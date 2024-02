JJ Machuca: "Este sistema de sincronización de imágenes me permite jugar con la naturaleza haciéndola danzar"

El sábado 24 de febrero, JJ Machuca ofrecerá un espectáculo en el Centro García Lorca muy especial. Forma parte de su trayectoria en solitario, generosa en trabajos y en talento, y que convive con su dedicación a los teclados en grupos de primerísimo nivel como Lagartina Nick y Lori Meyers actualmente, pero también, Evangelistas, Eskorzo y muchos más en su ya dilatada carrera artística. Su documental La danza de los mundos, con músicas propias es toda una referencia en la plataforma Filmin. Ahora edita Donde el agua se hizo ritmo 2.0 un Ep con variaciones sobre una de las obras de dicho documental. Este trabajo consta de 4 obras (version Piano loop y sensor) donde utilizando una maza y unas escobillas crea percusiones sobre el piano para loopearlas y convertirlas en una base rítmica. También convierte el piano en un sintetizador a través de un sensor colocado en las teclas, de esta forma transporta a melodías y sonoridades de la música electrónica de todas las épocas. Es realmente un lujo poder disfrutar de él y de toda esta propuesta en un espacio tan especial como el Teatro García Lorca.

-¿Qué presentará este sábado exactamente en el espacio escénico del Centro Lorca?

-El directo del documental llamado La danza de los mundos. Lo escribí y dirigí hace un par de años y se puede ver en Filmin pero ahora estoy presentándolo en directo donde lo interpreto a piano solo en pantalla grande. Homenajeo al cine mudo/sonoro, donde los elementos existentes eran la pantalla y el piano o en su caso una pequeña orquesta. En La Danza de los mundos recreo este género, donde intento llenar el vacío de las palabras con la intensidad de las imágenes y la música de piano. Es un documental con temática medioambiental grabado en más de 50 países. Esta película es un viaje sensorial y espacial que recuerda a Baraka y a la trilogía Qatsi. Transita entre lo visual y lo sonoro para contemplar de una manera muy especial la belleza y la danza de la naturaleza. Sin diálogos ni voz en off, la combinación de imágenes y música nos sumergen completamente en las formas, en las texturas, en el movimiento de los elementos de todos los mundos imaginables. Con un mensaje ecologista agridulce pretendo describir la belleza y danza de la naturaleza al mismo tiempo que lanzar un mensaje crítico acerca de la acción humana sobre nuestro planeta.

-¿Cómo nace y se desarrolla este proyecto?

-Nace de la idea de hacer un disco de piano donde poder expresar de forma implícita una total crítica hacia la acción del ser humano hacia el planeta. Empecé a escribir el guión en el 2018 y una vez plasmado en papel me puse a componer las obras de piano relacionadas con cada capítulo. Dado que el documental está grabado en más de 50 países, fui terminando cada capítulo a nivel visual y musical y contactando con cada uno de los colaboradores, un total de 80, entre los que cabe destacar a Jorge Sierra (videografo de WWF) Open Arms, CSIC, UGR o El niño de las pinturas.Ha sido una labor que me ha costado 3 años de trabajo sin descanso pero estoy muy feliz de poder haberlo logrado

-¿El espectáculo recoge todo o se quedan muchas cosas fuera? ¿Cómo ha sido la configuración del espectáculo respecto a todo el trabajo?

-En los conciertos reinterpreto el documental en su totalidad pero uso un sistema totalmente revolucionario que consiste en convertir el piano en un sintetizador a través de un sensor óptico colocado en las teclas, convirtiendo el piano acústico en un multi instrumento con infinitas posibilidades de sonidos y por otro lado con éste sensor controlo las imágenes proyectadas en la pantalla. Esto me permite darle una vuelta de tuerca al documental ya que tanto a nivel de sonido como video es muy distinto a lo que muestro en el documental en Filmin. Utilizo también el piano como base para crear percusiones y crear bases rítmicas. JJ junto al video artista Rubén Guirado Muwasha ofrecen una experiencia única y diferente, revolucionando el concepto de piano solo y creando una nueva forma de diálogo entre la música y las imágenes.

-¿En qué momento llega este concierto?

-El estreno del documental fue en el año 2021 pero lo he podido interpretar poco en directo porque han sido dos años con muchos conciertos tanto con Lori Meyers como con Lagartija Nick.

-¿Qué expectativas otros futuros proyectos tiene?

-Estaré interpretando el documental durante este año y el 2025, aunque ya estoy pensando en otro proyecto del que ahora mismo no puedo comentar mucho, solo diré que será usando el sensor que me permite convertir el piano en un sintetizador y jugar con las imágenes a través de las teclas del piano. Por supuesto, antes os invito a que el dia 24 de febrero os acerquéis por el Centro Federico García Lorca, será a las 20:00 horas (apertura de puertas 19:30) y donde podréis disfrutar en pantalla grande del documental de La Danza de los Mundos. Todos los mundos que nos rodean tiene su propio movimiento o danza natural pero este sistema de sincronización de imágenes me permite jugar con la naturaleza haciéndola danzar al compás de las notas del piano.