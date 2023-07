Juanjo Guarnido vuelve a llevarse el Oscar del comic gracias a Blacksad

Los premios Eisner, considerados como los Oscar del cómic, han galardonado en su 35 edición a los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido por Blacksad: The All Fall Down Part 1 en la categoría de Mejor edición estadounidense de un contenido internacional. Con este, son ya tres las 'estatuillas' que el granadino acumula gracias a las aventuras del detective gatuno, que ya se llevó este premio en 2011 y 2015 en distintas categorías.

Pero más allá de este reconocimiento, que se entrega en la Comic-Con de San Diego, la historia de Guarnido y Canales ha recibido infinidad de reconocimientos. Sin ir más lejos, en 2014 ambos autores recibieron el Premio Nacional del Cómic por Amarillo, la quinta entrega de la saga, que llegó a vender más de un millón de ejemplares y que fue definida en su momento como un homenaje a la generación beat, concretamente a En el camino, de Kerouac.

Con la séptima (y presumiblemente última) aventura del detective a punto de salir al mercado, Blacksad acumula en sus estanterías un sinfín de premios, entre los que destaca el Premio Mejor Álbum y Premio Autor en el Salón del Cómic de Barcelona (2001), Harvey Award al Mejor Álbum (2005), Premio Mejor Dibujo y Premio del público al Mejor Álbum en el Festival de Angoulême (2005), Mejor Álbum y Mejor Dibujo en el Salón del Cómic de Barcelona (2006); Mejor Álbum, Mejor Guionista y Mejor Dibujante en Expocómic de Madrid(2010), y dos premios Eisner en la Comic Con de San Diego, California (2013).