Irene Morales: “En Granada el arte lo tiene hasta el camarero que te pone un café y te saca una sonrisa”

Irene Morales (Granada, 1998) tenía todo listo para estrenar en el Palacio de Congresos de su ciudad Siete pecados, su último espectáculo con el que iniciaría una gira por España, pero la pandemia obligó a guardar el espectáculo en un cajón que aún sigue cerrado, aunque la joven espera que "a finales de octubre" pueda anunciarse la nueva fecha. Pese a todo, la granadina mantiene el optimismo y ve con buenos ojos el regreso de la cultura a los teatros y asegura que después de un año "la gente tiene ganas de cultura".Ella aportará su granito de arena con Rapsodia Andaluza, el espectáculo con el que aterriza este domingo 4 de julio en la Plaza de Toros de Atarfe.

–¿Cómo vivió la cancelación de su espectáculo?

–La verdad es que fue duro, principalmente porque pensábamos que iba a durar menos, que íbamos a posponer un poco las fechas y que ibamos a tener una solución más rápida, pero luego al ver que la cosa se puso más seria y se alargó en el tiempo, nos dimos cuenta de que teníamos que anularlo y darlo por perdido hasta que realmente volviésemos a una situación real. Fue un poco triste, yo lo pasé mal porque tenía expectativas de mis proyectos, había sido un año muy bonito, tenía muchas ganas de enseñar el proyecto en Granada y luego tenía una gira por Málaga, Sevilla,... Pero bueno, a todos nos afectó y lo importante era la salud de la familia y de todos.

–Ahora que el Covid-19 empieza a remitir, ¿hay previstas fechas para el reestreno?

–Sí. Lo cogieron en el catálogo de Flamenco Viene del Sur, de la Junta de Andalucía, pero aparte de eso ya están poniéndose en marcha las fechas que teníamos previstas. Además nos hacía falta ese achuchón de que el teatro volviese a estar con un aforo por lo menos a un 70-80% para poder sacarlo adelante y ahora vemos cómo con las vacunas empieza a reactivarse, y la gente tiene muchas ganas de volver al teatro y comprar sus entradas y moverse. Han estado mucho tiempo sin ver nada de cultura y tienen ganas de seguir viviendo esas sensaciones que vivían antes. Creo que para octubre de este año podremos empezar a promocionarlo de nuevo.

–Llega a Atarfe con Rapsodia Andaluza, ¿en qué consiste este espectáculo?

–Es un espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica de Triana. Todo surge porque con los alumnos del Estudio de Formación de Arte y Danza de Granada queríamos trabajar de una manera más profesional, y como habíamos estado haciendo piezas clásicas, de danza española,... nos pareció muy bien la idea.Además, como yo siempre he tenido mucho contacto con la orquesta, decidimos ponernos de acuerdo y hacer este espectáculo que consiste en una mezcla de piezas de música española, piezas de flamenco y piezas inéditas, que han compuesto Quini y está coreografiado por Cristian Lozano y por mí (risas), que además bailamos en él. La verdad es que estrenarlo en la Abadía del Sacromonte y ahora poder volver a repetirlo en Atarfe, es una suerte.

–El Estudio de Formación de Arte y Danza empezó en octubre y esta sería su primera promoción de alumnos ¿qué valoración hace?

–Ha superado todas las expectativas que teníamos de lo que sería, porque ha sido un año muy difícil y era un proyecto que se aventuró con todo el problema que había. No era el mejor momento para lanzarse, pero hubo algunos valientes que decidieron hacerlo. Ha sido un año de gente valiente, de gente que se atreve a exponerse a todo, a aprender. La verdad es que ha sido un año en el que la gente tenía ilusión, que podía tener esas oportunidades que antes no tenía y ahora las han superado.

–En el concierto de Martirio y Chano Domínguez del Festival, dedicaron la actuación a artistas de Granada como Morente o Carlos Cano ¿qué tiene esta tierra para que salgan tantas grandes figuras?

–No sabría decirte exactamente, pero estoy totalmente de acuerdo en que en esta tierra hay algo, yo creo que es por la forma de vivir que tenemos en Granada, la cultura que nos acompaña desde hace años, las calles, el arte,... De hecho el otro día hablaba de que el arte no es algo que se estudie, el arte lo tiene hasta el camarero que te pone un café y te saca una sonrisa. Creo que estamos muy rodeados de arte, creatividad, ingenio,... y quieras o no eso te hace muy sensible y la sensibilidad que se crea en Granada hace que seamos un poco especiales (risas).

–Ha actuado en numerosas ocasiones fuera de España, especialmente en China ¿qué tiene el flamenco que gusta tanto fuera?

–Creo que en España no se valora tanto el flamenco, porque lo tenemos más fácil ir a verlo, pero allí lo ven como algo lejano y lo valoran muchísimo y cuando deciden estudiar algo de flamenco, sea baile, cante,... se dan cuenta de que tienen muchísimo años de estudios y es muy complicado, pero son muy disciplinados y al final lo consiguen (risas). Además, son unos muy buenos aficionados, los teatros más grandes que he pisado han sido en China, están preparadísimos para acoger a muchísimas personas. A mí aquello me recordó a los campos de fútbol, de pequeña me gustaba ver a la gente entrando a los estadios, pues imagínate eso, pero en teatro (risas).

–Con tanta disciplina, pronto empezarán a surgir grandes nombres en ese país.

–Sí, de hecho hay ya bastantes. Normalmente vienen a España para conocer bien la cultura y suelen venirse a vivir a Granada, Sevilla, Madrid,... se recorren un poco Andalucía y España para conocer las costumbres, ver las academias y las calles. Porque el flamenco está entre todos nosotros y vive con nosotros. Ellos lo saben y por eso vienen aquí a estudiar.

–¿Qué opina de las polémicas de la apropiación cultural y artistas como Rosalía o C. Tangana? El flamenco también está en ellos, ¿no?

–(Risas) Si te soy sincera, a mí la música me gusta muchísimo. Tengo que reconocer que soy muy joven y que desde pequeña estoy acostumbrada a escuchar música urbana y los amigos que me han rodeado siempre me han llevado a escuchar esa música. A mí me parece perfecto porque creo que al final todos tenemos que estar unidos y darnos la mano, en el momento que se rompe la cadena es más complicado y ellos están haciendo una gran labor porque están acercando y dando conocimiento de muchísimas cosas, ya sean costumbres o letras, ritmos,...

–Más allá de la música, también ha actuado en el cine a las órdenes de Carlos Saura ¿cómo fue la experiencia?

–Me encantó. Es trabajar de una forma totalmente distinta, porque cuando en mi caso estás acostumbrada a trabajar en un tablao o en un teatro y siempre tienes un plano, siempre bailas sobre una dirección porque es donde estará el público, todo lo que haces lo haces en esa dirección, pero en el cine es totalmente distinto y cualquier dirección es totalmente valida, no existe un punto fijo. Para mí trabajar en la película fue una gran satisfacción porque soy una persona muy observadora y ver cómo hacen el trabajo los compañeros y aprender de ellos fue una gran experiencia.

–¿Tiene previsto algún otro proyecto cinematográfico?

–Me llama mucho la atención y tengo ideas, de hecho estuve en Rumanía en un festival de cine para el que nos contrataron y allí conocí a dos directores con los que sigo en contacto y me gustaría hacer algo con ellos, pero ahora está todo parado y personalmente creo que las ideas tienen que cocinarse con tiempo, como la cocina. A todo lo que hago quiero darle su tiempo y cuando considero que está listo, empiezo a mover hilos para sacarlo adelante, pero siempre estoy maquinando cosas.