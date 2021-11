El granadino Javier Arrés rediseña con NFT la portada de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica

La pandemia lo ha acelerado la aplicación de la tecnología a la vida diaria era ya una constante en los últimos años. Las comunicaciones, las gestiones, las clases,... poco a poco todo el mundo se ha ido mediando a través de las pantallas de un ordenador o un móvil, por lo que tarde o temprano el arte tenía que hacerlo también y ahí es donde surge el criptoarte, basado en la tecnología blockchain y que tiene a Javier Arrés (Motril, 1982) uno de sus máximos exponentes. Tras hacerse un nombre en este mundo con, entre cosas sus Cool Glases, el granadino ha asumido un nuevo reto: rediseñar, mediante NFT (la técnica que pemirte certificar la autenticidad de una obra digital) la portada de Marca sobre la victoria de España en el Mundial de 2010.

Bajo el titular Yes, we are the champions, la versión de Arrés sale hoy a la venta una subasta (drop) durante 24 horas en la la plataforma especializada MakersPlace.com, y desde la empresa esperan conseguir "unos 80.000-10.000 dólares", según explicaba ayer el propio autor a este medio.

Además de la portada, el de Motril ha diseñado tres máquinas arcade (los videojuegos son una inspiración para el artista, según él mismo cuenta) con tres momentos icónicos (incluidos también en la portada) de ese partido: Iniesta quitándose la camiseta tras marcar el gol de la victoria, la patada de De Jong a Xabi Alonso y Casillas levantando el trofeo. Estas piezas se van a vender en distintas ediciones: dos de ellas en diez ediciones y la tercera, en 25, según relata su creador, que explica también que el precio de estas estaría en un rango entre 2.500 y 4.000 cada una.

El propia artista explica que fue el medio quien, en un intento de innovar y seguir el modelo (exitoso) que habían hecho otros medios fuera de nuestras fronteras, contactó con él para este proyecto, una tarea donde ya tenía experiencia pues había trabajado en otros periódicos como el New York Times.

También, desarrolla Arrés, escogió la victoria en Sudáfrica entre las tres opciones que se le plantearon (una de ellas fue la famosa victoria contra Malta que era "vintage y muy chula") por ser una portada icónica de un evento que tuvo repercusión en todo el mundo y que, por tanto, su obra captaría también la atención de los fanáticos del arte (y del fútbol) de todo el globo.