En cuanto a la música, hay de todo, desde malagueñas a seguidillas, tangos, bulerías, cantos del campo o cantos de la mina. Y algunos homenajes a sus grandes referentes, como Pastora Pavón, la Niña de los Peines.

“El álbum estará acompañado de letras, fotografías, ilustraciones de amigos y algunos recuerdos más que harán de él un sincero relato de mi forma de entender el mundo”, agrega el cantaor.