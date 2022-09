Fito & Fitipaldis agota en Granada y programa un segundo concierto

Después de completar la gira nacional más multitudinaria hasta su finalización, la banda se presenta en un formato que acercará al público a un ambiente más íntimo, en el que se podrán escuchar canciones de su último disco Cada vez cadáver, y los clásicos de la banda, interpretados con un matiz diferente. Para ello, Fito Cabrales incorpora a los Fitipaldis a Jorge Arribas y Diego Galaz de Fetén Fetén, que, junto a Carlos Raya, Javier Alzola, 'Boli' Climent y 'Coki' Giménez, completarán la banda que recorrerá durante el otoño e invierno algunos de los teatros y auditorios de España.

Una ocasión única para ver a Fito & Fitipaldis en un formato muy especial que se presenta en Granada con doblete el 24 de marzo, concierto que ya han vendido todas sus entradas, y 25 de marzo, nuevo día que se suma como última oportunidad de verlos en directo en este formato en la ciudad. El cambio de formato implica el cambio de espacio: si en abril llegaban al Palacio de Deportes, en esta ocasión las citas serán en el Palacio de Congresos a las 22:00 horas.

Fito Cabrales formaba parte de el grupo Platero y Tú, que abrazaba la costumbre rockera más clásica vía Status Quo, Leño, AC/DC, The Rolling Stones o John Fogerty, con letras que hablan de bares, amores, drogas y rock and roll. Pero Fito empezaba a componer ciertas cortes que no encajaban tan bien dentro del repertorio de Platero y Tú y, en 1998 se saca de la manga de forma paralela a su grupo de origen, Fito & Fitipaldis, un nuevo proyecto que le permitiría dar rienda suelta a su pasión por estilos como el rockabilly, el rythm & blues, el swing, el jazz o los sonidos sureños.