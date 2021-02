La portada aniversario de 'The New Yorker', a cargo del granadino Sergio García Sánchez

El talento granadino sigue demostrando que aunque esta ciudad no siempre ofrezca grandes posibilidades para desplegarse a los creadores, al menos hay quien lo valora más allá de las fronteras de esa 'pata de jamón' que es la provincia de Granada. Uno de los máximos exponentes el dibujante Sergio García Sánchez (Guadix,1967), el profesor de la Facultad de Bellas Artes en la UGR, que empieza a acostumbrar mal a los granadinos con sus éxitos internacionales. Su último logro es nada más y nada menos que ilustrar la última portada de la prestigiosa publicación del The New Yorker, la revista semanal de la capital del mundo para el resto del planeta. Además, lo ha hecho en una publicación muy especial celebrando el aniversario de Eustace Tilley (una idea que repite cada año este hebdomadario neoyorquino).

El accitano Sergio García Sánchez, quien es conocido por haber colaborado en el suplemento literario de The New York Times, lo ha anunciado a través de sus redes sociales este nuevo hito en su carrera para una persona que se define como "dibujante y profesor a tiempo completo". Uno de los nombres a tener en cuenta en el panorama español del cómic y el diseño con prestigiosos premios como los ÑH por una portada en Babelia (es colaborador habitual de El País Semanal) y publicaciones interesantes. Además, con Viñetas desbordadas el Centro Guerrero le dedicó una exposición sobre Nueva York muy interesante en las paredes del museo de la Diputación.

Un verdadero artista y uno de los lápices más fulgurantes de Granada y de España que ha comunicado lo siguiente a través de su Twitter: "Me siento honrado de haber publicado mi primera portada en The New Yorker. Muchas gracias a Françoise Mouly por su maravillosa dirección de arte y sus ideas. Esta portada es muy especial para mí, es la portada del aniversario del tributo a Eustace Tilley".

Los dandis no pasan de moda y al granadino Sergio García Sánchez le ha tocado dar una vuelta a la figura del dandy encarnada en esta figura de Eustace Tilley. ¿Y quién es este hombre de monóculo que ha dibujado el profesor de la Universidad de Granada? Se trata de un aristócrata que puso imagen a la primera portada de The New Yorker y que cada año se vuelve a retratar en el lápiz de diferentes artistas.

La novedad de Sergio García ha sido atraer esta figura de levita y altanería de hombre de bien al presente de un mundo marcado por una pandemia y una vacuna. La publicación norteamericana ha expresado lo siguiente: "Para la portada de la edición del aniversario de este año, Sergio García Sánchez ha dibujado al dandy característico de The New Yorker, Eustace Tilley, enmascarado y con una dosis de una vacuna en la mano".

The New Yorker, nacida en 1925 con una portada de Eustace Tilley, es una publicación de ámbito político y cultural que trata diferentes temas de sociedad y acostumbrada a marcar tendencia a través de sus impactantes portadas. Fundada por Harold Ross y Jane Grant, su editor actual es David Remnick y pertenece al grupo Condé Nast con tiradas grandes en papel en esta era dorada del internet. Además, maneja cierto toque satírico y de análisis social que siempre logra crear debate.