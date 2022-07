El 'Guernica' de Sergio García regresa a Granada

Tras varios años de éxito profesional, firmando portadas de medios tan prestigiosos como The New Yorker o El País, y publicando sus cómics en editoriales de referencia el mercado francoblega, la historia de Sergio García (Guadix, 1967) se cerró con la concesión, por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, del Premio Nacional de Ilustración. Una historia con final feliz, sin duda, que será aún mejor con el epílogo que prepara la Universidad de Granada, que ha preparado una exposición antológica sobre el dibujante (y profesor de la Facultad de Bellas Artes) en la que, entre otras obras, podrá verse su particular versión de Guernica.

Bajo el nombre, algo más genérico, de Guerra, el artista accitano presenta un retablo sobre la vida de un dictador (con claras reminiscencias a Franco y un rostro inspirado en Joseph Goebbels) desde su llegada al poder hasta su muerte, todo ello mezclado con referencias a otros artistas como Goya, Walter Benjamin, Dante, Julio César o, por supuesto, Picasso.

El salto entre cómic y lienzo no es en realidad tan grande. El bastidor que compone la obra del malagueño está formado por tres filas y once columnas, lo que equivaldría a la cuadrícula de una viñeta de cómic, un terreno en el que García se mueve como pez en el agua y que le ha permitido plasmar su propia interpretación de Guernica, respetando, eso sí, los 27 metros que forman el cuadro de Picasso.

Sobre esa cuadrícula, García pinta una historia que arranca en una mina del coltán, con obreros en condiciones de esclavitud sufriendo represiones salvajes que recurren a la emigración como única fuga posible de la realidad, una situación que resuena fuerte a raíz de los últimos hechos recientes.

Los visitantes que paseen por el Hospital Real podrán disfrutar de esta imponente obra junto a otros trabajos del accitano, entre ellas una pieza inédita basada en Las Meninas de Velázquez que, como la versión de Picasso, también está dibujada a tamaño 1:1.