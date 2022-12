Constantino Martínez-Pons: "Un concierto nuestro no es el de una orquesta al uso sino algo más"

La Film Symphony Orchestra (FSO) es de los pocos espectáculos que puede permitirse visitar dos veces la misma ciudad con el mismo concierto en la misma gira (normalmente una en otoño y otra en primavera). Y llenar las dos veces. Así ocurrió durante su última visita a Granada con el espectáculo Fénix, con la que lograron un lleno absoluto en el Palacio de Congresos de Granada esta misma primavera. La orquesta española que interpreta bandas sonoras de películas y series emblemáticas regresa este sábado a la que es su casa en la ciudad con un espectáculo musical en el que Superman, Capitán América y Iron Man serán sus protagonistas. Un concierto que, dirigido por el músico y compositor Constantino Martínez-Orts, brindará a los granadinos las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de la historia del cine.

Además su intenso trabajo de promoción en sus constantes giras, sus apariciones en programas como El Hormiguero con su particular forma de dirigir con su característico entusiasmo y la pasión que transmite en sus interpretaciones, lo han convertido en un personaje célebre. Y también ha dado muestras de su inteligencia y expresividad musical en las composiciones que ha realizado para múltiples eventos, como la Gala de los Premios Goya en el año 2017 o la banda sonora de la película El criminal, de Carles Vila, por la que se hizo con el galardón a la mejor composición musical para cine en la XXXI edición de la Mostra de Cine de Venecia.

Sobre Krypton

Su nuevo show musical, que forma parte de la gira nacional Krypton con la que la orquesta recorre estos días prenavideños el país, ofrecerá a los cerca de 2.000 asistentes que completan el aforo del Palacio de Congresos una puesta en escena única durante al menos dos horas y media. Todo acompañado de sorpresas y guiños a muchas películas que han marcado un antes y un después en el séptimo arte.

Para ello, contará con un despliegue de instrumentos de percusión y viento metal, y con un vestuario inspirado en algunas de las películas que se interpretan. En Krypton, el repertorio musical ha sido seleccionado con detalle, sin olvidar las mimadas interpretaciones, el tono noble y épico de cada una de las obras, excelentes y divertidos músicos y el carisma de su director. Una combinación que, junto con la iluminación y el juego de luces, sumergirá al espectador en la historia.

Krypton, que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman, constituye la propuesta musical más grande que la compañía ha ofrecido hasta el momento, siendo, en palabras del director Martínez-Orts, "un homenaje superlativo a la humanidad, a la bondad del ser humano y a todas las personas que día a día son superhéroes invisibles, anónimos que, con sus superpoderes, ayudan a los demás, sacan sonrisas y salvan vidas”.

El espectáculo es una continuación natural del espectáculo anterior. "Hay una fantasía poética detrás vinculada al título del mismo, que hace alusión al superhéroe de cabecera para muchos que estamos entrados en los 40 y 50. Con Fénix quisimos representar el renacer de la cultura tras la pandemia: la vuelta a los escenarios, el encuentro entre público y espectador. Durante los meses previos nos dimos cuenta que muchas personas anónimas se convirtieron en héroes. No sólo los médicos o las fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado, también un celador de un hospital o un camionero que tenía que reponer porque si no llegaba a su destino el material muchas personas dependían de él", comenta Martínez-Pons sobre la inspiración de Krypton.

Repertorio

El tema tiene su trasunto en todo el espectáculo. Desde las composiciones con obras de grandes como -Danny Elfman, Hans Zimmer o John Williams- hasta los instrumentos elegidos. “En esta ocasión, los valores nobles de los superhéroes están representados musicalmente por instrumentos hechos por metales nobles, como trompas, trompetas y trombones, entre otros”, añade Martínez-Orts.

