Javier Egea, un temblor en la poesía española

Egea también era muy exigente y ambicioso . "Le costaba transigir consigo mismo. Si no tenía la repercusión que él creía que debía de tener se molestaba. Tenía poca paciencia en ese sentido. No era consciente de la transcendencia de su poesía y de lo que llegaba con sus versos. Hoy en día sería distinto. Los medios que tenemos te hacen ver con más rapidez aquello", reflexiona el escritor, quien opina que " Javier "sabía manejar muy bien las palabras para provocar emociones" . Como escribió un día Egea, "[...] es posible que no nos conociéramos / aunque fuimos viviendo el mismo frío, / la misma explotación, / el mismo compromiso de seguir adelante / a pesar del dolor”.

Sus seres queridos lo definen como una persona auténtica, curiosa, con un gran sentido del humor y generosa con las cosas que de verdad importan . " No aceptaba nada que fuese contra sus principios . Aunque fuera una cuestión de diplomacia. A veces, Luis y yo le regañábamos porque había que ser más diplomático o no ser tan agresivo con la gente que pensaba de otra manera", reconoce Salvador, amigo íntimo y compañero infatigable de aventuras.

"Su mensaje revolucionario, transformador y hasta filosófico no es apto para todos los públicos. Su poesía luchaba contra un estado de cosas. Su poesía no se podía domesticar . Su poesía tambalea tus principios y hace cuestionártelos", continúa uno de los mayores expertos en la obra del poeta, que a día de hoy se sigue sorprendiendo por el "compromiso doble" de Egea: su compromiso con un mensaje, un compromiso político, y un compromiso con la palabra, la estética .

"La visita a aquel lugar me había llevado a mí mismo a una transformación interior. Es un lugar mágico. Tiene algo especial, una energía positiva muy poderosa. Aquel dios del mar lo captó y dejó de beber . Fue el periodo más fructífero de su carrera literaria. Si hubiera durado aquello se hubiera convertido en el número uno", reconoce el hermano de Javier. Juan Bautista habla abiertamente de la adicción al alcohol del poeta, una enfermedad que marcó para siempre su vida. "Entonces en aquella época bebíamos todos demasiado. Conspirábamos contra Franco en los bares . Imagínate. Algunos más jóvenes o débiles físicamente que se iniciaban tan pronto en la bebida les hacía daño. No podía culparlo. Tenía una enfermedad", se sincera.

En la presentación de Troppo mare en Granada en noviembre de 1980, Rodríguez definió a Egea como "un poeta situado en un horizonte materialista, un poeta otro. Que no se mueve ya en la consciencia de que la palabra no es nunca inocente, que la poesía es siempre ideológica , que la ideología es siempre insconsciente y que el inconsciente no hace otra cosa que trabajarnos y producirnos como explotación y muerte".

La conciencia ideológica del poeta despierta en Troppo Mare (1984) y con ella la de la fuerza de la colectividad . Egea lo explicaba así en una entrevista para TVE: "Intento demostrar que el paisaje interior y exterior siempre están relacionados, eso que llaman sentimientos íntimos no se pueden entender si no están chocando con los sentimientos colectivos". El término que mejor explica esta concepción de la poesía es el de radical historicidad, una idea acuñada por Juan Carlos Rodríguez y que viene a decir que la literatura es un producto del sujeto, y éste no es otra cosa que producto de la historia .

El autor de Troppo mare publicó su primer poema con 17 años en la revista universitaria Tragaluz , donde Álvaro Salvador ocupaba un lugar privilegiado en el consejo editorial. "Nos conocimos en la primavera de 1969. Yo era amigo de su hermana Mari Carmen Egea. Se acercó para decirme que escribía, que si le podía publicar unos poemas en la revista. Me gustaron mucho los poemas. De hecho, los guardo todavía. Al resto del consejo de redacción no le gustó tanto", cuenta entre risas el doctor en Filología Románica por la UGR.

Anecdotario de Javier Egea

Ángeles Mora

"Quedamos para hablar un día. Le dije que estaba escribiendo mi primer libro y que tenía un título provisional en mente, Donde da la vuelta el corazón. Mi primer libro se tituló Pensando que el camino iba derecho porque él se empeñó. Yo tenía otro nombre. En el libro aparecía una cita de Garcilaso de la Vega. Él me dijo: "Este es el título". Le hice caso.

"Mi despertó un Año Nuevo con una llamada. Le encantaba hablar por teléfono. Me llamó temprano, sobre las 9:30. Oí el teléfono y me desperté sonámbula. "Yo sabía que serías la única capaz de coger el teléfono en este día", me dijo".

Álvaro Salvador

"Necesité dinero en cantidad en 1983. Era urgente. Me había separado de mi mujer y me había metido en una historia de teatro que me costó el dinero. Él acababa de ganar un premio de un millón de pesetas -se refiere al Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez-. Me lo prestó en seguida. A él no le importó. Yo se lo fui devolviendo poco a poco".

Teresa Gómez

"Tratándose de Quisquete, y dado el momento histórico de conquista frenética -y no siempre sobria- de la libertad, la mayoría de las anécdotas que me viene a la mente son algo inconfesables. Pero te contaré el día en que yo iba a leer mis versos por primera vez en público (presentada por él), en la Tertulia, por supuesto, junto a Ángeles Mora y Luís García Montero. Los nervios no me dejaban respirar y acudí a su casa un buen rato antes de la presentación para que me diese los últimos consejos de maestro. Me miró, y sin mediar palabra, me hizo sentarme en un sillón, me colocó los auriculares con Claro de luna de Beethoven y se fue. En un primer momento, quería matarlo. ¡Para escuchar musiquitas que estaba yo! Pero ya que no podía hacer otra cosa, me fui tranquilizando y llegué a La Tertulia en un estado razonablemente relajado. Desde entonces, cada vez que quiero tranquilizarme, escucho Claro de luna con auriculares y claro, no puedo evitar acordarme de su jugarreta.