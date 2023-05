Fernando Costa: "Granada se merece que demos la mejor versión en estos tres conciertos"

Fernando Costa no se imaginaba que la música trajese tantas alegrías a su casa. En su propia música agradece cada céntimo ganado para así poder mejorar la vida de las personas que le rodean. Y sí, es tan agradecido que reconoce que Ayax y Prok estaban antes de que él mismo confiara en su capacidad para dedicarse a la música. A veces, solo hace falta una mano que te sujete mientras que otra voz susurre que confía en ti, en su caso tuvo cuatro manos y dos voces. Es una suerte, por el bien común, cuando los talentos se reconocen.

Madre y abuela de Moclín, criado entre el aroma de la calle Elvira, la mirada del Albaicín y algunos que otros recovecos de Granada. Fernando Costa reconoce haber ahorrado dinero con su familia para que pudieran disfrutar de la paz de esta ciudad rodeado de los suyos. Parece increíble que Granada vuelva a ser el punto de partido de uno de los artistas urbanos más importantes del panorama musical...ya saben eso de 'Dios los cría y ellos se juntan'. Y parece la ciudad de la Alhambra es la elegida.

Fernando Costa habla, sin tapujos, de Ana Rosa Quintana hasta llegar al rapero Hasél pasando por Morad, Kase.O y unos tantos más. Un disco nuevo, una colaboración con una mujer y sorpresa en su nueva música. Asegura no tener miedo, pero sí rabia, que a la política no le baila el agua, que los discursos de odio se compran en este país y que el movimiento urbano está para quedarse.

P: ¿Qué espera de los tres conciertos en Granada? ¿Esperaba esta euforia a la hora de cerrar fechas de la gira?

R: La verdad es que no. Al principio, mis managers me decían que Granada siempre había ido muy bien, que tenemos esa conexión con Ayax y Prok, la gente sabe que siempre hemos hecho muchas referencias a esta ciudad en las canciones y videoclips, así que creo que la gente nos quiere mucho. Sabíamos que iba a ir bien porque la última vez fueron tres conciertos en la sala El Tren aunque nunca esperas el movimiento final de tanta venta de entradas. La verdad que estoy súper agradecido con la gente y con muchas ganas de cerrar este ciclo que está siendo increíble.

P: Ciertamente es que ha llenado un Wizink Center con esta gira, ¿qué hay después de eso?

R: Tomarlo con calma todo, no pensar que porque hayamos hecho un Wizink se acaba todo. Hay que intentar seguir trabajando paso a paso haciendo música, que es lo que nos gusta. Ahora se vienen muchas colaboraciones nuevas con artistas con los que nunca lo había hecho y un cambio de registro a la hora de cantar, más musicalidad en las canciones.

P: A raíz de esto que dice, he visto que la canción nueva 'Llorando' tiene una base más aflamencada, ¿se refiere a estos nuevos registros?

R: Sí y también a que va a haber mucha más presencia de músicos. Ellos van a estar en el estudio y así dejar un poco el ordenador. Quiero que nos dejemos aconsejar de la gente que ha estudiado música y no tirar para delante como hemos hecho nosotros siempre, que eso también tiene mérito. Al final esta gente lleva estudiando toda la vida para poder trabajar de ello e intentar contagiarnos de la peña que sabe tocar instrumentos y que lleva la música dentro de sí desde pequeño. Así que la musicalidad del disco nuevo va un poco por ahí.

P: En este nuevo camino dentro de la música, ¿algún deseo por cumplir?

R: Creo que llevar mi música a otros países que no sea solo España. Intentar que lo que hago lo escuche no el mayor número de personas pero sí gente distinta, de cualquier edad, sexo...que no haya ninguna barrera como antes. La verdad es que hace unos años estaba todo muy desmarcado, sobre todo en el hip hop, tenías que ser de calle, ropa ancha y ser malote para escuchar rap. Quiero abrir ese abanico.

P: ¿Siente que el rap está mucho más presente a nivel social? ¿Ha pasado de moda eso de juzgar a alguien por sus gustos musicales?

