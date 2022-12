El Fundación Legado Andalusí recuerda a Washington Irving

La teniente de alcalde delegada de Cultura de Antequera, Elena Melero, la directora gerente de la Fundación El Legado Andalusí, Concha de Santa Ana, y el director del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manuel Romero, han inaugurado este viernes la exposición Washington Irving. Un viaje épico: 1828 a 1829. La muestra, una iniciativa promovida y comisariada por la Fundación El Legado Andalusí con el propio Ayuntamiento, podrá verse hasta el próximo 5 de marzo.

La Sala de Exposiciones Temporales Manuel Cascales Ayala del MVCA alberga más de 80 piezas que forman parte de los fondos la Fundación El legado andalusí y una colección particular, exhibiéndose obras bibliográficas, grabados, litografías, fotografías, fotocromos, etcétera, entre otras piezas destacadas.

Especial mención merecen algunas de las primeras ediciones de W. Irving como A History of the life and voyages of Christopher Columbus by Washington Irving (1828), Chronicle of the Conquest of Granada from the Mss. of Fray Antonio Agapida by Washington Irving (1829), Voyages and discoveries of the Companions of Columbus by Washington Irving (1831), The Alhambra (1832) o la primera edición publicada en castellano con bajo el nombre de Cuentos de la Alhambra (1833), entre otras obras escritas.

En la exhibición, el visitante puede encontrar grabados originales de zonas andaluzas que visitó como Córdoba, las Alpujarras, Sevilla, La Rábida, Alcalá de Guadaira, Marchena, Osuna, Antequera, Loja, Alhama y Granada; además de numerosos retratos y fotografías de Irving, desde los 22 años hasta poco antes de morir en 1859, que permiten apreciar el paso del tiempo, su entorno cotidiano y su lado más humano.

Según han señalado, "su fascinación por Andalucía, su peculiar personalidad y su obra escrita, entre la aventura y el romanticismo, entre lo real y lo imaginado, sigue siendo a pesar de los años, en toda una fuente de información inestimable que nos permite acercarnos a un mejor conocimiento de nuestra propia historia".

La teniente de alcalde de Cultura ha destacado que la muestra "pone en valor ese romántico viaje que hizo Washington Irving y que elevó el nombre de Andalucía a nivel internacional". "Antequera fue una parada de ese viaje, algo que queda latente en los numerosos escritos en los que habla de cómo era en la ciudad en el siglo XIX", ha dicho Melero, agradeciendo la labor que realiza la Fundación El Legado Andalusí "a la hora de que esa divulgación siga estando latente".