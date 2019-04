José Antonio García (091) y Vinila Von Bismark, estrellas del Record Store Day

Granada se prepara este sábado para celebrar el Record Store Day, una cita obligada para amantes de la música en formato físico y las tiendas independientes que la venden, con numerosos conciertos y firmas de discos. Discos Bora inaugurará la mañana con una pinchada de DJ Polite a las 11:00, seguida de otra del batería de Niños Mutantes, Nani Castañeda. Mientras, en Discos Marcapasos, la banda granadina Carmencita Calavera tocará algunas canciones de su flamante EP Un día en éxtasis, que verá la luz mañana.

La tienda en calle Duquesa también celebrará el sorteo de un giradiscos maletín GPO, valorado en 70 euros, a las 13:15, y después Nievla dará un concierto pasadas las 13:30. Media hora después, Vinila Von Bismark pinchará una sesión de música a la vez que José Antonio García, cantante de 091, actuará en acústico en Bora Bora. La tarde de Record Store Day en Granada la inaugurarán la cantautora Carmen Boza, muy querida en nuestra tierra, con un concierto a las 17:00 en Bora Bora ; y el joven DJ granadino Marchand de Sable con una sesión en Marcapasos a partir de las 18:00.

Después, Un bosque DJ pinchará en Bora Bora antes del directo de la barcelonesa La Santoro, seguida de la disc jockey Alba Maldedades. Una última sesión de David Briones a las 19:30 despedirá la jornada musical en Marcapasos; mientras que en Bora Bora será Carmencita Calavera, que firmará copias de su nuevo EP, y el grupo Cariñitos del Sur, quienes despidan la efeméride.

Con Pearl Jam como embajadores de esta edición, el mundo de los aficionados a la música a la vieja usanza se prepara para celebrar hoy un nuevo Record Store Day con el lanzamiento especial de más de 400 títulos a nivel internacional y 40 referencias en España. El contexto acompaña a esta fiesta, fundada en 2008 como reivindicación de los comercios tradicionales de música y de los formatos físicos, tras un 2018 en el que los ingresos por la venta de vinilos creció un 6%, hasta representar el 3,6% del volumen total de la industria musical.

Entre las más buscadas estarán las referencias vinculadas a Queen, como el 7 pulgadas con Bohemian Rhapsody en la cara A y I'm in love with my car en la B o la colaboración entre Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, y los miembros supervivientes del grupo de Freddie Mercury.

De David Bowie se recuperará The world of David Bowie (lanzado en 1970) y de John Lennon, las grabaciones en bruto que hizo para Imagine. Habrá asimismo grabaciones inéditas de Jeff Buckley y de Bob Dylan, con una copia de las cintas de prueba de Blood on the tracks, y se reeditará Fleetwood Mac, el primer disco del grupo en el que participaron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.

No faltarán novedades en España, donde el vinilo aumentó un 19% sus ingresos en 2018, hasta los 11,7 millones de euros. Así se lanzarán más de 40 referencias que van de reediciones de Soziedad Alkohólika (Diversiones...?, 1996) y de Loquillo y Los Trogloditas (¿Dónde estabas tú en el 77?) a un recopilatorio con los singles de Parálisis Permanente.