En cuanto al repertorio que FSO ha desvelado hasta el momento tiene los clásicos del género y también alguna sorpresa, porque no solo de Marvel vive el hombre. Por ejemplo, incluye El último mohicano o Robin Hood. "Nosotros nunca hacemos programas al uso. Nos gusta que el público descubra joyas desconocidas que por alguna razón no se interpretan en concierto. Por eso Krypton es un viaje musical en el que los fans de Marvel y DC disfrutarán muchísimo, porque no van a faltar los temas de Thor, Los Vengadores o Black Panther, con el que el público se vuelve loco. Pero también habrá espacio para la animación, con cintas como Los Increíbles, y para héroes históricos como William Wallace, pasando por las bandas sonoras de cintas como El Zorro. Incluso partituras históricas de los 60 como puede ser la opertura de El Cid o Lawrence de Arabia. Como se pude ver, un viaje ecléctico, nada habitual y un tanto inesperado. Un propuesta singular, muy personal y según el prisma de nuestras directrices artísticas de la Film Symphony Orchestra".

Los grandes del género

Así, quienes asistan al espectáculo disfrutarán de la maestría con la que el mítico compositor Alan Silvestri supo musicalizar la heroica personalidad de Capitán América (2011) en una luminosa marcha, de los afilados destellos sonoros con los que Basil Poledouris describió el tañer del yunque de Crom en Conan el Bárbaro o de cómo Danny Elfman tocó el cielo al plasmar su singular y característica personalidad en los inesperados giros armónicos de Spiderman (2002). No podía faltar en esta odisea musical la partitura de Superman (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del célebre compositor John Williams, o la del tema principal de El último mohicano (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de Ojo de Halcón. Los amantes del séptimo arte se deleitarán con la partitura de James Horner para Braveheart. y los amantes del Jazz disfrutarán bailando a ritmo de swing gracias a las pegadizas melodías compuestas por Michael Giacchino para Los Increíbles (2004), de Pixar.

No menos importante es la arrolladora y triunfalista partitura que Michael Kamen consiguió para Robin Hood: príncipe de los ladrones (1991) -que tan bien parafrasea en su clímax el Everything I Do de Brian Adams- y la partitura de Iron Man 3, en la que Brian Tyler consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical. Así como la intensidad dramática lograda por Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por El Caballero oscuro (2008) y El Hombre de Acero (2013). Más una sorpresa que no puede adelantarse.

Aniversario

La actual gira, Krypton, coincide con el décimo aniversario de la Film Symphony Orchestra, diez años en los que ha brindado más de 300 conciertos para más de medio millón de personas, cifras que seguirán en aumento hasta la finalización de este tour nacional en junio de 2023. La celebra una década de trayectoria con hitos como la premiere mundial de Jurassic World II o las recurrentes intervenciones en El Hormiguero. Sin olvidar los momentos televisivos acompañando en sus actuaciones a personajes como el presentador de televisión Pablo Motos, en el programa El Desafío de Antena 3. "Es cierto que no somos una orquesta al uso: contamos con unos músicos brillantes, técnicamente excelentes pero desprovistos de esos prejuicios que obsoletos de la clásica. Ellos, cantan, dan palmas... en un concierto. Es una actitud sobresaliente y eso el público o los medios lo valoran porque saben que estamos dispuestos a acompañar a otros artistas como Omar Montes o Mario Vaquerizo. Y cuando tenemos que ponernos serios, como en la gala de los Goya, sabemos estar y hacerlo con dignidad y fantasía".

Un balance que para el director y compositor no puede ser más positivo, tanto para la formación como para la composiciones creadas para el séptimo arte, que han contribuido a dignificar en esta última década. "El proyecto ha ido creciendo y estamos muy felices cuando vemos como la gente disfruta con nuestros espectáculos, que es lo importante. Nuestra experiencia es muy completa porque los amantes de la música de cine pueden escuchar buenas banda sonoras. Además me gusta apostillar cada pieza con un toque de humor y con información interesante sobre el proceso creativo. Son anécdotas que hacen que la escucha sea más activa para disfrutar la pieza más intensamente. Y todo potenciado por una iluminación más espectacular para un concierto nuestro no es el de una orquesta al uso sino algo más".