‘Forever’, un “homenaje” al legado musical de Michael Jackson

El Palacio de Congresos de Granada acogerá el próximo 10 de marzo el espectáculo Forever. The best show about the King of Pop, un “homenaje” al legado musical del desaparecido Michael Jackson. Según el director del espectáculo, Jesús Sanz, “no intentamos hacer un tributo” a la figura del mito, sino homenajear, “con una gran puesta en escena”, su carrera. Una treintena de artistas sobre el escenario, con Álex Blanco en el papel de Michael Jackson, compartirán con el público dos horas de espectáculo, todo en directo.

El show ha contado con el visto bueno del desaparecido Joseph, padre de Michael, y de Jermaine y La Toya Jackson

El objetivo del espectáculo que ahora llega a Granada antes de su salto a México –y que ya ha sido representado en media docena de países– es “sorprender” al público en cada uno de los temas. Estarán los más emblemáticos, desde Smooth Criminal a Thriller. Cada una de las canciones muestra la relevancia que Jackson –primero con los Jackson Five y luego en solitario– tuvo para la música pop en las últimas décadas.

El cuidado y celo con el que se ha preparado el espectáculo le ha convertido en el único que cuenta con el aval de la familia del propio artista. Joseph Jackson fue a Sevilla a verlo en 2011 y se declaró “sorprendido” por el show, según Sanz. La fundación creada por los padres de Michael, la Jackson Family Foundation adoptó el montaje como el oficial de la Fundación a nivel mundial, según se destaca en la nota de prensa.

El del padre no fue el único visto bueno que ha recibido Forever por parte de la familia. Jermaine, que formó parte de los Jackson Five, también se mostró admirado por el show tras verlo en Madrid. La Toya también se mostró “totalmente prendada” del espectáculo tras ser espectadora de uno de los pases en Barcelona. El apoyo de la familia ha sido una de las claves para que el musical haya ganado en “visibilidad”.Forever fue estrenado el 10 de marzo de 2010 en el Lope de Vega de Madrid. Suma dos giras nacionales -recaló en Granada en marzo de 2011 bajo el nombre de Forever King of Pop- y también se ha representado en San Juan de Puerto Rico, Lisboa, París, Praga y Varsovia, lo que supone una proeza para un espectáculo español que no está relacionado con el flamenco. Además de ese apoyo familiar, el director destacó la calidad del trabajo artístico. “La Toya dijo que lo veía en Broadway”.

Además de contar con la aprobación de la familia Jackson, Forever, según asegura su director, cuenta con otra baza. “Cada público es distinto, pero la reacción es siempre la misma”. Cuando se entonan los últimos compases –al ritmo de las canciones de los Jackson Five, con ellos empezó todo– “todos están de pie, es alucinante”, explica el director.

Algunos de los números programados en Forever mantienen el espíritu de Michael. Se conservan tal y como se diseñaron. Sin embargo, en otros se ha añadido “una nueva manera” de representar las canciones del popular artista. “Nos gusta innovar”, reconoció el director, que también incidió en que buscan un “equilibrio” entre mantener los números tal y como los representaba Michael y las innovaciones que han aportado.

Álex Blanco confesó que su primer contacto con Forever fue como espectador y fan del desaparecido cantante. “Fui a verlos en 2010, cuando estaban de gira y pasaron por Coruña”, relató el cantante, que vio cumplido su sueño de participar en la producción tras superar un exigente casting.

El espectáculo podrá verse el próximo 10 de marzo en el Palacio de Congresos a partir de las 19:00 horas. Entradas a la venta en www.redentradas.com, taquilla y puntos habituales