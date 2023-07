"Hay que seguir apostando por una industria fuerte que permita a los dibujantes crear y producir cómic en España"

Desde pequeña tuvo claro que lo suyo era dibujar y trabajó incansablemente para hacer de su pasión una forma de vida. Esfuerzo, dedicación y muchísimas horas de trabajo para 'vivir' de una profesión que muchos consideran una carrera de fondo en la que la meritocracia juega un papel importante. La granadina Belén Ortega (1986) se ha convertido gracias a su trabajo en todo un referente del mundo del cómic que 'juega' en las grandes ligas con Marvel y DC, aunque la lista es interminable e incluye colaboraciones con artistas como la cantante Lola Índigo, o empresas de videojuegos tan conocidas como Riot Games y Fortnite.

-¿Qué hace en sus ratos libres?

Me gusta entrenar, hago crossfit y capoeira, además de forma autodidacta practico yoga. Intento hacer todo el deporte posible para compensar las horas de trabajo, el estrés y todo el tiempo que estoy sentada. Se podría decir que es la segunda parte de mi vida en la que enfoco la energía, hay que intentar encontrar un equilibrio para aguantar en esta profesión todo lo posible.

-¿Cómo se pasa de dibujar para uno mismo a mostrar su trabajo a millones de personas?

No es nada premeditado. No es sólo cuestión de que algo te guste mucho, trabajes mucho y los resultados vengan después… hay gente que trabaja mucho y muy duro y no lo consigue o le cuesta. En mi caso, creo que supe tocar las teclas adecuadas, es la suma de que me encanta dibujar, transmitir y siempre he intentado dar pasos que me ayuden en mi carrera, al final es como un pequeño castillo de arena que vas construyendo con pequeñas acciones.

-La constancia es muy importante…

Totalmente, además este trabajo es meritocracia pura. La mayoría de la gente que trabaja en este sector no es porque sea la mejor, tienes que ser la más trabajadora. Puedes tener suerte y publicar algo, pero tener constancia y mantenerte durante años es la parte difícil del negocio.

-¿Tiene que renunciar a mucho para vivir en este mundo?

El sacrificio personal que se hace es muy grande. Apenas sales, renuncias a mucha vida social. De hecho, en Granada vivimos un buen número de dibujantes y es raro que nos veamos porque priorizas las entregas mensuales y los proyectos personales… supongo que depende también de la persona, tienes la opción de aceptar menos trabajos y disfrutar más de la vida, a eso aspiro en un tiempo, pero siempre hay una parte de ti que te insiste en que tienes que trabajar duro para hacerte un hueco y tener cierta estabilidad, algo que realmente es muy complicado de definir, porque puedes trabajar muy duro y que te vaya bien durante 20 años y luego no tengas suerte y no salga nada. Creo que eso es lo que nos mueve a trabajar tan duro, nunca sabes si el año que viene vas a tener trabajo y aceptas todo lo que te llega.

-Siempre se ha dicho que Granada es la cuna de grandes artistas, en el mundo del cómic también…

En el cómic realmente es una coincidencia, no estamos creando escuela porque tampoco promovemos clases, encuentros o fomentando un relevo generacional… creo que más allá de intentar promocionar nuestra ciudad en las entrevistas, no lo estamos explotando para que se convierta en un reclamo.

-¿Puede deberse en cierta medida a que el mundo del cómic está mejor valorado fuera de España?

La cultura en general está más valorada fuera.

-¿Cómo ve el apoyo del Gobierno a la cultura en general, y al cómic en particular?

Parece que se están poniendo un poco más las pilas, ahora por vamos a San Diego, también han añadido el cómic al nombre Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, son pequeños gestos que esperamos que se traduzcan por ejemplo, en que los dibujantes de cómic tengamos nuestro propio epígrafe dentro de Hacienda, recuerdo que la primera vez que me di de alta fue como artesana y arcillera, algo que no tiene nada que ver con mi profesión. Creo que pese a que en los últimos años ha habido un avance, va todo muy lento, hay que seguir trabajando y apostando por tener una industria fuerte que permita a los dibujantes crear y producir cómic por y para España.

-¿A día de hoy se puede vivir del cómic de forma exclusiva sin trabajar fuera de nuestras fronteras?

Es algo muy complicado, por no decir casi que imposible. He trabajo durante un tiempo sólo para España y consigues sobrevivir a duras penas, es muy complicado, ahora mismo creo que sería imposible porque algunos proyectos no llegarían ni al salario mínimo. Hay que pensar que cobramos por páginas o proyectos, y hay gente que acepta precios muy bajos pero porque tienen ingresos por otro lado, entonces en muchos casos se lo toman más como una afición que como una profesión. Por contra, aunque te paguen mal en una editorial americana, te están pagando tres veces más de lo que lo harían en España. No nos queda otra opción, si quieres vivir exclusivamente del cómic, te tienes que buscar la vida fuera.

-En Francia también hay un gran mercado.

Allí hay un mercado más clásico y sólido, no tan enfocado en los superhéroes. Tienen una forma diferente de abordar la creación y la lectura, y hay una gran cantera de dibujantes que se dedican al mercado francófono, y muchos editores que están aprendiendo español para poder tratar directamente con los autores, somos muchos los que trabajamos también para Francia.

-Centrándonos en la Comic-Con de San Diego, ahora vais al mayor escaparate del sector.

Si, se considera de las más grandes o con mayor proyección porque concentra también una gran cantidad de proyectos cinematográficos, este año con la huelga de guionistas y actores, se está incidiendo más en el mundo del TBO y del cómic porque no se va a presentar nada.

-¿Y la apuesta del Ministerio de Cultura para visibilizar y poner en valor la industria del cómic?

Agradezco la implicación y que nos lleven hasta San Diego, aunque creo que habría otras maneras de fomentar la cultura. Vamos a la Comic-Con para sacar un poco de músculo de cara a España porque obviamente quien nos tiene que conocer en Estados Unidos, ya nos conoce. Esta participación es más bien para que desde España se vea ese mundo que no se ve o se desconoce, es muy gratificante ver como los que nos siguen y conocen nuestro trabajo por redes se interesan, van a charlas e intentan interactuar para que sepamos que les ha gustado.

-¿Cómo habéis estructurado las intervenciones?

Hay dos paneles y un stand donde promocionaran la cultura española. La primera ponencia de Aneke, Laura Pérez y Paco Sordo conversan sobre la historia, riqueza, diversidad y presencia del cómic español en la industria estadounidense, moderados por Marta Agüero, y en la que participo junto con Pepe Larraz y Álvaro Martínez Bueno y moderada por Esther Claudio, hablamos de nuestra trayectoria, logros y experiencia personal en el mercado del cómic en Estados Unidos.

-Un sueño que le quede por cumplir a Belén Ortega...

(Risas) Yo me puedo dar con un canto en los dientes, así que supongo que me queda pedir por mi y por todos mis compañeros, que todo vaya bien y que al final en España se consiga tener un poco más de estabilidad a nivel de industria. Eso y trabajar en algo más personal. No descarto realizar algún proyecto más personal con algún superhéroe en concreto, aunque sé que es algo más complicado porque los derechos los tienen las editoriales y es más complicado cambiar cosas o hacer historias fuera de la línea que tienen pensado, pero hacer algo con Wonder Woman estaría muy guay.

-No sería la primera vez que trabajas con ella.

No, pero me gustaría poder hacer algo donde pudiese aportar mis ideas y sugerir ciertos guiños o escenarios.

-Quizás traer a Wonder Woman a Granada...

(Risas) A la época de los moriscos, quién sabe. Vivió milenios, por vidas sería posible.