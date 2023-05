La Plazuela: "Colaborar con Dellafuente sería muy guay"

Cansados de tanta carretera pero con ganas de presentar el disco en Granada. Estas son las primeras palabras de Nitro, que realmente se llama Luis pero así lo llaman los de siempre. "Ultimando detalles, ya sabes", continúa El Indio, que tampoco se llama así, sino Manuel, pero hay cosas que siempre quedan en familia.

La Plazuela y Graná, como aquí se llama a esta ciudad, están unidos por el amor, el arte, el cordón umbilical y por la cultura que va mucho más allá de lo simple. A nadie le queda muy claro si Granada crea a los artistas o aquí las cunas están benditas, que diría Dellafuente. Ellos parecen tener claro que cuando todo lo que te rodea es bonito, solo nace arte.

A unas horas de su primer bolo en La Copera ya están nerviosos. Estos dos chavales del 98 solo agradecen al público lo que están viviendo y jamás se han olvidado de las personas que van a ir al concierto y siempre les tendieron la mano aunque no había nada a lo que agarrarse. Luis y Manuel, Nitro e Indio, La Plazuela prefieren no ponerse en 'El lao de la pena' para hacer cantar y bailar a más de una generación.

P: ¿En qué momento profesional se encuentran?

Luis (Nitro): Acabamos de sacar nuestro primer disco y estamos un poco con el subidón y los nervios de nuestros primeros bolos. Estamos viendo si el directo funciona, si hay que cambiar algunas cosillas y cómo nos sentimos tocándolo. Al final, no paras. También estamos organizando el merchandising e intentando seguir con la mente creativa, componiendo, cuadrando los siguientes pasos a nivel musical, pero todo con calma. Queremos pasar un verano tranquilo, nos lo merecemos. El año pasado por esas fechas grabamos el disco y también tuvimos muchos bolos. Nuestra vida era eso y estar encerrados en el estudio, fue un poco locura. Este año, si la economía nos lo permite, molaría descansar bien entre concierto y concierto.

P: ¿Cómo fue el inicio de todo?

Manuel (El Indio): Empezamos haciendo versiones en vídeo del Manzanita, Los Chichos...y en Granada entre el frío del invierno, el calor del verano y la policía tampoco te deja tocar en la calle, pues nos empezamos a juntar en un local al lado de la casa 'del Nitro', que era el trastero del edificio. Ahí nos juntábamos para tocar con nuestros colegas los fines de semana, y a ese sitio le pusimos La Plazuela Techada porque era como estar en la plaza pero un techo. Y así se quedó el nombre del grupo y cuando sacamos el primer EP, quitamos lo de 'techada' y se quedó en La Plazuela.

P: Dos 'sold out' en Granada, ¿cómo se sienten ante ese recibimiento en casa?

Luis: A nosotros en Graná' nos tratan bastante bien, pero también es cierto que somos un grupo que siempre tiene a esta ciudad en la boca. Es normal que la gente se sienta identificada con nuestras letras. La verdad, es que la ciudad que es tu casa sea la que más llenes y más respuestas tenga, obviamente es lo que más te gratifica. Conozco a gente que de aquí, que está muy pegada fuera y sienten que en Granada no tiran tanto. A nosotros nos pasa justo al revés y estamos felices por ello.

P: Centrándonos un poco en los conciertos, ¿hay sorpresas?

Manuel: Sí, va a haber sorpresas. Es un poco complicado cuando tocas dos días en el mismo sitio porque nunca sabes cuándo sí o cuándo no. Las colaboraciones van a estar uno de los días pero habrá sorpresas tanto el jueves como el sábado. Realmente lo importante es que el directo funcione y que la gente disfrute.

P: Referente musical granadino

Luis: Creo que es el mismo, Dellafuente en la actualidad y Enrique Morente de siempre.

P: ¿Y a nivel nacional?

Luis: Yo siento que tengo bastantes referentes todo el rato, pero en diferentes ámbitos, estilos...A nivel electrónica, nuestros colegas de Mareo han sido referentes muy claros, en letras nos hemos fijado mucho en la manera de escribir Miguel Benitez o Dellafuente por la manera de nombrar a Granada siempre. En producción, me ha llamado siempre mucho la atención lo que hizo Rosalía en 'El Mal Querer'. En tema funky nos fijamos mucho en bandas como Anderson Paak, Bruno Mars, Tom Mish. La verdad es que tenemos un abanico muy amplio.

P: En referencia a lo de Rosalía, es cierto que ella recibió muchas críticas por hacer de todos el flamenco. ¿Abrió el camino para explorar con este género?

Luis: Creo que sí, todo lo que sea hablar de flamenco y utilizar conceptos flamencos desde un conocimiento y un respeto, creo que está bien.

P: ¿Hay alguna explicación lógica de que Granada sea la cuna de tantos talentos?

Manuel: Creo que es cuestión de la ciudad en sí. Granada es una ciudad muy pequeña en la que viene mucha gente joven de otros lados, se juntan y siempre hay alguien que es artista. Cuanta más artistas haya, más va a haber porque está muy presente. La gente joven puede tener referencias en las que que ven la posibilidad de conseguir ellos también vivir de la música. Eso en otras ciudades de España hay chavales que ni se lo plantean. Aquí hay mucho movimiento de bandas emergentes, de locales de ensayo, de cultura...vas andando por la calle y te encuentras artistas por todos lados. Creo que todo este círculo se retroalimenta.

P: ¿Cuál sería vuestra colaboración soñada?

Luis: Dellafuente

Manuel: Canelita

P: ¿Les dicen mucho que su música les recuerda a lo que se escuchaba en los años 70?

Manuel: Sí, hay gente que relaciona mucho la música que hacemos con la época de Caño Roto, con los gitanos de Madrid que mezclaban el flamenco con el funky y el rock como lo hacías Las Grecas y Los Chichos. Y es cierto que a nivel de melodía y de voz puede tener relación, pero la producción del funky que nosotros escuchamos es muy distinta. Las referencias que nosotros tenemos de ese estilo son muy actuales y son extranjeras, sobre todo. Lo importante es que la gente reciba de una manera guay y bonita lo que hacemos.

P: ¿Cuáles son las sensaciones antes de los dos conciertos?

Manuel: Estoy atacado de los nervios, la verdad.

Luis: Seguramente sea el bolo más importante porque es nuestra casa. Viene mucha gente que siempre nos ha apoyado, que no has hecho favores cuando no teníamos medios, un montón de amigos nuestros que han cogido un avión para venir a vernos y nuestra familia. Al final, el día 6 se vendieron 1.000 entradas en cinco horas, eso es una respuesta por parte de la gente de Graná' que no nos esperábamos. Uno siente la responsabilidad de tener que dar la talla y eso al final te poner nerviosillo, pero tenemos muchas ganas.