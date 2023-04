Iván Vargas: "Estoy en un momento de madurez y de rebuscarme"

El sábado en el Palacio de los Córdova, a partir de las 20:30, Iván Vargas presenta Pellizco, su nuevo espectáculo. Será una noche muy especial pues debido a su agenda no viene todo lo que desearía a su ciudad, a su barrio o a su Cueva La Rocío. De hecho, cuando conversamos con él, estaba en plenos ensayos del espectáculo y preparando la gira por Estados Unidos, con todo lo que conlleva desplazar a todo un elenco al otro lado del Atlántico. Atrás quedan sus inicios en el Sacromonte. Iván Vargas es un motivo más por el que sentirnos orgullosos en Granada, de él y de toda una familia tan importante para el flamenco como son los Maya, y su arte, especialmente el baile.

Por lo primero por lo que le preguntamos es por las ganas de volver a su tierra natal, a lo que nos responde: "Sí, después de casi un año vuelvo a presentar espectáculo en mi tierra y voy con mucha ilusión, respeto y con todas las ganas de que el público de Granada disfrute mi nueva propuesta".

Su nuevo espectáculo, Pellizco se estrenó en febrero en el Festival de Jerez, sobre él, el artista nos dice: "Tocamos un poco el tema de la pandemia y también hacemos un homenaje a tres grandes maestros de la Tierra como son mi tío Juan Andrés, Manolete y Enrique Morente". En este sentido, debemos decir que es un espectáculo con un elenco maravilloso y también le acompañarán grandes artistas como Mara Rey y Nazaret Reyes. Juntos, protagonizarán una velada a los pies de la Alhambra inolvidable".

El artista se muestra ilusionado también en lo personal. "Toda la familia estará arropándome y vendrán ese día para ver el espectáculo". Respecto al momento en el que se encuentra nos dice: "Estoy en un momento de madurez y de rebuscarme. La pandemia yo creo que nos ha dado ese tiempo de valoración y reflexión y ahora estoy muy centrado en mi carrera".

En este sentido, en estos momentos, como la pasada Semana Santa, con una Granada llena de gente y un Sacromonte, en el miércoles del Cristo de los Gitanos, que ha desbordado cualquier previsión de asistencia, indican que pasamos por un momento muy especial que permite volver a salir a disfrutar de lo nuestro sin restricciones, de nuestra música y nuestros barrios. Iván Vargas sobre estas cuestiones cuenta: "Creo que el Sacromonte está en momento muy bueno. Nos visita gente de todos los lugares del mundo y cada día hay más flamenco y más tablaos en general en la Ciudad de Granada".

Finalizamos nuestra conversación con el gran Iván Vargas preguntándole por sus proyectos inmediatos, a lo que contesta: "En junio estaré en el Festival de Flamenco de Albuquerque en EEUU, en agosto en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y en septiembre en la Caña Flamenca. Esta siendo un año de bonitos proyectos y siempre agradecido con todo lo que me aporta y me da mi baile".

Nos despedimos de él, deseándole toda la suerte en su estreno en Granada, en su casa, de Pellizco. Será el sábado a las 20.30 en el Palacio de los Córdova. Para no perdérselo.