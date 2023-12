Javier Tejero: "El disco empezó a gestarse en plena pandemia en el que mi recién estrenada familia era la certeza a la que agarrarme"

El granadino Javi Tejero presenta su último single antes de estrenar su trabajo el 15 de diciembre

Es un álbum ambicioso que nos habla de un gran músico con gran trayectoria y mucha proyección. Como muestra el tema que publica esta semana, titulado La partida en el que colabora con uno de los grandes, Jose Antonio Lapido. El disco se llama Minnesota y es ya el cuarto adelanto tras Cabaña en el bosque, Prometeo, La partida. Conversamos con Javier Tejero.

-Queda menos para el día 15, ¿cómo está resultando el proceso?

-Muy largo, este disco lleva cociéndose a fuego lento desde hace más de un año. Esto es así porque es difícil coordinar con todos, estamos todos muy ocupados. Pero el resultado merece mucho la pena, ahora estoy a pocos días del estreno y la verdad es que no me lo creo, después de tanto tiempo viéndolo como algo lejano.

-Presentas single, y con Lapido, algo que contar imagino.

-He escuchado y admirado a Lapido desde siempre, he crecido con sus discos y he aprendido mucho de su manera de componer. Esta colaboración surgió gracias a Carlos Díaz, porque ambos grabamos en su estudio con meses de diferencia y él lo propuso sabiendo que sería muy especial para mí. Y así ha sido, una de mis mejores experiencias musicales.

-¿Cuál son la inspiración y los temas del disco?

-Este disco viene marcado por un momento vital en el que he experimentado cambios importantes, principalmente la paternidad, que conlleva momentos maravillosos y también más responsabilidades. Empezó a gestarse en plena pandemia, un momento de incertidumbre, en el que mi recién creada familia era la certeza a la que agarrarme. Creo que es un disco que marca el paso a la madurez.

-¿Quién colabora?

-He tenido el privilegio de contar con muy buenos músicos y amigos. En la base rítmica están Luis Miguel Jiménez y Alfonso Alcalá (batería y bajo respectivamente), Pablo M. Bachs a los teclados, Jero Marín hace la guitarra solista en un par de temas, las fantásticas Cosmotrío una vez más, y algún coro de Mar Blasco. Y por supuesto Carlos Díaz coordinando todo eso.

-¿En qué momento musical te encuentras?

-Como decía antes, estoy entrando en mi madurez musical, eso te hace ver más claro lo que quieres y lo que no quieres. En este trabajo he arriesgado haciendo yo casi todas las guitarras, haciendo más coros… Creo que voy evolucionando como músico y como compositor, siempre intento dar un paso más respecto a lo que haya hecho anteriormente.

¿Algo escrito en la carta a los Reyes?

-Lo primero, salud. Y después que mi disco tenga una buena acogida, que al presentarlo en directo disfrutemos tanto el público como yo mismo y los músicos que me acompañen.