Este 5 de junio de 2020 a las 17:00 horas ha tenido lugar como cada año el acto conmemorativo del nacimiento de Federico García Lorca, 5 a las 5, pero con algunas particularidades. Se viene celebrando desde 1976 y este año se cumplían 44 años desde aquella primera vez. Además, va unido al 122 cumpleaños del poeta. En estas condiciones tan especiales, no solo por las coincidencias, sino también por la crisis de pandemia en la que se atraviesa, el acto se ha visto obligado a trasladarse al mundo online. Pero las circunstancias no han evitado que Laura García Lorca -sobrina del poeta-, Nuria Espert, Ian Gibson, Antonia Garrido -única mujer que participó en aquel primer acto de 1976, según contaba- y Miguel Ríos hayan podido compartir palabras y música para recordar al joven e ilustre poeta. La plataforma YouTube ha sido la elegida para plasmar un vídeo en directo que puede verse de nuevo en el Canal de la Diputación de Granada, así como en las distintas redes sociales -Twitter, Facebook y la web del Patronato García Lorca-.

El acto ha comenzado con las palabras del Presidente de la Diputación José Entrena, que ha hecho hincapié en que la pandemia no podía suponer un impedimento para que el evento se desarrollase como cada año. El alcalde de Fuente vaqueros, José Manuel Molino, también ha querido dedicar parte se su discurso a Federico. Ha resaltado la importancia de recordar al granadino y de continuar con esta tradición que sirve como prolongación de su legado. Un legado que decía, demuestra que Lorca ganó porque a día de hoy seguimos teniéndole entre nosotros a través de sus letras.

El repaso histórico que se ha dado a este 5 a las 5 ha corrido a cuenta de Alejandro Víctor García, periodista, escritor y coordinador del universo de Federico García Lorca. Recordaba la tensión y el miedo que se vivieron aquel 5 de julio de 1976, cuando buscaron dar un lugar a la nueva democracia y a la poesía. De esta forma, comenzaron a denominar el evento como fiesta de la libertad, nomenclatura que a día de se hoy mantiene y que Miguel Ríos ha afianzado sentenciando "un poema no puede amordazarse" en la canción que ha cerrado el acto. Su sobrina, Laura García Lorca, hablaba emocionada recordando aquel momento y se mostraba agradecida ante todas las personas que han participado a lo largo del tiempo. No es para menos, pues muchos de sus miembros más cercanos han colaborado a los largo del tiempo. Personalidades como Leonard Cohen, Buñuel, Machado, María Dores Pradera o Morente; quisieron también en su día, amenizar y recordar con su arte al conocido poeta. Este año, han sido Nuria Espert, Ian Gibson, Antonia Garrido y Miguel Ríos, de los que se ha podido disfrutar desde desde casa.

La autora de tan especial proyecto ha sido Mar Garrido -Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en la Universidad de Granada-, que ha dado forma a una pequeña pieza documental integrada dentro del propio evento virtual. Según palabras de la propia profesora el proyecto se ha centrado en "llevar la vega y sus paisajes al interior de la casa donde nació Federico". Gracias a la mezcla entre imagen al detalle, sonidos de guitarra que punteaban La Tarara y la voz de Luis García Montero -poeta, profesor en la Universidad de Granada y director del Instituto Cervantes- quien recitaba uno de los poemas que Lorca escribió a su tierra, la emoción se ha mantenido viva a pesar de la distancia. La producción del documental ha corrido a cargo del Patronato Federico García Lorca. Afirmó la diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, que esta era la primera vez que el evento no podía celebrarse en el patio de la Casa Natal, pero sin duda la ejecución y los invitados han estado a la altura de la situación. Este ha sido un homenaje preparado por muchas personas asociados a diferentes sectores, predominando el cultural. Todo se ha preparado de tal forma, que no corte esta fiesta que se ha venido celebrando desde 1976. Es la primera vez en 44 años que dicho homenaje, debe celebrarse desde la distancia y la primera vez desde 1984, que no se entrega el premio Pozo de Plata. No obstante, los agradecimiento hacia el pueblo de Fuente Vaqueros, no han cesado desde el primer momento. Todo por el apoyo recibido desde el primer momento.

Para continuar con la celebración, el logotipo elegido para ilustrar en redes sociales es de Rrose Sélaby, donado al Patronato García Lorca. Y esto no queda aquí, pues el próximo día 12 se emitirá en redes un programa especial que tratará el tema de poesía y pandemia en Granada. Se tratará cómo vivió Lorca la gripe de 1918 y cómo han vivido la pandemia otros poetas. A lo largo de la semana, seguirán informando desde la Diputación y el Patronato de otras actividades relacionadas con Federico García Lorca.