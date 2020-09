El Festival Flamenco Milnoff arranca con el estreno de 'In Paradisum'

El Festival Flamenco Milnoff arrancó anoche con el estreno de In Paradisum en los Jardines del Generalife. Un espectáculo producido por Pepe Luis Carmona ‘Habichuela’. La obra, repartida en tres actos y con un sentido completo, la comenzó el Coro de Cámara de Granada, bajo la dirección de Jorge Rodríguez Morata y unió su juego de voces masculinas y femeninas a un quinteto solista de la Orquesta Ciudad de Granada para interpretar con belleza la parte más melódica. Un preludio al cante más flamenco, con la aparición sobre el escenario del artista Pepe Luis Carmona. Al contraste de armonías se unió la voz prodigiosa de la soprano Mariola Cantarero, junto a la fuerza de la bailaora Karime Amaya. Una armonía de música muy distinta, pero con un hilo conductor, que levantó los aplausos del público. Un elenco de más de 50 artistas al que se unió Aziz Samsaoui con su maestría sobre los instrumentos de tradición árabe. El espectáculo fue un homenaje a la memoria del padre del director, el guitarrista Luis ‘Habichuela’, donde se puedo ver a la guitarra flamenca siempre presente sobre el escenario. Pepe Luis se fundió con las notas de fondo en el recuerdo de su padre, agradecido y orgulloso de él y de toda la estirpe flamenca que forman los ‘Habichuela’.También hubo tiempo para la demostración de admiración hacia la ciudad de la Alhambra, con canciones como Suspiros en Granada o Me agarró la tarde, antes de acabar el concierto con una versión del tema de Antonio Vega El sitio de mi recreo. In Paradisum inauguró así esta edición del Festival Milnoff, que se celebra de forma gratuita hasta el jueves 17 de septiembre en plazas y escenarios granadinos y en él participan más de 20 artistas de todas las disciplinas: cante, baile y toque. Todos los espectáculos, que suman 4.500 localidades gratuitas, se realizan con asientos en un recinto delimitado, en cumplimiento de las medidas preventivas y protocolos de actuación para la protección de la salud pública frente al COVID-19.