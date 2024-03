El director granadino Jaime Puertas Castillo presenta en el Festival de Málaga su primer largo: 'Historia de Pastores'

El joven director de cine granadino Jaime Puertas Castillo (Puebla de Don Fadrique, 1996) presenta su segundo trabajo Historia de pastores este lunes 4 de marzo en el Festival de Cine de Málaga 2024, rodada e inspirada en el municipio granadino Puebla de Don Fadrique. El largometraje fue proyectado por primera vez el pasado enero en el Festival Internacional de Cine de Róterdam y por primera vez es proyectada en territorio nacional en el Festival de Cine de Málaga de 2024. Tanto el director como su equipo se muestran muy ilusionados ante el estreno, especialmente por el hecho de que sea en Andalucía y esperan con ansias la reacción del público.

Jaime Puertas Castillo creció entre Andalucía y Catalunya y estudió cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), donde conoció a su equipo. Todos juntos han hecho Los Páramos (2019) y estrenan ahora Historia de pastores (2024), su primer largometraje. Los Páramos, su estreno en el corto, fue una mediometraje de fin de carrera hecho con total libertad también en su pueblo, Puebla de Don Fadrique. Historia de pastores es una aventura que representa un doble nacimiento, por un lado su primer largo y por otro el nacimiento de su sello Películas María: "Lo que más me emociona es que hemos sido un grupo de amigos, tanto delante como detrás de las cámaras, que nos hemos juntado para realizar este proyecto y de una forma muy natural hemos sacado esta película desde el deseo absoluto de hacerla. Personalmente estoy muy agradecido".

Equipo

El equipo detrás del largometraje está formado por Jaime Puertas Castillo como director y guionista; Maria Riera Peris como productora y colaboradora de guion; Àlvar Riu Dolz como director de fotografía; Erik Rodríguez Fernández a cargo del diseño de producción; Gerard Borràs Montoro en montaje y colaborador de guion; Sarah Romero Teti como diseñadora de sonido; música original de Lu Wang (DK); y con la participación de Elías Querejeta Zine Eskola y el apoyo del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique.

Jaime Puertas Castillo comenta que se siente muy ilusionado: "Mi pueblo me ha dado un reconocimiento, un premio. Antón Rodríguez y mi abuela, Virtudes Gómez, ambos integrantes del reparto de la película y que recogerán en representación de todo el elenco. Es muy bonito que tu lugar te reconozca. Me crié a medio camino entre Granada y Barcelona y allí es donde cogí por primera vez una cámara, con mi abuela y sus amigas, a la hora del desayuno. El aburrimiento del verano era la excusa perfecta para filmar con ellas cualquier historia y fue a raíz de mi pueblo que empecé a relacionarme con el cine".

El director confirma en nombre de su sello Películas María que siguen trabajando en la distribución de la misma y próximamente habrá noticias de nuevas proyecciones. Después de su éxito en el Festival Internacional de Cine de Róterdam, espera la misma acogida en el Festival de Cine de Málaga 2024 y en D'A Festival Cine Barcelona 2024. De momento se está a la espera de próximas confirmaciones para su posible visualización en otros festivales y plataformas digitales.

Reparto

El reparto está formado por Mari Marín, Belén Marín, Yusuf Román, Antón Rodríguez, Virtudes Gómez, Suhaila Román, Dulce Rodríguez, Ma Carmen Torres. El equipo está constituido completamente por actores andaluces, más concretamente de la localidad del director. Los diálogos son fundamentales ya que trabajan en torno a la tradición oral y la herencia de las historias locales que pasan de generación en generación y, por supuesto, es importante la forma en la que se transmite de una manera muy especial, con ese humor particular propio de su tierra a medio camino entre el chiste y el escalofrío.

Para el director era muy importante el trato de las palabras que se van perdiendo a lo largo del tiempo: "El habla es una de las dimensiones archivísticas de nuestro proyecto y para mí era muy importante un trabajo de guion que ofreciera ese espacio en el que el reparto pudiera expresarse cómo se sintiera más cómodo y siempre teniendo en cuenta esa forma de hablar que será archivo en un futuro. Esta película nace de todas esas historias de las amigas de mi abuela, cuando hablaban de los cortijos, cortijos que yo conocí primero por los oídos que por los ojos, pero a mí me los transmitieron casi como si de leyendas se tratara. Preservar esa forma de hablar es muy importante y somos muy conscientes de ello, es un gesto político. Donde uno decide poner la cámara, ahí encontramos el gesto político".

Con el rodaje de Historia de Pastores, el joven director vuelve a sus orígenes en el cine, a los veranos de su infancia con amigas, compartiendo el tiempo, las películas y hasta el aburrimiento: "Es un ejercicio de cercanía y de descubrir en lo más próximo; si uno pone atención en lo más cercano descubrirá lo más remoto, y el campo, lo absolutamente cercano, entabla un diálogo con historias de otros momentos temporales."

