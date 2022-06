Juan José Montijano: "Para una mujer de la época, Agatha Christie tenía una mentalidad devastadora"

-¿Qué le ha llevado a escribir este libro después de lanzar en 2019 El universo de Agatha Christie?

-En primer lugar, la gran acogida que tuvo el primer volumen y sobre todo, la ausencia de ensayos y estudios de conjunto en Español sobre Agatha Christie. En el mundo anglosajón y francés se encuentran multitud de ensayos de reputados especialistas de la obra de esta autora y sin embargo, en España no hay absolutamente nadie que estudie la multiplicidad de géneros que trató. Agatha Christie no solo fue una gran novelista, sino que también fue dramaturga, poeta y autora de libros para niños. Con lo cual, podemos decir que esta mujer todoterreno allanó el camino para que la mujer fuese o escribiese dentro de un ámbito que generalmente era masculino, como la novela policiaca. Me pareció muy interesante abordar su figura, puesto que siempre he sido un consumado devorador de su obra. Gracias al éxito que tuvo el primer libro, me lancé a por el segundo y la editorial Diábolo Ediciones lo aplaudió.

-¿Qué diría que tiene Agatha Christie para atrapar a tanta gente durante tanto tiempo?

-Tiene dos cosas fundamentales. En primer lugar, los personajes de sus novelas son personajes estereotipados con los que todos nos podemos sentir identificados: la chica rica a la que deja el novio, el hombre millonario, el chico guapo al que pretende la sobrina del tío millonario porque quiere conseguir su amor, etc. Pero también, las novelas de Agatha Christie reflejan sentimientos de carácter universal: el amor, el odio, la venganza, los celos, etc. Son temas universales que pase la época que pase siempre van a estar ahí. Otra cosa es la forma en la que la autora los trataba. Si observamos sus novelas, nos damos cuenta que no aparece en ningún momento la sangre. Hay muchos asesinatos con armas de fuego, con arma blanca, pero no describe como la novela americana escenarios oscuros y sórdidos. Nos encontramos todo lo contrario, describe ambientes relacionados con la alta burguesía londinense. Nos encontramos en sus obras un juego en el que los propios lectores son partícipes.

-Con respecto a los temas, ¿qué podemos ver en este libro?

-El autor va a encontrar algo que hasta ahora no se ha tratado, es decir, los crímenes reales en los que se basó la autora para escribir sus novelas. Tenemos el caso del Asesinado en el Orient Express, del cual se enteró gracias a las noticias. Agatha era una observadora de la realidad y ella intentaba empaparse de todo lo que la rodeaba, era una devoradora de cualquier género novelístico, escuchaba la radio, leía la prensa…Lo que pretendo con la obra es complementar todos los crímenes en los que se basó con una serie de misterios que rodearon la figura de la propia escritora e incluso a los personajes. Vengo a exponer por primera vez la existencia de una obra de teatro escrita en español dedicada a la fangoria, a Carmen Salazar, una obra dedicada al flamenco pérdida y que la gran mayoría de los lectores de Agatha Christie desconocían. También hablo de su desaparición de once días.

- ¿Qué aspectos desconocidos van a sorprender más al lector?

-Van a sorprender al lector la existencia de esa obra teatral dedicada al flamenco, esos once días en los que estuvo pérdida Agatha Christie e incluso hablo de que ella pudo ser la creadora del personaje de James Bond, ya que hay un pequeño relato que incluye dentro de su libro en el que hace una recopilación de relatos cortos, en el que hay un personaje que curiosamente se llamaba James Bond. En el universo de Agatha Christie todo está relacionado, todo tiene que ver con la personalidad y con la mentalidad de la propia autora. Otras de las curiosidades que podemos encontrar son todos los crímenes reales, esos misterios que rodearon a los intérpretes de Poirot como Miss Marple y que por primera vez los voy a poner de manifiesto.

-¿Cómo ha llevado la investigación? ¿Le ha sido muy complicado encontrar y contrastar información?

-Ha sido muy difícil encontrar y contrastar información, ya que toda la información que estaba en inglés, francés o alemán, por lo que he tenido que hacer una labor de traducción, lectura y asimilación de todo ese contenido. Precisamente porque en España el único material que hay de Agatha Christie es la edición, en un primer momento de la editorial Molina y luego de Planeta de sus obras narrativas e incluso de su autobiografía, que no vio publicada en vida. Últimamente, algunas editoriales españolas están poniendo a la venta algunas obras como La Ratonera. Esto es un avance porque el teatro de Agatha Christie en España nunca se ha llegado a editar, tan solo he podido localizar una edición de la editorial Carroggio que en los años sesenta recopilaba algunas obras que se habían puesto en escena en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

- ¿Qué capítulo de su libro le ha parecido más interesante llevar a cabo?

-Fundamentalmente dos. A mi me fascinó mucho El espejo se rajó de lado a lado y que en España se tradujo como El espejo roto. La novela habla sobre una actriz de cine cuyo personaje está basado en una mujer que estando embarazada, la besan y la contagian de rubéola. Es una obra dramática y fascinante. Luego, por supuesto Asesinato en el Orient Express, todo lo que ocurre en la novela, pasa de verdad. Es curioso que todos los personajes que aparecen en la novela descritos, los conociera la escritora personalmente. Documentarme sobre este caso ha sido apasionante y una de las cosas más gratas que me ha pasado llevando a cabo mi libro.

-¿Cuál es su libro preferido de toda la colección de Agatha Christie?

-Es una pregunta muy difícil, aunque tengo una pentalogía de libros que me los he leído muchísimas veces, empezando por Asesinato en el Orient Express la cual me parece una obra maestra. Por supuesto, Diez negritos, Muerte en el Nilo y dos novelas que siempre recomiendo encarecidamente: Maldad bajo el sol y La venganza de Nofret, una novela muy desconocida de la escritora.

-¿Cómo han influenciado las obras de Agatha Christie a la figura de los asesinos?

-Agatha Christie es una escritora universal a la que tienen acceso muchísimos lectores de todo el mundo. Muchas veces decimos que la ficción supera a la realidad y en el caso de Agatha es verdad. Desgraciadamente, hay una serie de asesinos que se inspiraron en sus crímenes, como es el caso de una asesina india que cometió sus asesinatos basándose en las novelas de la autora. Otro ejemplo sería la niña de Uruguay, que después de leer algunos libros que tenían sus padres de la escritora, decidió quemar la casa en la que estaban sus padres. Un caso más famoso puede ser el asesino de la Coca-Cola, el cual tenía un ejemplar de Agatha Christie con pasajes subrayados de cómo envenenar a las personas.

-Hablando de la influencia que tenía la autora, ¿hasta qué punto era consciente de lo real que describía las descripciones de sus envenenamientos, asesinatos, etc.?

-La autora tenía una gran formación en el mundo de la farmacología debido a que estuvo como voluntaria en un dispensario en la Segunda Guerra Mundial y allí es donde aprende a combinar sustancias y todo lo que esto conlleva. Era consciente del peligro que había al pasarse de la cantidad adecuada, por lo que sabía muy bien qué decir al describir los envenenamientos. Sin embargo, Agatha Christie escribía por diversión y para comer, no tenía mucha tendencia a estar pendiente de sus obras, ya que tenía una vida interior muy rica.