Constantino Martínez-Orts: "Las propuestas de la Film Symphony Orchestra son más espectáculos que conciertos"

Pocos espectáculos se pueden permitir el lujo de volver a la misma ciudad menos de tres meses después y seguir llenando. Y volverán a hacerlo. La Film Symphony Orchestra regresa al Palacio de Congresos de Granada este sábado con Fénix después de su visita el pasado mes de diciembre y estará de nuevo en Motril el próximo 3 de julio. Su director y artífice del exitoso proyecto, Constantino Martínez-Orts, dejó casi aparcada su carrera de compositor musical para centrarse en esta labor de divulgador musical especializado en música de cine, pero también series de televisión.

Además de las constantes giras, sus apariciones en en programas como El Hormiguero con su particular forma de dirigir con su característico entusiasmo y la pasión que transmite en sus interpretaciones, lo han convertido en un personaje célebre. Y también ha dado muestras de su inteligencia y expresividad musical en las composiciones que ha realizado para múltiples eventos, como la Gala de los Premios Goya en el año 2017; los Campeonatos del Mundo de Atletismo en 1998 y 2008 o en 2010 la banda sonora de la película El criminal, de Carles Vila, por la que se hizo con el galardón a la mejor composición musical para cine en la XXXI edición de la Mostra de Cine de Venecia.

-¿Qué diferencia hay entre el repertorio de esta gira de la Film Symphony Orchestra y las bandas sonoras elegidas para otros conciertos anteriores?

-El repertorio siempre cambia cien por cien en cada gira. En esta ocasión es una propuesta musical de celebración de este Fénix, de este resurgir de entre las cenizas de la cultura, de la orquesta y también del público. Lo que planteamos es una especie de catarsis emocional con las mejores bandas sonoras.

-Los tiempos de los que resurge este ave Fénix han sido muy oscuros.

-Sí, por supuesto. Estos dos años que llevamos de pandemia han sido muy tenebrosos pero parece que en ese sentido se va viendo la luz al final del túnel. Hemos querido celebrarlo y el título es una declaración deliberada de intenciones.

-Las bandas sonoras seleccionadas, ¿cómo las definiría: optimistas, entusiastas...?

-Es una música muy enérgica que tiene la intención de levantar al espectador y remover todas esas sensaciones y emociones que tiene el público en este espectáculo en vivo. Los parámetros en los que me he basado han estado centrados en buscar un repertorio que realmente nos remueva por dentro y nos ayude a generar un viaje emocionalmente muy intenso para conseguir que los espectadores salgan con una sonrisa en la cara. Es algo más escénico más que musical, porque nuestras propuestas son más espectáculos que conciertos.

-¿Por qué lo calificaría más de espectáculo?

-Porque hay una orquesta sinfónica en el escenario pero no es un concierto de música de cine. Hay una intencionalidad en la construcción del programa del concierto. Hay una iluminación sincronizada que hace que la experiencia sea mucho más inmersiva. El objetivo es que uno esté realmente viendo Tiburón, no sólo escuchando la música. Incluso el vestuario de la compañía te saca del mundo de las orquestas sinfónicas más clásicas, anclado en los anacronismos. Es más actual, te acerca al universo de los superhéroes. Incluso mi papel como director de orquesta es a la vez de maestro de ceremonias que introduce cada tema. Eso ayuda a que la escucha sea más activa y el público se sienta partícipe. Y también hay sorpresas que no puedo desvelar.

El repertorio

-Y, además de energéticas, ¿qué más criterios ha aplicado para seleccionar entre el amplio abanico de alternativas?

-Planteamos un viaje en el que el mayor número de géneros y de épocas queden representados. Por eso se tocan los blockbuster que a todos nos gusta escuchar en concierto, como El señor de los anillos o La Bella y la Bestia, Gladiator, El Código da Vinci o La vida es bella. Pero también los clásicos como Ben Hur, Fascinación, de Bernar Herrmann, Los intocables de Elliot Ness, de Ennio Morricone o La conquista del Oeste, de Alfred Newman. Y al hilo de la cuarta entrega de Matrix, la monumental partitura de Don Davis para la saga y con la versión de Spierlberg de West side story, la banda sonora de Leonard Bernstein. Y también hemos querido incluir series que nos han acompañado en la pandemia, como The Mandalorian o Los Bridgerton, que ha sido un descubrimiento para mucha gente.

-En los conciertos de las orquestas sinfónicas tradicionales, cuando alguna vez se toca alguna pieza de una banda sonora de cine, el público habitualmente se entusiasma mucho. Como ideólogo, ¿la creación de la Film Symphony Orquesta surgió de uno de esos momentos?

-Bueno, eso nace de una pasión muy personal. No es que se me ocurriese de repente es que toda mi vida he tenido un gran amor al séptimo arte y las bandas sonoras. Poco a poco llegué a pensar que todas las emociones que ha suscitado a lo largo de mi vida podía ser algo universal, que trascendiera de lo personal y le pasara a más personas. Lo cierto es que hemos podido comprobar con el pasar de estos años que es así, al menos las bandas sonoras en el formato en el que nosotros las ofrecemos -con una orquesta profesional excelente y una selección muy cuidada del repertorio-. Porque, si elegimos un tema solo, que sea el original; pero si elegimos varios, preparamos una suit que escoja los mejores y vemos como se incluyen dentro de esta suit. Y creo que hemos conseguido que el público en general llegue a enamorarse de la música de cine.

-Su formación es como pianista, director de orquesta y composición. Empezó como autor de bandas sonoras. ¿Ha dejado de lado esa faceta?

-He estado trabajando durante muchos años como compositor para imágenes, desde dibujos animados a cortometrajes o películas. Pero lo cierto es que desde que creé este proyecto tengo poco tiempo. Volveré a componer, pero hacer los arreglos que tocamos en concierto, arreglar estas suits, orquestarlas requiere mucha dedicación... Sí he hecho en este tiempo la música para los Goya y el El hormiguero.

-Y si tuviese que quedarse con uno sólo de los dos artes, ¿qué le gusta más la música o el cine?

-Uy, no sabría elegir, qué complicado (risas). Aunque tampoco concibo el cine sin música. Creo que van unidos. Yo he llegado aquí por los dos caminos. No estaría aquí si no fuese por Spielberg y John Williams, porque en la película E. T. me enamoré de ese sonido musical que acompañaba a unas imágenes que me emocionaron tanto.