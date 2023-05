'Esternón' es un proyecto conceptual y autobiográfico al que he dedicado años

El artista granadino Lucas Valera Montilla, conocido artísticamente como Lukas Valmö, se encuentra en plena publicación de temas de su trabajo Esternón. No se trata de un disco ni de una promoción de singles, es algo mucho más profundo, comprometido y con muchas más aristas. Se trata de un artista explorando sonidos y texturas a caballo entre la música académica y la música electrónica, pero hechas de un modo preciosista donde cada detalle tiene sentido, sus vídeos y sus canciones, muy personales, son paradójicamente creaciones de todo un entorno del artista seducido por esta creación. Este domingo, podremos disfrutar de un nuevo trabajo, muy recomendable e imprescindible para quienes buscan y exploran nuevas comunicaciones, desde una sólida base conceptual y musical. Conversamos con el artista.

¿Qué presentas este próximo domingo?

Este domingo 14 de mayo se estrena el segundo sencillo de mi disco Esternón titulado Pa’siempre y el vídeo musical en las principales plataformas. Y está disponible desde el 14 de abril el primer sencillo Vacío.

¿Qué supone en su carrera?

Pues llevo toda la vida tocando con grupos, grabando con el violín para otra gente, haciendo arreglos para discos pop y componiendo música para teatro y cine. Este disco supone mi primer proyecto propio. Un proyecto conceptual y autobiográfico al que he dedicado años.

¿Se puede decir (también es una pregunta) que música clásica y electrónica son tus dos mundos más cercanos?

Efectivamente. Por mi formación superior en violín y música de cámara, y por mi profesión como profesor de violín , siempre he estado rodeado de música clásica y aunque también es cierto que he estado colaborando en proyectos de pop, rock, new folk y otras músicas, mi mayor interés desde hace años es fusionar las cuerdas con la electrónica y los sonidos procesados.

¿Cuida la puesta en escena, el vídeo…lo pide la obra, se lo exige usted?

Me lo exijo porque siempre concebí este disco como una obra conceptual multidisciplinar. Esternón es un trabajo conceptual que narra, en doce temas y doce fotografías, una historia a través de doce momentos de mi vida: una ruptura, una etapa de transición llena de aprendizaje y el descubrimiento de una nueva vida. Gracias a su estructura de pequeña ópera, se articula en tres secciones separadas por temas instrumentales. Cada imagen con los objetos y el vestuario crea un contexto con cierto toque onírico de metáforas e imágenes presentes en la letra de cada canción.

¿En qué momento le llega este estreno?

Creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Estoy en un momento de mucha actividad creativa en muchos ámbitos diferentes y con muchas ganas de compartir el resultado de toda esa mezcla musical que tengo en la cabeza.

¿Cómo se encuentras musicalmente?

Pues en este momento, lleno de buenas influencias que me aportan inspiración, miles de ideas y ganas de experimentar con la música. Todo esto fruto de muchos años escuchando, enseñando, componiendo, dirigiendo e interpretando música. Después de todos estos años colaborando y formando parte de varios grupos musicales de diversos estilos, desde orquestas y cuartetos clásicos a grupos pop y folk tengo el bagaje y la valentía para saber que no quiero hacer.

¿Qué fechas nos puedes anunciar y proyectos?

Coma ya he dicho el sencillo Pa’siempre sale este próximo domingo 14 de mayo. Para la primera quincena de junio saldrá el tercer sencillo Quiero un mundo de color, que me hace especial ilusión porque saldrá el mes de orgullo LGTBIQ+ y la canción reivindica la igualdad y el respeto a todas las personas. Tengo pendiente la grabación de otro vídeo para este último single que me gustaría estrenar el 28 de junio, ojalá dé tiempo. Después de esto, quizás en julio, saldrá el disco al completo y finalmente, me gustaría presentarlo en otoño en varios lugares, pero aún no tengo nada que pueda confirmar.

Algo que se nos quede en el tintero…

Todo esto está siendo producido de manera artesanal y totalmente independiente con ayuda de gente muy cercana y quería nombrar a personas indispensables sin las que este proyecto no habría sido posible. Para empezar, el alma del disco, el cuarteto de cuerda. Antonio Fernández Escobar, chelista, colaborador en algunos detalles de producción de varios temas, consejero y amigo desde la infancia. María Vallejo López-Aguado violinista, amiga y una de las culpables de que este disco exista, pues me animó a hacerlo muchas veces. Eles Bellido Muñoz, violista, amiga del conservatorio y responsable de alguna que otra idea en el disco también. Juan Valera, mi Primo, que ha colaborado en la producción de 5 temas, ha grabado percusiones, bajos y guitarras y ha cedido sus estudios El doblao de Córdoba para grabar todas las voces. Jordi Gil , el mezclador y matserizador del disco, que ha sido infinitamente generoso con su tiempo y conocimientos convirtiéndose en un colaborador en la producción y un amigo. Miguel Rivera, cantante y guitarrista del grupo sevillano Maga. Que ha grabado unas guitarras en el tercer sencillo. María León, mi prima, diseñadora y responsable de la confección de la mayor parte de las piezas que se verán en las fotografías. Francisco J. Valera Montilla, mi hermano, que me conoce a la perfección, ha colaborado en la producción de dos temas además de ser el responsable de toda la parte visual del proyecto hasta el momento, tanto de los dos vídeos como las fotografías. Mi hermano Álvaro que está llevando la publicidad en redes. Mi marido Miguel, que ha sido en todo el desarrollo del proyecto consejero, ayudante en la producción, diseño, interpretación… Miguel ha estado un poco en todas partes. Magdalena, Javi, David, mis padres y un puñado de personas más que han echado una mano en vídeos y fotos y que me apoyan siempre. Dar las gracias a todas estas personas era indispensable.

Nos despedimos del artista, deseándole lo mejor en esta etapa protagonizada por Esternón.