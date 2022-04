"Sabika aún está en fase de desarrollo, pero verá la luz este 2022"

Germán P. Millán, el creador de juegos de mesa granadino, está embarcado en su nuevo proyecto que verá la luz este 2022 y que está basado en el periodo nazarí y la construcción de la Alhambra. En esta ocasión este diario tiene la oportunidad de hablar con el creador sobre su larga trayectoria en la creación de juegos de mesa, su experiencia, sus nuevos proyectos y la sesión que tendrá este fin de semana en el gran macro evento de la Ficzone.

- ¿Cuándo decidió hacerse creador de juegos de mesa?

-Todo comenzó con una tesina para el máster. En ella había que crear un proyecto de juego de mesa. Una vez acabado, me gustó tanto el proceso que seguí desarrollándolo. Le gusto a un editor que al final acabó publicando. El proyecto tuvo un largo proceso evolutivo y terminó siendo el juego de Kingdom Defenders, un eurogame que en concreto su publica en el año 2018 y la verdad que tuvo una gran acogida en España, llegando a ser unas de las novedades más vendidas de esas navidades, ganando además 2 premios durante el 2019: el premio Corona Lúdica como mejor juego para expertos y el PAP como mejor juego de creación española.

"Estás creando algo que no sabes como va a ser el proceso final, es como si te enfrentaras a un folio en blanco"

- A la hora de plantear un juego de mesa, ¿qué es lo que más le gusta o le llama la atención?

-Sin duda lo que más me llama la atención es el proceso creativo, esa sensación de que estás creando algo que no sabes como va a ser en el producto final, es como si te enfrentarás a un folio en blanco. Al final lo planteas de una manera y el producto final es totalmente diferente, ya que tiene que encajar bien todas las mecánicas, tiene que estar bien ajustado todo, que sea coherente, creativo, que tenga evolución la historia y un final, que los personajes estén bien conectados. Hay momentos que son difíciles en el desarrollo del juego, no sabes muy bien como conectar todo, pero al final se trata de resolver los problemas que vaya planteando el proyecto y llegar a un final en el que todo este bien ajustado.

- Usted es el creador de juegos como Kingdom Defender y Bitoka. ¿Esperaba el éxito que están teniendo estos juegos de mesa?

- Con Kingdom Defenders no esperaba esa gran acogida que tuvo el juego. Como ya te he comentado antes, este primer proyecto era la tesina del master, yo seguí desarrollándolo hasta su acabado final pero no esperaba ese boom que tuvo, ni que ganara los 2 premios en 2019. Este juego permite partidas de 2 a 4 jugadores y tiene una duración larga, aproximadamente de entre 60 y 90 minutos. Kingdom Defenders es un juego competitivo y cada jugador encarnará a un valeroso héroe. Seleccionando las acciones óptimas del tablero y gestionando sus recursos los jugadores deberán cumplir misiones, completar gestas y ayudar a defender el ataque de la temible horda Grugog, el jugador con más puntos de fama al final de la partida será el ganador.

En el caso de Bitoku si esperaba más esa cálida acogida que tuvo ya que lo público la editorial más grande de juegos de mesa en España, es también un juego de duración larga diseñado para 1 a 4 jugadores. En este caso los jugadores contarán con cartas que deben colocarse en los lugares y momentos adecuados para obtener el máximo beneficio de las habilidades que ofrecen. Además, durante la partida los jugadores pueden ganar más cartas, aumentando así sus opciones de juego y consiguiendo una mayor puntuación. La verdad que es un juego que requiere de un nicho de jugadores muy exigentes.

- ¿Qué puede contar sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando y que está basado en el periodo nazarí y la construcción de la Alhambra?

-Bueno esta nueva entrega se llama Sabika de la editorial Ludonova, en referencia al monte Sabika, es un juego que todavía esta en fase de creación, tiene un corte eurogame con un nicho de jugadores exigente, con lo cual tiene un perfil parecido a Bitoku. Las partidas también serán largas y es un juego basado más en estrategia que abarca desde el periodo en el que se construyó la alcazaba hasta la toma de Granada en 1492. Los jugadores podrán comerciar en la Alhambra, queremos recrear el comercio que había en la ciudad y que el juego sea lo más realista posible. También podrán tallar los poemas que hay dentro de la propia Alhambra esto vino del autor José Miguel Puertas que me habló de la importancia de los poemas de la Alhambra y su historia y no dude en incorporarlo al juego.

"Los jugadores podrán comerciar en la Alhambra y que el juego sea lo más realista posible"

- ¿Habías estado alguna vez en el macro evento de la Ficzone?

-Sí, he estado como autor invitado estos dos años. Yo vivo cerca de donde se celebra el evento, cerca de Fermasa. Sin embargo en está edición no desvelaré todavía el juego de Sabika porque muchas cosas pueden cambiar, si lo presentara ahora a las personas que van a estar como entusiastas de los juegos de mesa podrían llevarse una decepción al ver que el juego finalmente sufra muchos cambios o avances. Creo que es mejor presentarlo directamente acabadoe. Aún así estaré cubriendo los dos días de la Ficzone junto a Meeple Factory en los acontecimientos que hay para los entusiastas de los juegos de mesa.