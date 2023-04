Espido Freire, Manuel Vilas o Rayden destacan en una Feria del Libro dedicada a la imagen

Muchos de ellos destacan por libros ilustrados porque el lema escogido en esta ocasión es Una imagen, mil palabras. No solo de palabras se componen los libros y con esa idea muy presente, los organizadores de la 41 edición de la Feria del Libro de Granada -Open Cultura y la editorial Esdrújula- pretenden homenajear a esos géneros en los que se dan la mano literatura e imagen o dibujo, igualándolos en primer plano. Habrá un ciclo dedicado a esta temática. Por eso, en esta ocasión Vida -conocido no solo por su obra pictórica sino también por sus aportaciones en el campo del diseño gráfico, muy vinculado al sector del libro- es el encargado de ofrecer el pregón inaugural y la exposición principal en la Sala Zaida de Caja Rural estará protagonizada por el trabajo de Ilu Ros para su volumen sobre la trilogía rural de Federico García Lorca: un libro ilustrado que aglutina la particular visión de la artista sobre Bodas de sangre, Yerma, y La casa de Bernarda Alba.

Este año, de nuevo, se impulsará el área de Fuente de las Granadas como zona lúdica para público familiar, infantil y juvenil. Allí se concentrará las propuestas que completan la temática: una exposición de calle con la mujer protagonista en Al aire Libro, De la Aurora: las ideas ilustradas en la participación sociocultural de las mujeres (1900- 1936); una exhibición de ilustradores granadinos, Granada ilustra; una muestra de grafiti, Nosotras pintamos, o el ya consagrado Certamen de Freestyle Granada con arte, junto con las propuestas escénicas en el Patio de Atrás de la Biblioteca del Salón.

Actividades