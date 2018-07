Jazz en la Costa se rinde a grandes voces femeninas de la escema en su nueva edición

Jazz en la Costa se rinde a grandes voces femeninas de la escena en su nueva edición, que se celebrará del 17 al 22 de julio en el Parque El Majuelo de Almuñécar. El público disfrutará del timbre melódico y delicado de Cécile McLorin hasta descubrir a la risueña Robin McKelle y su voz blanca, el virtuosismo con la trompeta de Paolo Fresu o reencontrase con el flamenco jazz del pianista Chano Domínguez.

La XXXI edición de Jazz en la Costa, cuyas entradas ya están ala venta, comienza el martes con el concierto de la artista revelación del jazz actual, la estadounidense Cécile McLorin Salvant. La cantante acumula a sus espaldas una gran cantidad de premios y honores, entre ellos dos premios Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal en 2015 por For one to love y Dreams & Daggers en 2017.

El festival, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almuñécar y de la Diputación de Granada, otorgará en la presente edición al pianista Chano Domínguez la medalla del Festival, que estampará su firma en el Bulevar del Jazz que hay en el Parque El Majuelo, donde ya figuran las de Charles Lloyd, Chucho Valdés, Kenny Barron, Eliane Elias, Enrico Rava y Jorge Pardo.

El músico español será otro de los grandes reclamos y será el encargado de clausurar el festival junto con el trompetista italiano Paolo Fresu, que fusionarán el jazz, el flamenco y la música mediterránea para envolver al público asistente en una atmósfera sin igual.

Los asistentes también podrán escuchar a Fred Hersch y su formación clásica de piano, referentes en la escena jazzística; el jazz espiritual de Kurt Elling; o Robin McKelle y su gran registro vocal.

Ayer se presentó de forma oficial la nueva edición del certamen en el consistorio sexitano por la diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez; la alcaldesa del municipio, Trinidad Herrera; la concejala de Cultura, Olga Ruano; y el técnico de la Oficina de Jazz, Jesús Villalba. Durante la presentación, Gómez explicó que "Jazz en la Costa recibió el sello de calidad de la Asociación Europea de Festivales de la Comisión Europea por la calidad artística en la programación, por su creatividad y por el impacto que tiene en el ámbito local, nacional e internacional".

Por la cita musical han pasado artistas de la talla de Paquito D'Rivera, Danilo Pérez, Rosa Passos, Branford Marsalis, Tete Montoliú, Kenny Barron, Joe Zawinul, Dave Holland, Chano Domínguez, Gregory Porter, Joshua Redman, Charles Lloyd o Chucho Valdés, entre otros.