R: Sí, el rap, el trap el reggaetón...lo que hace Morad, JC Reyes y cualquier tipo de artista. Ahora hay tanto para elegir que ya no lo llamaría rap sino movimiento urbano. Cada vez tiene más valor en la sociedad, la gente se está dando cuenta de lo que escuchan los chavales y, también, creo que se están poniendo las pilas. incluso, las marcas.

P: En este último disco habla mucho de lo que ha conseguido gracias a la música, ¿esperaba en algún momento que Fernando Costa fuese un referente a nivel nacional como artista?

R: No, no, que va. Es cierto que esto no me vino de rebote porque hemos echado muchas horas de carretera y hemos currado mucho, pero fueron Ayax y Prok que me obligaron a hacer un canal de Youtube, de hacerme el Instagram y los primeros videoclips. Nunca hubiera creído en mí mismo como para dar ese empujón personal de 'venga, me lo quiero comer todo'. Creo que me hubiese quedado en el parque rapeando con mis colegas hablando de cualquier cosa en Ibiza.

P: ¿Rapero favorito de Granada?

R: Antony Z.

P: ¿De España?

R: Kase.O.

P: ¿Y a nivel mundial?

R: Difícil, pero en este momento creo que el que más me gusta es Akapellah.

P: ¿Alguna colaboración pendiente y soñada?

R: Pendiente y apalabrada tengo muchas, ahora tengo que grabar seis colaboraciones nuevas, pero soñada sería Duki.

P: La canción de 'Auxilio' habla de Hasél y denuncia su situación. ¿Ha sentido, alguna vez, ese miedo a hablar, a decir lo que usted quiere?

R: Sí, en el día a día cuando te para la policía y te ven con la gorra y el chándal. Hay veces que tienes que hablar mucho más sosegadamente porque parece que les da rabia verte bien o que seas un chaval que está todo el día por ahí y no tiene un trabajo normal como ellos. A veces, con la policía te puedes 'ganar' un guantazo por ser un chaval normal y que te tengan envidia por algo. De todas maneras, esto es una represión diaria de cualquier tipo de trabajo, no sólo los raperos. Creo que en muchos ámbitos laborales hay censura, poca libertad de expresión y trabajadores que no quieren decir nada por miedo a que les echen. Al igual que raperos que no quieren decir lo que piensan por miedo a que el Estado pueda actuar en contra de ellos. La verdad es que se vive con mucha impotencia, con mucha rabia porque para unos sí está permitido hacer discursos de odio, homofobia...como hizo el otro día Ana Rosa Quintana en Madrid. Hizo un discurso que te preguntas que cómo es posible que a una persona le dejen decir estas burradas y a otros por decir lo que piensa lo metan preso o se tenga que ir del país. Al final, esto dice mucho de España, que tiene muchas cosas buenas pero también tiene momentos de hipocresía políticamente hablando.

P: En línea esto, usted siempre ha sido muy crítico con los políticos de este país. ¿Qué espera de las elecciones del domingo?

R: A ver, creo que hasta que no se muera mucha gente muy mayor y que son muy retrógrados la cosa no va a cambiar. Mi punto de vista es que va a seguir todo igual, quizá con otras cabezas políticas pero el discurso es siempre el mismo. Para mí, hace tiempo que dejé de interesarme por la política a nivel personal, pero es que a nivel profesional me da absolutamente igual quedar bien con unos o con otros. No me representa nada. Me da bastante igual.

P: El panorama del rap se abre a voces femeninas, ¿le gustaría colaborar con alguna?

R: Pues me gusta mucho Lia Kali, además tengo una colaboración con ella que sale dentro de poco, nos queda grabar el videoclip. Ahora mismo es la que más me gusta de España porque la conozco desde hace bastante, he visto el recorrido que ha llevado desde el principio y creo que va a llegar muy lejos. Todos los ojos están puestos en ella y tiene todo lo que hay que tener para ser una pedazo de artista, que ya lo es.

P: Y por último, ¿hay sorpresas para los tres conciertos en la sala Copera en Granada?

R: Pues van a ser tres pedazos de shows de dos horas. Vamos a tocar temas que todavía no han salido, pero saldrán este verano con los respectivos colaboradores. No quiero dar mucha información, solo quiero que la gente se lo pase bien. Tenemos en mente que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos porque Granada se lo merece, han comprado más de 3.000 entradas y que vamos a dar la talla.