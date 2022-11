Juan Manuel Cid: "Me gustaría abrir un puente de investigación y colaboración"

Juan Manuel Cid nació en Nerja pero desde 2006 está afincado en Granada, ciudad en la que han nacido sus tres hijos y ha colaborado con la Fundación Legado Andalusí hasta este mismo verano, cuando fue nombrado director de la delegación del Instituto Cervantes en Orán. Este mismo lunes viaja a la ciudad Argelina, aunque ya estaba teletrabajando para tomar las riendas de la institución de divulgación y enseñanza de la lengua y la cultura española. Empieza así una nueva etapa, aunque su vinculación con los países del Norte de África viene de lejos.

Formación

"Mi periplo comenzó cuando me fui a vivir a Túnez, donde estuve 7 años, aprendí árabe y francés y trabajé para la Agencia Efe y el Instituto Cervantes", cuenta el nuevo director, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Para Efe hizo labores de secretaría y también de redacción y con el Cervantes detalla que tuvo un contrato como colaborador externo para hacer funciones de comunicación de sus actividades en los medios locales. Y allí también conoció a su esposa. Durante los dos últimos años permaneció en el país tunecino gracias una beca con la Oficina Técnica de Cooperación.

"Conozco el Magreb porque después de estar en Túnez me fui dos años a Marruecos, de 2003 a 2005, con una beca del Ministerio de Exteriores de Gestión Cultural dentro de la Embajada de España en Rabat", relata Cid, quien señala que fue en allí donde entabló contacto con la Fundación Legado Andalusí, que ha sido su casa desde entonces. "Cuando iba a acabar mi estancia empecé a buscar trabajo. Ya en Túnez hubo contactos con el Legado por una exposición y una serie de trabajos. Conocí a su director, Jerónimo Páez, y luego en Marruecos me lo volví a encontrar. Buscaban a alguien con un perfil de conocimiento del mundo árabe y hablase el idioma".

¿Cómo surgió ese interés por los países árabes? "En mi adolescencia me empezaron a fascinar porque me hice un asiduo lector de prensa. En su momento me impactó la Guerra del Líbano. Ya queda lejos, pero entonces leí mucho y me picó el gusanillo de conocer más sobre Geopolítica. A eso se sumó que luego conocí en mi pueblo a una familia de exiliados de la guerra civil libanesa. Entablé amistad con su hijo y empecé a saber más de cerca Líbano -aunque en aquel momento no viajé, luego tuve la oportunidad de hacerlo por mi trabajo en el Legado-".

En enero de 2006 llegó a Granada, donde ha permanecido 16 años, hasta que tuvo conocimiento de dos vacantes para la dirección del Cervantes en Casa Blanca y Orán. Se presentó a estas dos plaza libres y ha resultado elegido para la sede argelina. "Aunque ya trabajé para el Instituto hace mucho tiempo, entonces fue con un contrato de colaboración, no como un trabajador de nómina, digamos", detalla sobre el encargo que ahora asume en ese gigante encargado de promover el español en el mundo.

Proyectos

Y, ¿con qué expectativas viaja ahora a Orán? ¿Cuáles son sus proyectos? "Aunque es un país fundamentalmente francófono por la época del protectorado francés, hay mucho mucho interés por lo español. Durante tres siglos había una fortaleza de España en Orán, posiblemente una de las más importantes que tuvo en el Mediterráneo, y queda un patrimonio muy conocido".

En ese sentido, destaca la buena implantación con la que ya cuenta el Instituto Cervantes en Orán, con casi 1.300 estudiantes "durante todo el año y de todas las edades". "También porque es una ciudad que ha tenido una relación histórica con España por los inmigrantes republicanos de Andalucía y Alicante que se asentaron allí al finalizar la Guerra Civil". "Hay que tener en cuenta que está a 200 kilómetros de las costas de Almería. Hay una relación comercial y humana actual", apunta.

Durante los próximo cinco años y con estos mimbres, quiere poner en práctica su experiencia de gestor cultural. "En primer lugar, voy con la intención de seguir dando a conocer la lengua española porque fundamentalmente un Centro Cervantes sirve para eso. Pero también hay una labor cultural. Por la parte que me toca, me gustaría poner en contacto a mucha gente que conozco en Granada y Andalucía de todas las artes para abrir un puente de investigación y colaboración".

"España vive un momento cultural muy importante en pintura, cine, poesía, música... El director del Instituto Cervantes es un poeta. Aunque no sé si me dará tiempo este año, me gustaría montar allí en Orán un festival de poesía y música contemporánea y popular, con gente joven y en sitios públicos y privados. Orán es una ciudad muy musical, es la capital del raï", adelanta sobre los primeros pasos que tratará de ir dando en esta nueva andadura.