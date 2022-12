Sho-Hai: "Ir al psicólogo no es estar loco, hay que normalizar eso"

Sho-Hai habla con la serenidad y la autoridad de quien colocó los cimientos del rap nacional. Primero con Bufank, luego con Violadores del Verso (con quienes logró un Disco de oro al vender 60.000 copias en menos de una semana en 2006, antes de la irrupción de las plataformas de streaming) y ahora en solitario, el maño, en cuyo DNI aparece Sergio Rodríguez (Zaragoza, 1976), lleva toda una vida en eso de escribir rimas y soltarlas sobre una base rítmica.

Amante confeso del heavy y la cerveza (sin ningún pudor otro de sus sobrenombres en Gran mago beodo) el rapero acaba de lanzar Polvo, su última referencia en solitario, un disco algo más optimista que los anteriores, pero sobre el que ondea ineludiblemente el recuerdo de Rebel, su hermano, que murió al principio de la pandemia, un hecho que le marcó a fuego, pero que, como él mismo reconoce supo darle "la vuelta a la tortilla" y cambiar la mentalidad. Con esta actitud llega el próximo sábado a la sala Industrial Copera para presentar su trabajo en Granada, una ciudad a la que le une un vínculo muy estrecho.

-Alguien que lleva más de tres décadas en la escena del rap habrá visto de todo, ¿cómo ha cambiado Sho-Hai en estos últimos años?

-Todo evoluciona en la vida, tanto los aparatos como uno mismo y poco a poco vas creciendo y empiezas a interesarte por otras cosas y, por ejemplo, rapeas sobre temas que antes no rapeabas, pero la ilusión sigue siendo la misma que cuando empezaba. A día de hoy sigo haciendo música como el primer día, creo que eso no se puede perder, que no tiene ningún mérito hacer música como un mero curro de recadero, yo hago música porque me gusta hacerla, pero la ilusión y el amor no la pierdo nunca.

-Después de tantos años, ¿para qué seguir sacando discos?, ¿qué le queda por demostrar?

-Para mí escribir es como una terapia, lo cierto es que aunque no viviese de esto o seguiría escribiendo. Personalmente se lo recomiendo a todo el mundo, es lo mejor que puedes hacer para liberar un poco la mente. Antiestrés total.

-Siguiendo con el tema de la evolución, ¿cómo ve a las nuevas generaciones? En Polvo, por ejemplo, tiene una colaboración con Kaze

-Hay gente que es muy valida. Por ejemplo Kaze es una pasada y además de rapear como quiere es un tío super versátil que canta como quiere, y qué decir por ejemplo de Granada, de Ayax y Prok que son unos bestias, también están Foyone desde Málaga o Ergo Pro e Ill Pekeño en Madrid y muchos más. Creo que hay un relevo muy guapo entre la música de nuestra generación y la nueva. Hoy día hay gente super talentosa que está llenando salas y haciéndolo muy bien, así que todo mi respeto y admiración para esa gente que mantiene el rap como yo lo concibo.

Para mí escribir es como una terapia, lo cierto es que aunque no viviese de esto o seguiría escribiendo

-El tema con Kaze se llama Terapia y de hecho en varias ocasiones ha confesado que ha necesitado acudir a un profesional para abordar sus problemas, incluso también tiene otros temas en el disco que tratan sobre esto, ¿era importante para usted visibilizar todo esto?

-Claro, creo que hay que normalizarlo. Que vayas a un psicólogo no quiere decir que estés loco, creo que eso hace que mucha gente que tiene problemas tenga miedo del qué dirán y al final no dé el paso. También es cierto que, tal y como está el patio, hay gente que no puede permitirse un psicólogo privada y la seguridad social a lo mejor te ve un psicólogo diez minutos y hasta dentro de dos meses no vuelves a ir y eso no te va a arreglar absolutamente nada. Gracias a Dios yo he podido permitirme pagar un profesional y la verdad es que me ha ido estupendamente y se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que coger el toro por los cuernos y antes de que se haga más grande la pelota de mierda que tienes en el cerebro, mejor acudir a este tipo de sitio.

-Este disco es más optimista que los otros anteriores que lanzó en solitario ¿ha tenido algo que ver la terapia?

-Eso ya fui yo mismo, fue un poco aprendizaje de antes y lo puse en práctica. En esa época estaba hundido, no conseguía salir del pozo y no quería estar así, así que decidí darle la vuelta a la tortilla y en lugar de hacer canciones ultraoscuras (que también las hay) hice todo lo contrario, sacar luz de donde no la había y fue toda una ayuda. También conté con el apoyo de mi familia y amigos, que son ultranecesarios para salir de ahí, de hecho me sorprendí a mí mismo, porque me quedé afónico durante mucho tiempo, de hecho fui al otorrino, pero en cuanto quedé con los amigos recuperé la voz inmediatamente, fue mano de santo.

No soy cantante, yo hablo con ritmo

-Amigos que también están en este disco, de hecho entre las colaboraciones están R de Rumba, Xhelazz y, por supuestos, Kase.O y Lírico.

-Sí, sí, no podían fallar. Los amigos más cercanos, los más baratos como los llamo yo (risas), no pueden fallar. Para este trabajo quería contar con gente que no había trabajado nunca, como Kaze o Acción Sánchez, pero también con los amigos de siempre y fue bonita esa reunión de Doble V que estábamos muy parados y a parte del público necesitábamos hacer una canción juntos, reunirnos en el estudio y era importante hacer algo juntos.

