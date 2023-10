Gabriel H. Walta: "No creo que el cómic necesite dignificarse"

La historia de Gabriel Hernández Walta (Melilla, 1973) parece escrita en uno de esos cómics que tanto le apasionan. Él se encontraba trabajando en Granada, a donde se había mudado para estudiar Bellas Artes, fue allí donde se topó con un editor de Marvel al que le enseñó algunos de los trabajos que había hecho en los últimos tiempos.

Fue así cómo el destino se cruzó en la vida de Walta (quien pese a todo reconoce que el destino no funciona sin trabajo detrás) y se unió al equipo de la Casa de las Ideas para dar vida a Visión, la historia del superhéroe que daría a su vez origen a Wandavisión (Disney+) y que le traería una serie de distinciones como los Eisner, unos premios que, pese a todo, asegura que valora más la visibilidad y las puertas que abren que el propio premio.

Ahora, el melillense regresa a la ciudad que nunca que dejó para recibir la Medalla de las Bellas Artes, que le entregará la academia esta semana.

¿Qué significa para usted ganar la Medalla a las Bellas Artes?

Me da mucho orgullo que sea la academia de la facultad donde yo estudié quien me dé esta distinción, además, a un nivel más personal pues el hecho de que en su día a Juanjo Guarnido le diesen también la medalla, pues me gusta mucho porque es una forma de reconocimiento también al medio del cómic.

Este reconocimiento, el suyo y el de Guarnido, ¿podría ayudar a incluir el cómic como una arte más entre el gran público?

Bueno, cuando yo estudié, por ejemplo Watchmen, recuerdo que había gente que no la había leído en Bellas Artes, conocí creo que un par de personas que conocían a Frank Miller, pero la mayoría de mis compañeros querían dedicarse a la pintura o la escultura, y yo lo que hacía era un poco proselitismo del cómic (risas). De todas formas, las cosas ya llevan tiempo cambiando, mi hija por ejemplo ha empezado ahora Bellas Artes y tiene muchos compañeros que le piden que les firme cómic, o está apuntado a un club de ilustración y cómic que no existía cuando yo estudié.

Ya que menciona a Frank Miller o, antes, a Guarnido, ¿cuáles serían sus referentes?

La verdad es que son infinitos (risas). Siempre cito a los dibujantes de cómics que me llamaron la atención cuando era adolescente, porque eso siempre se te quedan contigo, como en tu ADN, como cuando era adolescente y descubre un grupo, pues ese grupo ya siempre siempre te acompaño. Yo tuve la suerte de ser adolescente en el momento en el que Frank Miller o Alan Moore estaban haciendo en el mainstream americano obras muy personales,, pero claro también están Moebius, Velázquez, Goya,... no sé decir que en la lista interminable y todos los días crece.

¿Cómo ve el sector del comic desde que eras pequeño respecto a ahora?

Yo como autor, al menos, creo que ahora mismo hay más facilidades para acceder al mercado internacional, sobre todo en España. Ahora mismo hay una cantera tremenda de autores, pero como industria, pues no termina de arrancar. Cuando yo era joven realmente no tanta gente leía comic, por aquel entonces Mortadelo y Filemón era de consumo masivo pero ese acceso ya no existe, realmente en mi instituto por ejemplo había dos personas que leían comic y en la propia Facultad conocí a pocas personas que lo leyeran de forma asidua y ahora mismo hay gente que lee comic, conoce el comic y quiere dedicarse al cómic, entonces el cambio ha sido tremendo.

Juanjo Guarnido dijo, cuando le dieron la Medalla que "el término novela gráfica es una chorrada" y no se diferencia en nada del cómic, ¿comparte su opinión?

Realmente los que nos dedicamos a esto no vemos diferencia, porque realmente no hay una diferencia concreta ni de formato ni de temática. Por ejemplo Carlos Gimenez en Paracuellos era historieta, pero aquello tiene toda las digamos las características que ahora supuestamente define la novela gráfica, ero yo creo que ha servido como detonante para que otra gente se acerque al medio. No creo que el comic necesite dignificarse realmente, no necesito que esto se considere literatura para que el cómic de repente tenga una categoría mejor, pero también creo que, digamos, digamos como herramienta de marketing ha tenido h utilidad, o sea, realmente a mí hay gente que me ha preguntado porque ha visto un artículo en un periódico el término, me han preguntado qué es la novela gráfica y que mencionaban por ejemplo Maus. Entonces esa persona no sabría qué es Maus si no hubiera sido por ese artículo.

