Llega 'Reina Roja', la serie con guion del granadino Salvador Perpiñá que es mejor que la novela, según el propio Juan Gómez Jurado

La serie Reina roja, basada en la novela de la que el escritor Juan Gómez Jurado ha vendido más de tres millones de ejemplares solo en España, se estrena se estrena el próximo jueves 29 con la vocación de ser la "serie del año", una versión que el propio autor ha considerado mejor que su propio libro. Así lo ha señalado esta semana Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977), responsable de varias novelas traducidas a cuarenta lenguas, en la rueda de prensa en la que ha sido presentada de esta producción audiovisual que llegará a más de 240 países de forma simultánea a través de la plataforma Amazon Prime. Si la legión previa de seguidores fuera poca garantía de éxito, la producción cuenta con dos de los actores más de moda del cine español, Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Dirigida por Koldo Serra, la adaptación que ha valido esa calificación del escritor superventas cuenta con el talento de uno del guionista granadino con más proyección: Salvador Perpiñá.

Unos lectores ansiosos por el estreno son a la vez un aval pero también un reto. "Se lleva medio camino andado porque sabes que el interés del público lo tienes, pero hay que estar a la altura de lo que la gente espera", cuenta a este diario el granadino.

El autor ya ha firmado los textos de otras series que forman parte de la historia del audiovisual andaluz, como Arrayán, Periodistas, Los Serrano, Pelotas, Isabel o La Peste. Ahora la trilogía de Juan Gómez-Jurado cuenta con una guardia pretoriana de fieles lectores, lo que convierte la adaptación en una tarea que se examinará con lupa. Una cuestión que no escapa ni a la fina mirada del autor de la versión televisiva ni a la avezada productora, pero que no ha impedido las oportunas licencias como explica el guionista.

La nueva serie, de siete episodios, está producida por Dopamine y Focus con Amaya Muruzábal como productora ejecutiva y con guion de Salvador Perpiñá y la propia Muruzábal.

Protagonistas

En la adaptación de la primera novela de la exitosa trilogía de Gómez-Jurado, Vicky Luengo da vida a Antonia Scott, quien es oficialmente la persona más inteligente del planeta, lo que la convirtió en la Reina Roja de un proyecto policial secreto pero que lo ha perdido todo. Hovik Keuchkerian es Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo. Una suerte de colosal y trajeado Sancho Panza que protege a esta torturada y superdotada Quijote en su caza de un astuto y macabro asesino. Ambos se enfrentarán a un retorcido juego 'del gato y el ratón' cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada.

Gómez-Jurado, que recibió hasta 43 ofertas para la adaptación audiovisual de esta obra, ha explicado como esta serie es a la vez "una historia de amor incondicional, que no tiene porqué ser sexual, una historia sobre la responsabilidad de la inteligencia y sobre reírse en la cara de la muerte". El escritor se deshace en elogios hacia todo el equipo y asegura que todo el proceso que ha conllevado la adaptación de su best seller ha sido "un camino de aprendizaje de cómo se podía contar mejor Reina Roja". "Esto no va de egos, va de contar bien una historia", dice.

Para el escritor, la gran virtud de la serie respecto al libro reside, especialmente, en esos pasajes ambientados dentro de la compleja la mente de Antonia, en su palacio mental, mostrando al espectador su brillante proceso deductivo y, también, sus demonios internos más oscuros. "Este viaje parte de una exigencia imposible, que era representar cómo piensa la persona más inteligente del planeta, pero aquí lo han conseguido. Ese es un punto del que yo no era capaz, porque ni soy mujer ni soy la persona más inteligente del mundo. Por eso en mis libros cuando habla Antonia Scott todo es tan abstracto, porque yo ahí no llegaba pero la conjunción del audiovisual ha permitido que veamos cómo piensa Antonia Scott", reflexiona Gómez-Jurado.

