José Antonio García: "Mi cuerpo podrá envejecer, pero la energía y las ganas las tengo intactas"

Este sábado se inaugura un nuevo festival rockero en nuestra provincia, Pita Fest, en Cenes de la Vega. La Pita, en Cenes, en plena falda de Sierra Nevada, viene en esta ocasión a inspirar a un elenco muy granadino del mejor rock que ha dado nuestro país. Desde las 14:00 hay una Fiesta de Bienvenida con comida y gastronomía y la banda Freebirds. Más tarde, a las 20:00 comienza el Festival con Tremendo Pikman, Hombre Garabato, José Antonio García y Sex Museum.

Conversamos con José Antonio García y Nico Hernández, que protagonizarán uno de los momentos álgidos del Festival sobre el mismo, ya que Hombre Garabato es la banda base sobre la que José Antonio recrea sus composiciones. Juntos atesoran una trayectoria rockera tan original como inspiradora.

José Antonio, a nuestra pregunta de qué le parece inaugurar un nuevo festival, nos dice: “Inaugurar algo es siempre una experiencia única y por supuesto que positiva, además, viendo el sitio, nos parece un enclave maravilloso, cerca del rio, muy familiar, con espacios para los más jóvenes, para disfrutar del rock y de la música”. “Además, yo vivo cerca y paso mucho por Cenes de la Vega, con lo que me resulta un lugar muy cercano y familiar”, prosigue José Antonio. Nico Hernández, en ese sentido, añade que “es un Festival lleno de alicientes, lo tiene todo, la novedad, el lugar, el río, el agua y por supuesto las bandas”

Respecto al repertorio que tienen preparado, Nico nos cuenta que ellos tienen doble función, por un lado, Hombre Garabato, en solitario tocarán Babilonia, su último proyecto. “Con estos tiempos de los que estamos saliendo, no hemos podido tocar mucho nuestro Babilonia, por lo que será una ocasión para ponerlo de nuevo en escena”, nos dice el cantante de Hombre Garabato.

La segunda función de esta banda será la de acompañar, como ya es tradición, a José Antonio García, pues juntos poseen una trayectoria conjunta en el panorama musical. "Yo daré un repaso a mi trayectoria en solitario y como no, a los temas clásicos que he hecho con las bandas que toco, pero estrenaremos un tema nuevo, será una de las canciones del próximo disco en solitario que saldrá en noviembre”, señala José Antonio. Al respecto, Nico dice que una primicia como es el anticipo de un tema del nuevo disco de José Antonio es una motivación extra.

Nico Hernández: "José Antonio es una persona muy magnética y en el escenario se incrementa"

En relación al hecho de compartir escenario con una figura como José Antonio, Nico comenta: “La banda tenía y tiene su propia trayectoria, pero el hecho de tocar con José Antonio ha sido todo un esfuerzo para nosotros. Él tiene muy claro el sonido que quiere y que le gusta y nosotros hemos hecho ese esfuerzo, por tocar con guitarras abiertas, con ese sonido de los 70 qué busca, pero merece la pena, José Antonio es una persona muy magnética y eso en el escenario se incrementa. Estás con él y estás tranquilo, seguro, consciente de que compartes escenario con alguien muy especial”, y la verdad, es que no lo podía expresar mejor, en este caso desde el público, se percibe igualmente.

Seguimos hablando con Nico, que tiene una trayectoria muy comprometida con la música rock, pero no solo como compositor, arreglista o intérprete, sino con su difusión y con la importancia de que se la conozca. A nuestra pregunta de si el rock es una música ya clásica para los más jóvenes, nos responde: “El Rock es ya una música estanco, como el Jazz, la Clásica, y tantas otras, no es mayoritaria y menos en la gente más joven, por eso difundirla y darla a conocer, es muy positivo. Debemos reivindicar el Rock y las bandas andaluzas”.

Finalmente, le preguntamos a José Antonio, -'el Pitos', por sus poderosos registros agudos- que de dónde saca las ganas de seguir haciendo música, pues desprende ilusión y confianzas, tanto por su nuevo disco en solitario, como su nueva trayectoria con 091 y con originales proyectos en los que trabaja. “La verdad, no sé de donde nacen mis ganas de hacer música, van conmigo, no puedo estar sin música y mi cuerpo podrá envejecer, pero la energía y las ganas las tengo intactas, no sé por qué ni de donde surge esto, pero es así”, nos dice.