-De hecho es una de las canciones más celebradas, precisamente por la expectación que supuso. Se ha rumoreado mucho sobre un posible regreso del grupo, ¿hay alguna novedad?

-Ahora estoy enfocado en la gira y el tema está aparcado, pero nunca se sabe. Además, Javi [Kase.O] está también enfocado con su gira de Jazz Magnetism, de hecho ahora se va para Latinoamérica, y eso es ahora lo primordial. Luego haremos aquí una reunión de sabios y veremos, eso fue una buena toma de contacto después de siete años separados y fue un regalo para la humanidad (risas)

-Ya que menciona el disco de Jazz Magnetism, otro de los proyectos que tiene en el aire es un disco con una banda de rock, ¿cómo va ese tema?

-Sí, siempre lo he dicho, Es una idea muy bonita y romántica, pero complicada por el tema de los músicos y tal, pero sería muy bonito llevar versiones que podían quedarle bien los guitarrazos y estaría muy guapo. La verdad es que me gusta siempre juntarme con gente del gremio y me gusta mucho salir de mi género y meterme en ese tipo de música y sacar el heavy que tengo dentro.

-Hay muchas canciones en las que canta y entona un poco más ¿renovarse o morir?

-Bueno, siempre lo he hecho, siempre me ha gustado meter algo más de melodía, incluso desde las maquetas, dos o tres frases como mucho, porque yo no tengo voz como para cantar, yo no soy cantante, yo hablo con ritmo y me apetecía, me lo pedía la instrumental. No lo hacía porque me lo pidiese el mercado ni nada, simplemente porque me apetecía, ya ves tú unos tonos (risas), pero me quedo contento con el resultado.

-"El rap es antifa de toda la vida", canta en A tomar por culo. ¿Cómo ve que haya raperos que actúen en actos políticos como los de Vox?

-Se definen a sí mismos. Cómo pueden ser un rapero simpatizantes de Vox, que son ultrarracistas, homófobos y demás. Simplemente con eso no me cuadran las cuentas y más con un movimiento que viene del Bronx, con gente negra, latina,... no me cabe en la cabeza y me parece ridículo y de deficientes mentales.

-No solo en esa, también en Estúpido, se muestra muy reivindicativo con cierta parte de la sociedad. ¿Los años le han vuelto más guerrero?

-Siempre he metido cera en los temas de Doble V a los que no me gustan, sean políticos, medios de comunicación,... siempre ha habido ese tipo de cosas. En el anterior disco había un tema [Dando brea] que también metía un poco de caña. Siempre ha habido ese tipo de cosas en mis letras. Tampoco pretendo ser un periódico o un telediario, para rapear de política tienes que saber mucho de política, y yo no sé de política, yo sé lo que me cuadra y lo que no. Los Chikos del Maíz, por ejemplo, lo hacen muy bien, hablar de este tipo de cosas, porque controlan del tema, pero siempre ha habido este tipo de letras así con rabias y agresivas, desde Violadores hasta ahora.

-Cambiando de tema, una cosa que no ha cambiado con los años es su apuesta por el formato físico, algo que parece muy arriesgado en la era de Spotify.

-(Risas) Sí, siempre hemos apostado por el formato físico y, además, como raperos que somos siempre hemos sacado vinilos (risas) antes para los Dj y ahora para coleccionistas. Aunque lo cierto es que ha habido un resurgir en cuanto al vinilo, toda la gente saca ahora sus discos en ese formato. Obviamente se hacen muchas menos copias, de hecho hemos hecho la mitad que en el disco anterior, porque ahora la música se vende para los coleccionistas, la gente se compra el CD y no tiene ni reproductor, lo hace por tenerlo ahí de colección, mucha gente ni siquiera los abre, los tiene por seguir la saga y tener toda la colección, pero siempre hemos apostado por el formato físico.

-Hablando de discos, una de las cosas en la que fue pionero Violadores del Verso fue en rechazar las multis y crear su propio sello (Rap Solo), algo que ahora parece normal pero que en aquella época no lo era tanto.

-Nosotros en un principio sí que estábamos con una discográfica que era muy alternativa, pero nos hizo la jugarreta y aprendimos a la fuerza, pero también nos vino bien para autoeditarnos las cosas. Desde siempre nos han llovido las ofertas, pero no nos han ofrecido cosas que no pudiésemos hacerlas nosotros. Además, cuanta más gente haya por medio hay más buitreo y más cuervos (risas) que se llevan dinero que no se tienen que llevar y ya que apenas se venden discos lo hacemos nosotros y todo queda en casa. Lógicamente es más trabajo, pero salimos más contentos. De todas formas, en el tema de distribución estamos con Altafonte [antigua Boa] que es lo único que contamos con otra gente para los discos.

-Para cerrar, ahora viene a Granada, una ciudad de la que ha dicho que sería el lugar en el que viviría si no existiera Zaragoza ¿es eso cierto?

-(Risas) Lo cierto es que antes bajaba mucho a Granada, pero ahora ya por ciertas asuntos no lo hago tanto. Pero sí, me he pasado muchos fines de semana por ahí, especialmente con mi gente de Hora Zulú, especialmente con su batería, [Francisco] Javier Cordovilla, que es mi hermano, de hecho ahora me voy a quedar unos días con él ahí en Padul. Pero sí, Granada es una ciudad que me gusta mucho el ambiente que se respira ahí y la gente y es real, es un lugar que me gusta mucho.