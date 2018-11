El homenaje más monumental de la Film Symphony a John Williams llega a Granada

"En Tiburón el animal no se ve, se sustituye por la música”, explicó el compositor granadino Sergio de La Puente en una entrevista reciente con Granada Hoy. La banda sonora que John Williams creó para el filme Tiburón sigue siendo, 40 años después, un hito en la historia del séptimo arte. No sólo ocurrió con la película de Steven Spielberg, sino con muchas más. Los títulos son casi infinitos. Star Wars: los últimos jedi, Indiana Jones y la última cruzada, La Lista de Schindler, Harry Potter y la piedra filosofal... ¿Qué sería de todas ellas sin una banda sonora que le diera esa identidad tan propia?

La Film Symphony Orchestra, en manos del carismático director Constantino Martínez-Orts, rendirá hoy el homenaje "más monumental" que se haya podido hacer al autor de la música de las saga de Star Wars e Indiana Jones. La orquesta lo hará, como manda la tradición, en el Palacio de Congresos a partir de las 19:00.

El público podrá disfrutar de bandas sonoras tan queridas como las de Nacido el 4 de julio, Indiana Jones y la última cruzada o Superman, pero también de otras no tan conocidas como Atrápame si puedes, Lincoln o La ladrona de libros.

La FSO también se atreverá con otras piezas musicales como Olympic Fanfare and Theme, tema creado especialmente para la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984; Summon the Heroes, compuesto para la conmemoración del centenario de los Juegos Olímpicos modernos, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; y The Mission, composición escrita para las aperturas de los informativos de la cadena de televisión NBC.

Como novedad, el FSO Tout 2018/19 incluirá más de cuatro horas de música en directo divididas en dos programas diferentes, el segundo de los cuales se celebrará en Granada el 31 de Marzo de 2019. Los asistentes disfrutarán en total de más de 30 bandas sonoras divididas en dos conciertos inolvidables para los más cinéfilos. La formación musical visitaba la ciudad en mayo de 2017 para presentar el espectáculo La música de las galaxias y en octubre del mismo año volvía a recalar con la gira La mejor música del cine.