Tengo entendido que prefiere trabajar solo con físico, que no es muy apasionado de la tecnología para trabajar

Bueno, en realidad no he renunciado a nada (risas), quizás precisamente por haber hecho Bellas Artes y porque me interesó en su día la pintura, pues realmente a mí me gustan los medios tradicionales. Además, tampoco ha habido nada en mi trabajo que me haya obligado, por rapidez o por incomodidad o lo que sea, a probar los medios digitales, pero tampoco es que renuncie a ellos directamente es que bueno que ahora mismo estoy cómodo de la otra manera, si en algún momento decido probar, pues lo haré. Es una herramienta más realmente.

¿Cómo se le dice que no a una multinacional como Marvel?

Trabajar para Marvel te da mucha exposición, pero a nivel creativo quería probar otras cosas, sencillamente. Quería, digamos, ser más responsable del proyecto desde un principio. Y luego también hay una razón económica en el sentido de que el cómic que esoty haciendo ahora con Jeff Lemire [Phantm Road] es propiedad intelectual nuestra. Cualquier tipo de explotación que se haga de de esa propiedad revierte en nosotros y eso cuando trabajas para Marvel o DC pues no existe. Yo en Marvel estaba muy a gusto y he hecho proyectos que me han gustado mucho pero tenía la sensación de que era el momento de probar algo diferente.

Al salir de Marvel uno de sus nuevas casas fue TKO, con la pública Sentient. Es un editorial que saca toda la historia de golpe, ¿influye eso a la hora de crear la historia?

Realmente el comic siempre ha estado serializado, por ejemplo Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, estaba señalizado y luego se recopilaba, ¿no? Yo considero que cada número de grapa es como un capítulo entonces de la misma forma que una novela está dividida en capítulos, pues en este caso yo me imagino la narración grande dividida en capítulos que salen cada móvil también.

También le ha dado tiempo para reeditar El Velo, uno de sus primeros trabajos, con El Torres.

Sí, la editorial que se encargó de la primera edición que hicimos de El Velo no le fue muy bien y están saldando y entonces, claro, mucha gente preguntaba con el cómic porque en su día no lo compró y preferimos hacer una segunda edición con Karras, que es una persona que realmente confiamos antes que la gente se lo tuviera que seguir comprando como estaba pasando de segunda mano o a precio deshabitado, incluso de saldo.

¿Qué pasa en Granada con los comics?

En realidad no lo sabemos (risas), pero a fuerza de intentar buscar una respuesta, cuando acabé Bellas Artes me dedicaba a la pintura y en aquel momento, en el 96, había muchas galerías que exponían obras de gente joven y había una clase media que compraba pintores, mucha, mucho ambiente pictórico, grupos musicales, como Los Planetas Niños Mutantes, 091,... Yo creo que es una mezcla de que aquí hay un poso cultural de muchos siglos y luego también que es una ciudad universitaria. Entonces eso lleva a un recambio continuo de gente joven con inquietud.

Volviendo a Sentient, introduce el tema de la IA, que en su momento sonaba futurista pero que ya es una realidad

Una vez escribí un artículo sobre el tema y a mí, más que el término ciencia ficción que siempre se ha dicho que es una mala traducción, me gusta literatura de anticipación. En ese sentido, lo que se llama ciencia ficción lo que hace es soltar hipótesis de situaciones posibles pero las desarrolla en un ambiente más o menos de ficción, pero se está demostrando que muchos de los escritores más serios de ficción en realidad tenían una idea bastante clara de lo que el futuro podía traer.

La llegada de la IA ha traído el miedo a que se pierdan los puestos de trabajo, Marvel por ejemplo realizó los créditos de una serie con esta tecnología, ¿cómo ve el panorama?

Pienso que se puede imitar el estilo de dibujo de alguien, pero realmente tú no puedes imitar la forma en que una persona plantea una viñeta o estructura una novela. En todo caso, veo urgente legislar porque más allá de que la inteligencia artificial se desarrolle lo suficiente como para imitar el trabajo de un humano a día de hoy se está alimentando con el trabajo de humanos a los que no se les paga. Entonces más allá de elucubrar sobre hasta dónde llegará la posibilidad a día de hoy, lo que hay que hacer es legislar sobre el uso.