José Antonio García: “Aunque vaya con mi nombre solista, trabajamos y funcionamos como un grupo”

El sábado 11 de marzo, José Antonio García y Hombre Garabato presentan su último disco Fuera de control. Será un planazo para el fin de semana. El disco es una maravilla, la banda y José Antonio están en un momento dulce y además viene ya rodado, pues han presentado el disco en Madrid, Sevilla, Jaén y Motril. La respuesta del público está siendo muy positiva y tienen ocupado, tal y como cuentan, lo que queda de invierno, primavera y prácticamente el verano. Con motivo de su aparición a partir de las 21:00 en el mítico escenario de Planta Baja, conversamos con José Antonio García y con Nico Hernández, vocalista de Hombre Garabato.

-¿Qué sensaciones tienen antes de presentar Fuera de Control en Planta Baja?

-Nico Hernández: Presentar un disco en Granada siempre es una alegría, por muchos motivos. El principal es porque te reencuentras con gente querida, es una oportunidad de mostrar lo que haces musicalmente a la gente más cercana. Es jugar en casa. Aunque por otro lado, también es una responsabilidad porque muchas veces la gente más cercana es la más crítica con el trabajo, ya sabes, eso de que nadie es profeta en su tierra.

-¿Cómo está desarrollándose la gira? ¿Hay nuevas fechas?

-José Antonio: Hasta ahora hemos estado en Madrid, Sevilla, Jaén y Motril, pero quedan bastantes fechas, algunas ya anunciadas como Málaga y Córdoba, y otras muchas que quedan por avanzar. Te diré que tenemos ocupado prácticamente hasta final del verano, lo cual es una alegría, tal y como están las cosas.

-¿Ha cambiado el espectáculo desde el primer concierto o se mantiene intacto? ¿Para Granada hay alguna sorpresa, que se pueda saber?

-J. A.: Yo en ese sentido soy de la vieja escuela, el repertorio del primer concierto lo continúo en los siguientes, haciendo si acaso algún cambio pequeño. Me gusta aprenderme el ritual y que se repita en todos los sitios igual, es como una ceremonia, sé que una canción viene detrás de otra y eso me da seguridad. Pero claro, aun así, cada concierto es un mundo, nunca se sabe.

-¿Cómo lo están pasando en esta gira? ¿Qué está siendo lo mejor y lo peor?

-N.H.: Hasta ahora muy bien, la gente está respondiendo bastante mejor que la gira anterior, vemos que la gente conoce bien las canciones. En los primeros conciertos con José Antonio, allá por 2015, la gente solo esperaba canciones de 091 y claro, cuando veían que no había canciones de ellos, había un poco de desconcierto. Ahora la gente sabe a lo que va y se saben las letras y las cantan, y ya todos saben a qué van. Lo que menos me gusta es cargar y descargar…

-¿En qué momento está José Antonio García y Hombre Garabato?

-J. A.: Posiblemente en el mejor momento desde que nos conocimos. En los otros discos hubo alguna tensión entre nosotros, todavía no estábamos acoplados al 100%. Ahora veo que todo fluye muy natural, nos entendemos bien, ellos saben lo que quiero y se adaptan a mi manera de trabajar. Ha sido una suerte encontrarlos porque yo siempre he sido una persona de grupo y, aunque vaya con mi nombre solista, trabajamos y funcionamos como un grupo. Eso me da seguridad y me siento muy apoyado.

-Algo que se quede en el tintero...

-J. A.: Invitamos a la gente que vaya a Planta Baja este sábado, prometemos entregarnos absolutamente al público y a las canciones. Además es una buena ocasión de saludar a la gente que apenas ves o mantienes el contacto solo por redes sociales.



Aligeren comprando entradas que ya quedan solo las últimas.