Granada acoge los Premios Lorca de Cine del 16 al 19 de noviembre

16 al 19 de noviembre su tercera edición, que ofrecerá a los espectadores un total de 72 títulos y cuya jornada inaugural estará protagonizada por el cine andaluz, con una triple sesión de producciones rodadas en la comunidad autónoma y con directores andaluces tras las cámaras: el estreno mundial del documental Controverso, debut de la cineasta almeriense Nuria Vargas, el thriller La lágrima de Géminis, octava película del director granadino Juanfran López, y El mundo es vuestro, comedia sevillana dirigida por Alfonso Sánchez.



Sección oficial

El efecto Darma, de J.L. Rojas; El fin de Fornite, film de animación de Rubi Ortega, y La paradoja de Antares, de Luis Tinoco, y la portuguesa O último banho, de David Bonneville. La Sección Oficial de largos se completa con el estreno mundial de la producción marroquí La Mora, de Mohamed Ismail; Isósceles, que dirige y protagoniza el malagueño Ignacio Nacho junto a Salva Reina; y las ya mencionadas La lágrima de Géminis y El mundo es vuestro.



El certamen cinematográfico, que celebrará todas las proyecciones y coloquios en los Jorge Onieva. Además, esta edición pretende especialmente “dar visibilidad al talento granadino, ya que esta edición hemos programado dos largometrajes, dos cortos documentales y una sección con otros 13 cortos de ficción, todos ellos producidos en Granada”, destaca Onieva, quien aspira a que el Festival se convierta en “un punto de encuentro para cineastas incentivando la unión y convivencia entre creadores y público”.

Género documental

La sección oficial de documentales reunirá cuatro títulos. El miércoles 16, el estreno mundial del documental Controverso, ópera prima de la cineasta almeriense Nuria Vargas rodado entre la La Alpujarra y Cuba, realiza un viaje musical sobre la poesía improvisada con las más grandes figuras de la improvisación de habla hispana, introducidos por Luna, una joven interesada en la cultura hip hop.



La sección oficial de documentales programará también el estreno mundial de Benito Pérez Buñuel, documental con el que debuta tras las cámaras el investigador cinematográfico Luis Roca, y que aborda la influencia del escritor canario en la obra de Buñuel. La sección se completa con el estreno internacional del documental argentino El exilio del mar, de Mauricio Brunetti, y A las mujeres de España. María Lejárraga, de la cineasta sevillana Laura Hojman.





Cortometrajes

Respecto a los cortometrajes, el Festival Premios Lorca programará tres sesiones. La primera tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre con los títulos Aquella melodía, de Jaime García; Cuando se hundieron las formas puras, de Alfredo Picazo; Desierto, de Roberto Navarro Torres; Dios te salve, María, de Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard; El paraguas, de Christopher Sánchez; Fantasmas, de Pedro Terrero; Les enfants des sables, de Ghali Graimiche (Marruecos); Kor, de Köksal Içöz; Las buenas mujeres no hablan, de Pablo de la Iglesia; La casa, de Israel Medrano; La inquilina, de Lucas Paulino y Ángel Torres; Pourquoi?, de Noureddine El Alaoui (Marruecos); Quién, de Carlos Martínez; Tinder para vampiros, de Mario Santiago Samaniego; y Muy fuerte y Yo al volante, ambos del granadino César Ríos.



El segundo programa de cortometrajes se proyectará el jueves 17 de noviembre en los cines Megarama y reunirá doce trabajos: 665, de Juan de Dios Garduño; A Dead Sea, de Nahd Bashier (Israel); At Last, de José Vega; Broken Wings, de Carlos Albero; Cantus, de Yacoun Chebbi Marchante; Click, de Luis Reneo; De la frontera, de Pablo de Mora; El crédito, de Álex Escudero; En el cielo, de Manuel Gomar; Plastic Killer, de José Pozo; Tóxico, de Carlos Jiró, y Xun, de Ángel Tirado.



La tercera sesión, programada para el viernes 18 de noviembre en los cines Megarama, estará integrado por los cortometrajes Bajo la piel, de Carmen Porras; Cemento y acero, de Oriol Villar; Espinas, de Iván Sáinz-Pardo; First Time, de Felix Charin (Alemania); Intermedio, de Bernabé Rico; A travers Irène, de Paul Tandonnet (Francia); Jupiter Rain, de Imanol Ruiz de Lara; La rebelión de Bernarda, de Jorge Pastor; Mami Wata, de Paola Beatrice Ortolani (Italia); Me llamo Juan, de Francisco Yélamos; Mesa para tres, de Álvaro G. Company y Meka Ribera; Sauerdogs, de Guillermo de Oliveira; Takbir, de Jordi Calvet, y Yalecu, de Enrique García.



La selección de cortometrajes de animación mostrará seis títulos: El sepulturero, de Juanca Arniz; Franceska, de Alberto Cano; Kafka’s Doll, de Bruno Simões; Life and Butterflies, de Pablo Reigada Ocaña; Syndrome, de Adolfo Aliaga y Anna Juesas García; y Zombie Meteor, de Alfonso Fulgencio y José Luis Farias. A su vez, la sección de cortometrajes documentales reunirá los títulos españoles Bailaora, de Mario Santiago Samaniego; El camino de Nerea, de Mercedes Aranguren; Jardín de los expulsados, de Hicham Zaytouni; La rotonda, de Carmen Tortosa; y Trazos del alma, de Rafa Arroyo.



La programación se completa con seis cortometrajes fuera de concurso, como el estreno mundial de Cell Phone Surgery, de Daniel Negrete (Colombia); Cine y despedidas, de Jorge Cabanes; Click, de Luis Reneo; La sombra de ella, de Julio Espinosa; Noches de paz, de Álex Comas; y Querida Ana, de José Daniel García Bermejo.

Sobre el Festival

El Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada es un festival de ámbito internacional, que pretende promover un espacio específico para el descubrimiento, la proyección y divulgación de cortometrajes inéditos. Esta edición repartirá 23 estatuillas, que premiará la mejor película nacional e internacional, mejor documental, mejores cortos internacional, nacional, andaluz y granadino, mejores interpretaciones masculina y femenina principal y de reparto, dirección, ópera prima, guion, fotografía, montaje, banda sonora, dirección de arte, producción, sonido y maquillaje, además de los galardones al mejor corto de comedia y mejor corto de temática social. El trofeo, tallado en bronce, es obra de los Hermanos Moreno.