El arte de la Fuga de Bach se recrea en el Patio de los arrayanes

Bach dejó inconclusa esta obra, por lo que hasta el final de sus días, y a pesar de que ya no se “llevaba” la música y el estilo en el que él componía, fue fiel a su estilo, y capaz de aunar complejidad y belleza. Para muestra, su Arte de la Fuga.

Ayer, ofrecieron un espectáculo de rigor, musicalidad, afinación y precisión al alcance de pocos. Perfectamente “metidos” en el papel que tocaba defender, ni más ni menos que El arte de la Fuga de Bach, en el siempre sugerente Patio de los Arrayanes. Pero no sucumbieron al encanto de las frangancias, de los artesonados ni de ningún elemento ni espíritu alhambreño y se ciñeron a la perfecta ejecución de la obra. Sin bises. Se trataba de eso, de que El Arte de la Fuga se mostrase tal cual en el corazón de la ciudad palatina de Granada.

Ficha del concierto

Armida Quartett

Martin Funda, violín

Johanna Staemmler, violín

Teresa Schwamm-Biskamp, viola

Peter-Philipp Staemmler, vilonchelo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Die Kunst der Fuge, BWV 1080 (1747-1749, El arte de la fuga)

Contrapunctus I

Contrapunctus II

Contrapunctus III

Contrapunctus IV

Contrapunctus V

Contrapunctus VI a 4 in stile francese

Contrapunctus VII a 4 per Augmentationem et Diminutionem

Contrapunctus VIII a 3

Contrapunctus IX a 4 alla Duodecima

Contrapunctus X a 4 alla Decima

Contrapunctus XI a 4

Contrapunctus XII a 4

Contrapunctus Inversus XII a 4

Contrapunctus XIV