Israel Franca: "Todo brasileño a quien le guste el carnaval siente que algo le falta en esta época

Estamos en febrero, en plenos carnavales. En nuestra ciudad y provincia, se vive con muchas diferencias de intensidad, pero para los amantes del carnaval, febrero tiene un sabor especial. Si a ello le unimos la nacionalidad de nuestro entrevistado, brasileña, y si además es músico, pues es violinista de la Orquesta Ciudad de Granada, el destino estaba claro, y se llama Granaval.

Así que Granaval es una creación de Israel Franca y toda una serie de asociaciones, empresas y amantes en definitiva de estas fechas y del Carnaval y tiene su día grande el próximo sábado 16, donde presentarán una Gala de lo más variado y divertido en Granada10. Conversamos con el maestro Israel Franca.

¿Qué es Granaval?

Es el carnaval brasileño en Granada, es una propuesta de transportar al ambiente granaíno la esencia del carnaval que se hace en Brasil y vivirlo aquí.

¿Cómo ha sido el trabajo previo para presentar esta gala?

Todo nace de unas ganas individuales de hacer un carnaval aquí en Granada, especialmente después de la pandemia. Hemos contado con apoyo de amigos y colaboradores como, Automoción Figueroa, Grifos Tapas, Mercedes Indese, que confían en el proyecto y también tienen ganas de disfrutar de un evento como tal. En ese proceso contar con Dani, de Granada10 ha sido clave. Aunque nada es fácil, no ha dejado de ser placentero, porque reunimos gente que más que nada disfruta de una fiesta digna de este nombre.

¿Quién participa y por qué?

Organizamos Cláudia Guedes y yo, Israel de França, he crecido en contacto con la música principalmente los ritmos típicos de Pernambuco como frevo, maracatu, caboclinho y forró entre otros, y es muy divertido tocar una sinfonía de Brahms con la OCG y en seguida música popular de carnaval. Un dato curioso es que en Recife está la agrupación de carnaval más grande del mundo, se llama Galo da madrugada, que en el sábado de carnaval lleva a dos millones y medio de personas a la calle, pero ha empezado como el Granaval y fue in crescendo. Cláudia es socióloga apasionada por la cultura brasileña, vivió en distintas ciudades y regiones del pais y no le gusta vivir sin carnaval. Entre los dos coincidimos que Granada tiene abertura y posibilidades de recibir nuestro carnaval y disfrutarlo mucho. ¿Por qué no hacerlo?

¿Ser brasileño en febrero en Granada se hace duro?

(Risas) Buena pregunta. Creo que todo brasileño a quien le guste el carnaval (y son pocos los que no) siente que algo le falta en esta época del año, cuando prácticamente todas las ciudades están en fiesta, con colores, expandiendo alegría.

¿Qué une a Brasil con Granada, Andalucía y España?

Entre España y Brasil somos latinidad, nos gusta la calle, las fiestas, el contacto con las personas. El terraceo andaluz, las risas en los bares, todo esto cuadra con el espíritu de carnaval que estamos trayendo. Granada es además una ciudad mágica, es pura música con su flamenco. La fiesta está montada cuando alguien hace sonar una rumba. La samba y la rumba son primos, ¿no lo creéis? Queremos fortalecer esta conexión que es muy potente y creemos en sus increíbles frutos.

¿Nos invitas?

No hace falta decirlo dos veces. Veniros al Granaval, a participar del carnaval brasileño en Granada, combinando dos encantos en una experiencia única.