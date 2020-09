–El festival tuvo que trasladarse de junio a septiembre y buscar hueco en la agenda cultural de Granada. Algunas de las citas pospuestas para después del verano se han tenido que cancelar finalmente. ¿Ha sido muy difícil poner en marcha esta segunda fecha?

–La verdad que ha sido muy complicado porque estamos viviendo una coyuntura muy mala. Prácticamente hasta última hora no sabíamos si lo podríamos hacer, pero creo que nosotros hemos trabajado muy bien y hemos mantenido el compromiso con toda la ciudadanía, con todos los estamentos y con todas las entidades. Y aquí estamos.

–¿Ha sido difícil mantener el apoyo de los patrocinadores?

–Nosotros contamos con varios muy importantes como Bankia, Unicaja o Cervezas Alhambra. Y la verdad es que no, ellos han estado muy ilusionados con el proyecto desde el primer momento. Hay que tener en cuenta que esta pandemia ha afectado mucho a todos los empresarios del país pero yo creo que ellos han pensado que íbamos a poder sacarlo para adelante y han confiado en nosotros. Al final hemos logrado que se inaugure el día 13 de septiembre.

–Además de director del festival, junto a Santiago Benavides, es responsable de su primer espectáculo. ¿Qué puede adelantar de lo que se ofrecerá este próximo domingo en el Generalife?

–Bueno, destacar que este espectáculo sale del corazón porque se lo dedico a mi padre, Luis Carmona Habichuela, un gran guitarrista de Granada que murió a los 45 años. Eso es lo que me ha dado fuerza, su memoria. Vamos a ver a grandes artistas y conceptos muy diferentes de música pero en mi opinión el nexo de unión es la elegancia. He intentado, con pulcritud, que flamenco y música clásica convivan. El público es soberano y ellos sabrán si he acertado, aunque estoy convencido de que va a tener una aceptación muy importante porque es una fusión nueva.

–¿Han sido difíciles los ensayos?

–Bueno es que con la pandemia todo es complicado pero, dentro de eso, cuando una cosa se saca es porque está bien hecha. Y eso que somos 50 personas en el escenario: vienen 30 personas de Coro de Cámara de Granada, un quinteto de la OCG, 11 músicos flamencos, Mariola Cantarero, Karina Amaya... Pero claro, ha sido un esfuerzo terrorífico. Imagina el estrés: porque he trabajado 12 horas diarias para el Festival. Yo en mi vida he tenido tanto estrés. No hay que olvidar que la vida del artistas es distinta de la de promotor y que el Milnoff es muy grande.

–Y eso que no es su primera experiencia como promotor. Por ejemplo, ya había impulsado ciclos de conciertos de flamenco en la costa granadina durante el verano.

–Sí y también hice mis pinitos en Planta Baja: me quedé con la programación un añilo. Porque me gusta ese terreno, pero esto es un festival muy grande. El que está dentro sabe lo que cuesta hacer un festival con más de veinte actuaciones en distintos lugares y un montón de artistas. Y sobre todo, la pandemia. Cuando a eso se suma crear un espectáculo con 50 personas... Yo creo mucho en Dios y ha estado conmigo.

"La gente está cansada de toda la historia de la política: quiere echarse a la calle a ver espectáculos”

–Las entradas de todos los espectáculos son gratuitas y se agotaron en pocas horas. ¿Cómo ve al público? ¿Hay muchas ganas?

–Sí, se las hemos regalado a la ciudadanía. Yo soy artista y pienso que al final la Cultura siempre sale peor parada y es el valor del pueblo. Y hay mucha gente que no puede pagarlas. Piensa que era muy bonito que la gente pueda venir a un concierto con su hijo o su marido de forma gratuita. Más en una coyuntura tan fea. La gente quiere eso, está cansada de toda la historia de la política: quiere echarse a la calle a ver espectáculos. No estar siempre pensando en lo que se ve en el telediario. Ese ocio te lo da la cultura.

–¿Cómo se controlará el aforo de los espectáculos en la calle?

–Bueno, esa cuestión ahora mismo la está llevando el Ayuntamiento. Tenemos un protocolo covid: ellos hablan con los directores de producción del Festival, nos dan unas directrices y nosotros las tenemos que llevar a cabo. Los técnicos de Milnoff son las que las aplican.