La granadina Joanna Lady Owl estrena ‘Clock’, el primer sencillo de su nuevo disco

Granada es tierra de talento, de eso no cabe la menor duda. En este contexto tan singular, Joanna Lady Owl, cantante, compositora, bailarina y actriz estrena Clock, el sencillo de su primer disco de estudio, Destiny. La canción, con una fuerte influencia funk y disco nos devuelve a esos ambientes de finales de los años 70 y principios de los 80 de lentejuelas y neones en los que lo importante era salir a la pista para reventarla bailando.

De casta le viene al galgo, Joanna canta desde pequeña ya que creció en un ambiente musical porque sus padres son artistas flamencos, desarrolló sus cualidades y capacidades en el conservatorio y empezó tocando el violín. Tiempo después, dejó a un lado las cuatro cuerdas para usar las de su garganta y, tras pasar por muchas bandas de rock, jazz, funk y muchos kilómetros a las espaldas en orquestas y verbenas haciendo versiones, decidió en 2020 crear su música y grabar un disco.

Con la llegada del Covid-19, Joanna, al no poder salir de casa, se dedicó a componer las canciones que forman Destiny. En las once canciones de este disco, la granadina cuenta quién es, pero ya no sólo narra vivencias personales sino también posturas ideológicas, en sus canciones también habla de racismo, de bullying y de feminismo.

Clock, el sencillo del disco, es una canción que invita a pasárselo bien, pero sobre todo a quererse a uno mismo. "Para querer bien a una persona, primero uno debe quererse a sí mismo", asegura Joanna. La sensatez que hay detrás del acto de aceptar quién es uno/a para aceptar a los demás. Respecto a la canción también hay alguna anécdota: "Tenía un bloqueo creativo y poniendo una lavadora y tendiendo se me ocurrió la melodía de Clock”, explica. A veces las epifanías artísticas residen en la sencillez de los momentos del día a día, como les ha pasado a innumerables músicos/as.

El videoclip, rodado en la discoteca Basaba, ha sido producido por la escuela granadina Curva Polar y Jaime A. G. Cinca y dirigido este último.