Ilu Ros traslada el entorno rural de Lorca al centro de Granada

La Sala Zaida acoge desde esta semana la muestra Una trilogía rural. Federico García Lorca, de la artista Ilu Ros, sobre las principales estampas del entorno rural recogidas entre los versos del poeta. La muestra además se enmarca en la 41º edición de la Feria del Libro.

El tema principal de la edición de la Feria del Libro de este año, Una imagen, mil palabras, entronca directamente con el trabajo de Ilu Ros, tanto como ilustradora como en la elección de temas y diseño narrativo de sus libros. Por ello, tanto la Feria como la Fundación acogen esta muestra, basada en una de sus últimas publicaciones, el libro ilustrado del que toma prestado el título la exposición y que aglutina la particular visión de la artista sobre Bodas de sangre, Yerma, y La casa de Bernarda Alba. La exposición cuenta con unas selección de las ilustraciones originales de cada una de las tres obras dramáticas, así como una breve selección de los materiales de trabajo de la ilustradora murciana.

Ros ha destacado su satisfacción por exponer su Trilogía rural en la tierra de Federico. Asimismo, ha incidido en la relevancia universal del poeta, al “que se le tiene que seguir escribiendo, exponiendo y mostrando todo el universo de su obra”.

Sobre su interés personal en el artista, ha destacado como ya desde su infancia veía las obras de Lorca en el teatro, gracias al trabajo de su padre, funcionario municipal que trabajaba en la coordinación de la semana cultural de su pueblo, Mula (Murcia). Tiempo después, estudió Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en Granada lo que definitivamente le marcó.

Es por ello que, desde años, trabaja en la profundización del imaginario lorquiano, fruto de ello fue el aclamado libro Federico, publicado por Lumen en 2021, y que fue presentado en la Feria del Libro de Granada de aquel mismo año.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, el diseñador y coordinador de la Feria del Libro, Alfonso Salazar han sido los encargados de presentar el acto donde Ilu Ros ha presentado más de sesenta obras. Durante su intervención, Servián ha destacado “el enorme poder de las ilustraciones, de la imagen, en la comprensión de la lectura”.

En este sentido, ha remarcado que los dibujos de Ilu Ros, además de tener este valor artístico, “son verdaderas obras de arte que nos ayudan a interpretar y a disfrutar aun más de la obra de Federico quien también fue un artista muy plástico que le otorgó un papel muy protagonista al dibujo”.

Por otra parte, ha manifestado la idoneidad de programar esta exposición en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada, un proyecto de gran valor “que encaja perfectamente con este espacio, especialmente, por su conexión con la tierra y con el mundo rural de la obra de Lorca al que de alguna forma nosotros, como cooperativa de crédito que nació de la agricultura, estamos vinculados”.

Por último, ha mostrado su agradecimiento a la dirección de la Feria del Libro “por embarcarnos en este trabajo y a Ilu Ros por mostrar todo su talento en nuestra casa”.

Nacida en Mula (Murcia), Ros es licenciada en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada. Tras acabar sus estudios, en plena crisis económica y sin saber muy bien qué hacer con ellos decidió mudarse a Londres. Fue allí donde descubrió la ilustración y sus posibilidades profesionales. Desde noviembre de 2019 vive en Madrid y asegura que lo que más le gusta en el mundo es que le cuenten historias y contarlas. Es autora e ilustradora de los libros Hey Sky, I’m on my way: a book about influential women (Lit Riot Press, 2018), Cosas nuestras (Lumen, 2020) y Federico (Lumen, 2021). En 2022 ilustró las tres tragedias de Federico García Lorca Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba recopiladas en el libro Una Trilogía Rural (Lumen, 2022).