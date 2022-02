La Fundación Euroárabe presenta el nuevo libro de Francisco de Borja García Duarte

El nuevo libro de Francisco de Borja García Duarte titulado Memoria viva de Al-Ándalus será presentado en la Fundación Euroárabe de Granada el miércoles 23 de febrero a las 18:30.

La obra cuenta como la huella de Al-Ándalus es mucho más profunda y extensa de lo que pudiera parecer con un análisis superficial del tema. La huella más visible es la del patrimonio en forma de palacios, mezquitas convertidas en iglesias, alcazabas, torres, murallas, etc. Para la existencia de este tipo de huella no es necesario que haya habido una continuidad poblacional, como tampoco es necesaria esa pervivencia para otro de los legados, el científico, que como conocimiento pasa a formar parte del patrimonio de otras culturas. Hay que tener en cuenta esta premisa para poder entender la gran importancia del legado de Al-Ándalus, no sólo en relación al patrimonio sino también a la idiosincrasia del pueblo andaluz, que tiene mucho que ver con la del pueblo andalusí. El amor por la poesía, la música, la fiesta; su interrelación con la naturaleza; la conformación del paisaje agrario; la arquitectura popular; la forma de comer, de rezar, de ver la muerte y la vida, de hablar, de nombrar a los lugares y a sí mismos; en definitiva, la cultura, no se entendería actualmente sin la existencia de la cultura andalusí.

Francisco de Borja García Duarte es un investigador especialista en historia medieval, sobre todo en los movimientos de población durante la edad media y en especial en Al-Ándalus. También es colaborador habitual de revistas especializadas y miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía (CEHA), del Instituto Almenara para el progreso y desarrollo de Andalucía, y de la Sociedad para el Estudio del Andaluz (ZEA) de la que fue presidente. Ha publicado El Ideal de Blas Infante en Cataluña, Propuestas para una historia del andalucismo en la emigración, editado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, La literatura en andaluz, La representación gráfica del andaluz en los textos literarios y Mozárabes en el origen de los reinos cristianos (Almuzara).