Etcétera celebra el Día Mundial del Teatro en el Centro Lorca con uno de sus espectáculos más conocidos

Enrique Lanz crea en La caja de los juguetes un espectáculo que no solo se basa en la obra La boîte à joujoux del compositor francés Claude Debussy y del ilustrador André Hellé sino que también utiliza otros cuentos como The children's corner y The little negro del mismo autor. La función tendrá lugar el sábado 26 de marzo a las 18:00 horas y el domingo 27 de marzo a las 12:00 horas en el Centro Federico García Lorca con una duración de cuarenta y cinco minutos.

Esta obra es uno de los cuentos musicales más conocidos para niños. Se trata de una partitura delicada con melodías muy diferenciadas para cada personaje, permitiendo así que los niños puedan seguirla fácilmente. Esto hace que desde su estreno haya sido interpretada musical y escénicamente en todo el mundo.

La fábula original es sencilla, sin embargo la compañía Etcétera la ha enriquecido haciendo una interpretación contemporánea donde se enfatizan valores como la inutilidad de la guerra, la no violencia, la fuerza del juego, el poder del amor y la igualdad de géneros.

Las cajas que aparecerán cumplen la función de ciudades y quienes viven dentro sienten como las personas. Entre todos los títeres destacan la muñeca de trapo, el títere de guante y el soldadito de madera. 'La caja de los juguetes' cuenta la historia de "un triángulo amoroso" entre los títeres ya mencionados. Todo es un juego hasta que el soldadito termina roto y deshecho. A raíz de esto, la muñeca lo ayuda y finalmente surge el amor entre ellos.

La versión que disfrutaremos en los siguientes días cuenta con un pianista, una actriz, cuatro titiriteros y numerosos títeres, todo acompañado con proyecciones de vídeos y juguetes animados. La obra alberga numerosos trucos de forma que nada es lo que parece y todo se transforma ante los espectadores.