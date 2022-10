Sergio García, en línea y ruptura con la tradición

El Hospital Real acoge En línea. Sergio García Sánchez, una exposición que recorre la carrera artística del ganador del Premio Nacional de Ilustración 2022 y profesor de la Universidad de Granada. García Sánchez (Guadix, 1967) presenta un centenar de obras seleccionadas, "sobre todo, la parte más experimental", señala el ilustrador, de entre todo el conjunto realizado en su trayectoria profesional desde mediados de los años 90 hasta la actualidad. La exposición estará disponible desde este lunes 3 de octubre y hasta el próximo 11 de diciembre, entrada libre, incluyendo domingos y festivos .

El trabajo de García Sánchez viene marcado por una constante experimentación gráfica, que parte del rechazo de los límites acotados de la viñeta, de la página y del libro para, finalmente, trascender y revolucionar tanto los formatos tradicionales del cómic como su lenguaje secuencial. En su lugar, Sergio García apuesta por la búsqueda de formatos alternativos y recursos gráficos que posibiliten la deconstrucción de la narración lineal del cómic.

El recorrido de la selección, ubicada en el crucero del Hospital Real, apela más a lo formal-tipológico que a lo cronológico. Dividida entorno a los cuatro brazos del crucero, la exposición comienza con obras realizadas para el mercado del cómic español y americano en formato libro, sin olvidar la importancia franco-belga, con motivo de la estancia del dibujante en Francia.

Ricardo Anguita, comisario de la muestra, señala el carácter híbrido -entre el cómic y la ilustración- de la obra que ocupa el brazo occidental. Estos dibujos aparecieron en medios escritos como portadas o ilustraciones interiores realizadas desde 2017 para suplementos de periódicos como Book Review de The New York Times, Babelia y El País Semanal de El País o la revista The New Yorker. En este espacio se puede ver la parte superior de una mesa redonda ilustrada con la conocida historia de Alicia en el País de las maravillas, el famoso cuento de Lewis Carrol, este formato permite que la ilustración se divida en doce segmentos en relación con las horas que da el reloj, un ingenioso juego de correspondencias con la obra original.

Los dos últimos brazos -Norte y Oriental- acogen obras de grandes dimensiones. Las primeras son conmemorativas, encargadas por fundaciones para su exhibición en proyectos expositivos de la Biblioteca Nacional de España y el SPAIN Arts & Culture de la Oficina de Cultura de la Embajada de España en Washington DC. Mientras que el último brazo recoge las obras destinadas a los espacios culturales como salas de museos, centros de arte contemporáneo y galerías de arte. La impresionante obra Las meninas revela las fuentes de inspiración y tradición a la que acude el ilustrador, que menciona pintores como Picasso, Moebius, Vermeer o Velázquez, a quien hace alusión en el mismo título y a los que es importante conocer para un completo entendimiento.

En la parte central se sitúa su famosa Guerra, una ilustración que comparte más similitudes con el Guernica de Picasso que sus dimensiones. Al respecto, Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, ha señalado la importancia de los temas, que recrean y obligan a repensar la actualidad. A lo largo de toda la exposición se repite el nombre de Lola Moral, ilustradora y compañera de Sergio García, a quien se le han reservado algunos expositores -De la línea al barro, (2017)-. "Sin ella no habría funcionado", confiesa y agradece el ilustrador.

La exposición ha sido inaugurada en la mañana del día 3 de octubre por Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, con la presencia del propio Sergio García, Víctor Medina, vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio; y Ricardo Anguita, quien señala la importante significación e implicación de la digitalización y uso de las TIC en el proceso artístico como herramientas fundamentales. A su vez, la rectora de la UGR reconoce el valor que la vanguardia tiene para la Universidad, así nos dice de la exposición: "Nos invita a soñar".