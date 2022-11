Inma Ubago, la primera granadina finalista en la gala internacional de Miss Curvy

Un total de 33 aspirantes de distintas provincias de España se dieron cita en el certamen Miss Curvy Internacional, que se celebró el pasado 15 de octubre en el Hotel Impressive de Motril. En el concurso de bellezas por encima de la talla 42 una malagueña, Mireia Bellido, se proclamó ganadora y la granadina Inma Ubago quedó como primera finalista. Para esta trabajadora de la limpieza de 31 años se abre ahora un futuro como modelo que ni imaginaba hasta mediados de octubre. La joven cuenta que ya está en contacto con la organizadora del certamen, Eva Burgos, la empresaria creadora de la competición y de la primera agencia granadina de modelos especializada en "chicas reales", en palabras de su fundadora.

Para Ubago y otras mujeres como ella supone un respaldo, aunque en su caso no lo necesitaba porque comenta que no tiene problemas de autoestima. "Yo nunca he tenido complejos para enseñar una molla o la barriga. Cuando era más joven sí, pero porque tenía que ir con ropa propia de una mujer mayor y porque las niñas pueden ser muy crueles, pero luego ya no".

Aún así, al certamen explica que la inscribió una "muy buena amiga". Y, a pesar de todo el movimiento de body positive que hay en redes sociales y que cree que ha ayudado mucho, todavía reciben muchas críticas. "Después del concurso una tienda de moda que nos vestía subió un vídeo y empezó a recibir comentarios negativos con los que hay que tener mucho cuidado porque puede afectar a las chicas más jóvenes", afirma Ubago, quien puntualiza: "Es muy importante señalar que estar un poco gorda no tiene que implicar problemas de salud. Yo mi salud la tengo perfecta".

Por su parte, Eva Burgos, declara que se ha logrado avanzar mucho en actitud y en la atención de firmas de ropa, pero el siguiente escollo a solventar es la diferencia entre curvy y plus size.