El argumento

Altiplano de Granada, año 2027. Entre ovejas, ruinas y drones, una estudiante y dos pastores se encuentran, se visitan y se conectan alrededor de la historia de un cortijo que aparece y desaparece. Historia de pastores nace con el deseo de sumarse a esa tradición de relatos que son la herencia del director, filmando a las personas que se las han transmitido: su abuela, sus amigasdel pueblo: "En todo proceso de transmisión hay dos tiempos constitutivos: el del recuerdo y el del olvido. Ambos son igual de importantes en la configuración de cualquier herencia, de cualquier identidad. Por eso esta película es a su vez documento y fantasía, pasado y futuro, sueño y resistencia. Pues de esa intersección emana este presente, para seguir pensando cómo habitarlo, para seguir pensando las formas generativas de convivir con las ruinas."

"Todo forma parte de lo mismo, es un ecosistema, el diálogo intergeneracional es el corazón de la película. Encontré la amistad en el pueblo en personas de la tercera edad y ese diálogo es muy importante ya que todas hemos aprendido de todas". Ahí se gesta la herencia, esa transmisión, entendiendo que esa herencia está conformada tanto por el recuerdo como por el olvido, porque es tan importante lo que se hereda como lo que se pierde ya que ese olvido es constitutivo, es un espacio de fabulación. La película entra en comercio fluido entre el comercio y la fantasía ya que donde uno no puede recordar solo queda el fabular, que es lo que nos alumbra. La fantasía es cotidiana y convive con nosotros: lo remoto que hay en lo cercano. La convivencia con lo fantástico es cotidiana. En el proceso de preparación de la película pasé mucho tiempo en el campo con los pastores y uno se da cuenta de que en el pueblo para que exista la fantasía primero es necesario el aburrimiento y para que exista la aventura es necesaria la disposición para ella, la espera. Son constitutivos. Desde ese lugar tan cercano trabajamos la dimensión de ciencia ficción pero no desde una cinefilia, sino desde un entendimiento del lugar donde estamos trabajando", señala el autor.

El origen

Jaime Puertas Castillo opina que se tiende, desde ciertas instituciones, a la separación e individualización del ocio. Considera que la reunión, la creación de una comunidad, es el movimiento más reivindicativo con el con el que se cuenta. Para ello no hay más que juntarse en espacios públicos que están abandonados y reapropiarse de ellos. Inevitablemente, dada la aceleración social a la que se enfrenta la sociedad, se pierde la esfera de lo público donde poder contar esas historias. La posibilidad de reunión de jóvenes y mayores es sumamente importante ya que es ese mestizaje el que conforma la historia y cultura no sólo andaluza, sino nacional. Defiende la celebración de esa diversidad que otorga la tradición oral, una superposición de discursos que se intercalan: "Hemos hecho una película popular, no masiva, ya que el rodaje de la misma fue en el patio de mi casa y estaban las vecinas de toda la vida viendo cómo se rodaba. En ese sentido es popular, ya que es lo más cercano, lo más próximo. A veces perdemos el sentido y, qué mejor formar de enmendarlo que reuniéndonos, conviviendo en estos espacios y ocupándolos. Volver a significar esos lugares, conciliarse en sentido de reunión y luego reconciliarse con esos espacios".

El granadino denuncia el predominio del autor en favor de una concepción del cine como una obra coral y rompe con un sistema que trata de individualizar el arte. Su película es fruto de múltiples conversaciones con Maria Riera Perez, Alba Riu y por supuesto las propias actrices, como Virtudes Gómez. Defiende que no hay una mente que lleve a cabo el proyecto, sino el trabajo colectivo gracias a las aportaciones de todos los colaboradores e integrantes que han dado lugar a esta historia.

Él mismo lo define como una dependencia bonita: "Es importante repensar los relatos, contarlos y repensar concretamente ese relato. Por qué una persona no iba a sentirse orgullosa. No importa la novedad, al contrario, en la tradición oral lo importante es volver a invocar alrededor de una mesa en el patio, en la plaza, invocar una y otra vez las mismas historias que nunca se cuentan de la misma manera, en la que se pierden cosas pero también se ganan. Esa sensibilidad me asombra. Volver a contar el cuento y reinventarlo, reinvocarlo. Te acuerdas de ellos y los olvidas a la vez por su reformulación. La misma sala de cine es un espacio de reunión, de comunidad de nuevo. Me alarma que perdamos esos espacios a la vez que me emociona que todavía sigamos resistiendo. La gente que vea nuestra película sabrá que nuestra cabras no son fáciles de meter en el corral."