Granada 'proyecta' sus recuerdos de Multicines Centro y pide su regreso: "Sería estupendo tenerlo de nuevo"

Faltan pocos días para que se cumpla una década desde el fin de Multicines Centro, con el que acabó uno de los últimos espacios dedicados al séptimo arte, dejando solo al Cine Madrigal, en Carrera de la Virgen. La noticia dada por este periódico sobre esta efeméride ha provocado una ola de reacciones por parte de los granadinos, que aún guardan buen recuerdo de esta sala.

"Que vuelvan los cines al centro de la cuidad, solo está el Madrigal, y muchas personas no les gusta ir a los centros comerciales", afirmaba una usuaria en redes sociales cuando se dio a conocer la noticia. "Deberían invertir en reactivarlo. Sería estupendo tenerlo de nuevo en el centro", añadía otra.

Multicines Centro estuvo abierto en Solarillo de Gracia durante medio siglo, lo que provocó que fueran muchas las personas que pasarán por sus salas para ver alguna de las películas del momento. "Ojalá lo volvieran abrir en este cine vi mi primera película Robocop era un templo y magnificas salas amplias, todo lo bueno lo quitan", rememoraba un usuario.

De hecho, hay quien ya peina canas e incluso recuerda los primeros pasos de los multicines "Recuerdo cuando era El palacio del cine en los años 70 cuando vimos Los diez mandamientos, Superman, Mad Max, La lista de Schindler,... en fin recuerdos", rememoraba una usuaria.

Pese a todo, parece que estos recuerdos y deseos de los granadinos se quedarán ahí, en el recuerdo, porque de momento no hay ninguna intención de sacar adelante el espacio cinéfilo, que es de propiedad privada y actualmente está etiquetado como de uso cultural, aunque fuentes municipales aseguran que se podría cambiar esto para darle una nueva vida.

Un abandono que, por supuesto, tampoco ha sentado bien a los granadinos, que se extrañan que desde el Ayuntamiento, pese a no tener capacidad, no se pongan en marcha iniciativas para que Multicines Centro suba su persiana. "Que asco de Ayuntamiento que no hacen nada bien todo lo bueno pasan", denunciaba un usuario; "con las facilidades que da el Estado y el Ayuntamiento de Granada para emprender negocios, es raro", se burlaba otro.