Granada se prepara para un febrero cultural intenso

Tras el 'sprint' final de 2022 y los primeros días de 2023 que han llenado la ciudad de espectáculos para niños y figuras como Diego 'El Cigala', la agenda cultural de Granada retoma toda su intensidad en el mes febrero. Dos espectáculos tan distintos como The Hole y Circlassica no competirán por público -porque su target no puede ser más diferente- pero si coincidirán en el tiempo: el primer fin de semana de febrero. El espectáculo de cabaret se prolongará hasta el siguiente, cuando coincidirá con propuestas que van de la copla al noise-pop.

'The Hole X'

Los espectáculos de The Hole se han convertido en un clásico de los escenario españoles en sus diez años de trayectoria. Más de 2,5 millones de espectadores ya han entrado y salido del Agujero en 6 países diferentes. Ahora rescatan la esencia del The Hole original así como algunos de los números más impresionantes y de los personajes más icónicos de las tres ediciones. Además, añaden textos y piezas nuevas para seguir haciendo de la serie el antídoto perfecto para los tiempos difíciles, el "spa mental que necesitamos para salir del Agujero" en palabras de sus promotores: "The Hole X no es sólo un show, es una experiencia y una filosofía vital, es el reflejo del amor al buen rollo y al carpe diem, y para que todo salga redondo, necesitamos que tú disfrutes a tope". En la Huerta del Rasillo podrá verse del jueves 2 al domingo 5 en varias sesiones, y de nuevo del miércoles 8 al domingo 12 de febrero.

'Circlassica'

Avalado por éxito cosechado en Madrid, los Productores de Sonrisas, artífices de Circo Mágico, Circo de Hielo, ofrecen en Granada su último triunfo: Circlassica. Se trata de un espectáculo inédito, entrañable y emotivo para compartir en familia. Más de 200.000 espectadores habían pasado por su carpa antes del inicio de su gira en el mes de septiembre con una versión adaptada para ser acogida por los teatros españoles. Tras su paso por otras dos capitales andaluzas (Málaga y Sevilla), el primer fin de semana de febrero llevará al Palacio de Congresos granadino la propuesta teatral que ya ha conquistado al público de medio país. Circlassica. El sueño de Miliki' es el proyecto más íntimo y personal de Emilio Aragón. Se trata de un viaje al pasado, evocador y nostálgico, pero sobre todo, es un gran espectáculo de circo para toda la familia adaptado a los nuevos tiempos. Se ofrecerán varios pases en horario de mañana y de tarde desde el viernes 3 al domingo 5 de febrero.

En la provincia

Ese mismo fin de semana, en la Casa de la Cultura de Santa Fe el día 4 podrá verse otro musical infantil: Encanto. Y el domingo 5, habrá espectáculo de humor en Atarfe: el de Juan Amadeo, uno de los cómicos de nueva generación que han crecido arropados por el triunfo en redes sociales. El monologuista ofrecerá en el Centro Medina Elvira su montaje Avangelio.

Falete y Carolina Durante

El siguiente fin de semana la oferta también se abre a los públicos más dispares. Los aficionados a la copla podrán disfrutar de la actuación de Falete. El cantante sevillano, personaje público muy conocido y uno de los referentes del género en la actualidad, actuará en el Teatro José Tamayo de La Chana el día 11. Idéntica fecha pero en la sala Industrial Copera la banda madrileña Carolina Durante ofrecerá concierto para reencontrarse con sus numerosos fans granadinos.

José Sacristán

Y la siguiente semana llega el turno de un clásico de la escena española: José Sacristán. Los días 17, 18 y 19 de febrero, el ganador del Goya Honorífico regresa con el montaje que presentó el año pasado en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe: Señora de Rojo Sobre Fondo Gris, una de las obras cumbres de Miguel Delibes.

A sus 84 años, Sacristán da vida a un pintor, con muchos años en el oficio, que lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que sitúa al público en aquella España con rasgos inequívocos, que habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad. Un amor que se llena de dramatismo, y quizá de mayor plenitud, cuando aparece, primero sin hacer ruido y después como una brutal ruptura, la enfermedad. Un sobrecogedor retrato de “una señora de rojo”, tan luminosa, “sobre el fondo gris” de todas las circunstancias que rodean su final. Desde que falleció de forma imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar. En este estado recuerda, desde que muy jóvenes se conocieron, tanto los acontecimientos felices que le tuvieron tenazmente enamorado de ella durante toda su vida como la aparición, poco a poco, de una enfermedad que, sin nadie suponerlo, le condujo a una muerte inesperada a los 48 años de edad.

Salas de conciertos

Junto a Industrial Copera, salas como Planta Baja o El Tren mantiene su apuesta por grupos más o menos minoritarios que no llenarían espacios como el Palacio de Deportes de Granada pero cuentan con entusiastas dispuestos a seguirlos allí donde vayan. Así, el local de la calle Horno de Abad programa en febrero los conciertos de Sienna (10 de febrero); Planeta Zoolook (16) o Tremendo Pinkman (25). En la programación de la Copera también destacan bandas como Viva Suecia, que actuará el sábado 4, y el Tren contará exponentes de la música urbana como KG970 (el viernes 10 de febrero). Además, Macaco ofrecerá concierto en el Centro Cultural CajaGranada el sábado 11 de febrero.