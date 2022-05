Rocío de Frutos brillará en uno de los conciertos especiales del Festival de Música Antigua

Festival de Música Antigua acogerá este viernes 27 a partir de las 20:00 horas una de las producciones más interesantes de la presente edición. Será un programa en torno al famoso Pablo de Olavide, un sabio del siglo XVIII cuyo nombre es sinónimo de una de las grandes Universidades de nuestro país”.

Recientemente, con motivo de la conmemoración de la edición del mapa de la ciudad de Sevilla que confeccionó Pablo de Olavide y que supuso una transformación profunda y saneada de la ciudad, se celebró en la Sala Turina de la capital andaluza un programa en torno a la figura de Olavide.

Una vida rica en publicaciones y vivencias

Su nacimiento en Lima, su estancia en Madrid, Sevilla, París, sus problemas con la Inquisición o su muerte en Baeza son las paradas musicales de un programa musical que recrea con música de época, el ambiente justamente en esas fechas coetáneas a la vida de Olavide en esas ciudades. Esta producción estrenada en Sevilla, viaja ahora a Granada con motivo del Festival de Música Antigua, en la misma participa el Coro de la Universidad Pablo de Olavide, el Coro de Cámara de Granada, y un elenco instrumental de lujo, con violines, flautas de pico, violone, clave, órgano, guitarra barroca, percusiones…Uno de los aspectos más destacados de esta producción serán las Arias barrocas que interpretará la soprano sevillana Rocío de Frutos. Hablamos con ella sobre todo esto y algunas cosas más.

Lo primero por lo que le preguntamos es por su relación con el Festival de Música Antigua de Granada. “Si no estoy equivocada, creo que esta será mi primera participación en el Festival. Con la ciudad sí tengo vínculos: elegí Granada para estudiar mi Grado Superior de Canto y luego he vuelto en numerosas ocasiones para dar conciertos. La última vez, con mi grupo Vandalia en la edición de 2020 del Festival Internacional de Música de Granada, que fue de los pocos que se mantuvo en plena pandemia, por lo que fue un concierto que recuerdo con especial emoción”.

Respecto al programa que se podrá disfrutar el viernes, Rocío cuenta: “El concierto me parece de gran interés para rescatar la historia apasionante de Pablo de Olavide a través de las músicas que pudieron acompañarlo en sus distintas peripecias desde su Lima natal pasando por Madrid, Sevilla, París y Baeza. Es también reflejo de una época de enormes convulsiones sociales, esperanzas y decepciones, que se reflejaron en el ámbito artístico”.

En este punto, y aprovechando que Rocío, además de intérprete es Doctora por la Universidad de Sevilla, donde imparte clase y está muy relacionada con muchos sectores distintos, le preguntamos por la música Antigua: “Pese al duro golpe de la pandemia, la música antigua goza de muy buena salud en España. Existe un número apabullante de intérpretes de música antigua en España con una formación musical de primer nivel y experiencia también en el extranjero, que nutren muchas formaciones europeas, algo impensable hace unos años. El apoyo institucional, no obstante, sigue siendo mejorable, especialmente lo referente al marco legal, especialmente la normativa laboral y de mecenazgo, que sigue siendo bastante caótica y no ayuda a dignificar las condiciones de trabajo del sector. También tendríamos quizá que plantearnos los músicos cómo lograr incorporar a más público joven para garantizar la continuidad del apoyo”.

En este sentido, nos interesamos por su opinión del Festival de Música Antigua de Granada, que cumple ya siete años. “Es esencial para promocionar y dar visibilidad a este sector de la música. El hecho de concentrar en un festival distintos conciertos de música histórica multiplica el impacto y permite consolidar público”, nos dice Rocío.

Antes de terminar nuestra conversación, le pedimos a Rocío de Frutos que nos informe el momento profesional en el que se encuentra, a lo que nos responde: “Estoy satisfecha de poder seguir combinando mis colaboraciones frecuentes en diversas agrupaciones de prestigio de la música antigua con proyectos propios (mi grupo vocal Vandalia entre ellos, que este año cumplirá una década de andadura). Esto me brinda la posibilidad de seguir explorando campos que me interesan, también más allá de la música antigua, como el lied o la música contemporánea. He tenido además la suerte de encontrar maravillosos compañeros de aventuras, que unen a su talento la ilusión por seguir haciendo música y disfrutarlo. Esto es esencial para mí, que la profesionalización no convierta en rutinaria una actividad tan maravillosa como la nuestra”.

Por último, nos detalla sus más inmediatos proyectos. “En un par de semanas comenzaremos la grabación de un nuevo CD de Vandalia dedicado a tonos humanos con textos de Góngora para el sello Lindoro. Está también pendiente el lanzamiento en breve de la grabación que hicimos en colaboración con el grupo de jazz Daniel García Trio, con el que colaboramos en un programa de piezas del renacimiento y jazz. Este año también estrenaremos en Sevilla nuestro programa El viaje de Guerrero a Jerusalén, que nos servirá para celebrar nuestra década de existencia como grupo. En los próximos meses tendré ocasión también de participar en dos óperas contemporáneas con el grupo Taller Sonoro, un programa de lieder con el pianista Ignacio Torner y mis habituales colaboraciones con agrupaciones como el Choeur de Chambre de Namur o la Capella Reial de Catalunya (Jordi Savall)”.

Nos despedimos de Rocío de Frutos, deseándole toda la suerte del mundo en todos su proyectos y especialmente el próximo viernes con motivo de su intervención en el Festival de Música Antigua de Granada. Para no perdérselo.