En ese sentido, Salvador Perpiñá cuenta que no sólo ha contado con plena libertad por parte de los productores para abordar los procesos mentales sino que era animado a dar rienda suelta a su imaginación. "Ponían énfasis porque eso iba a dar una nota distintiva a la serie, y así fue. Es algo en lo que se pensó mucho, vimos material de todo tipo: vídeo experimental, secuencias hechas con efectos digitales de películas... Nos empapamos de todo lo que era posible hacer con el estado actual de la tecnología. Me pedían que no tuviera miedo, que me lanzara a la piscina, aunque normalmente nos dicen lo contrario porque contamos con presupuestos reducidos. Eso es el mejor regalo para un guionista", cuenta Perpiñá, quien ensalza también la tarea del realizador principal para plasmar esas imágenes. "Koldo Serra es un magnífico director, con una excelente caligrafía, y ha dado con el tono exacto", detalla sobre una serie que cuenta con otras licencias o novedades respecto al libro, como la aparición del personaje de la madre de Jon Gutiérrez.

"No queríamos hacer un thriller puro, sino algo burbujeante y achampanado, porque mirábamos a futuro y ya llegará un momento más oscuro en Loba Negra. Hitchock ha sido el referente", destaca Amaya Muruzábal coguionista y showrunner de la serie que ha estado desde hace años trabajando codo con codo en el autor en esta esperada adaptación. En ese sentido, Perpiñá destaca el contraste entre dos tipos de Madrid, el luminoso de día y el tenebroso del subsuelo.

Los protagonistas

"Esto ha sido como hacer magia, porque perfectamente puedes coger una novela como la de Juan y destrozarla. Sabíamos que teníamos la final de la Champions y que la podíamos ganar", proclama Keuchkerian que asegura que 'Reina Roja' es una serie "oscura" pero muy accesible para el espectador ya que "hasta la oscuridad es liviana".

Vicky Luengo destaca el reto que ha supuesto para ella interpretar y "llevar a la realidad" a Antonia Scott, un personaje "dificilísimo" y "al que han leído millones de personas", una mujer con "mucho dolor en su interior y lleno de matices" y que le ha enseñado cómo hay que pedir ayuda en situaciones de vulnerabilidad.

Luengo, que acaba de ser reconocida con el Premio Princesa de Girona Arte 2024, explica que la reina Letizia le comentó en el acto del galardón las ganas que tenía de ver esta serie. Y ha considerado que no habría podido encontrar mejor pareja para este rodaje de seis meses que a Hovik Keuchkerian.

Por su parte el intérprete asegura que se ha leído diez veces seguidas la novela para hacer esta serie, que refleja una historia que aunque sea oscura, "hasta la oscuridad es liviana" en ella. Una serie en la que el propio autor de la novela ha participado como consultor y que, ha dicho, es mejor que su libro: "Mi camino como autor en la serie ha sido de aprendizaje de cómo se podía contar mejor", ha recalcado Gómez-Jurado que asegura que este proyecto le ha hecho "mejor escritor".

"Plantea cosas potentes, hay sufrimiento pero no hay esa angustia de otras series y es porque está todo bien medido y equilibrado", destaca el actor que da vida Jon, un policía vasco, homosexual, amante de los trajes de marca y que se mueve siempre por lo que le dicta el corazón. La misión de Jon, caído en desgracia por intentar hacer justicia a su manera y fuera de los cauces oficiales, será ejercer de escudero y parapeto de Antonia Scott, la mujer más inteligente del planeta cuya inteligencia ha sido modelada, y torturada, hasta convertirse en la Reina Roja, una especie de computadora humana programada para resolver crímenes.

La producción cuenta también con actores como Andrea Trepat, Celia Freijeiro, Alex Brendemühl, Nacho Fresneda, Emma Suárez o Eduardo Noriega.

Nuevas temporadas

María José Rodríguez, directora de contenidos originales de Prime Video, se ha mostrado convencida de que esta serie va a ser un "exitazo" ya que no hay una pareja de protagonistas como la que componen Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian: "Va a ser la serie del año", ha sostenido. En ese sentido se manifiesta también Perpiñá, quien espera que también haya adaptación de Loba Negra y Rey Blanco.