Juan Vida: "Con mis cuadros siempre necesito contar una historia"

-Es un pintor consagrado en Granada, pero es la primera vez que hace el pregón en la Feria del libro. ¿Qué supone para un artista plástico inaugurar este evento tan importante en el mundo de las letras?

-Me siento muy honrado, no es solo el reconocimiento a mi persona y a mi trayectoria como pintor sino que es un honor representar en ese momento a toda la profesión, tanto de diseñadores, dibujantes, fotógrafos, ilustradores y editores… Sentirme representante del gremio es muy emocionante y bonito.

-La Feria del Libro este año tiene el lema "una imagen, mil palabras" ya que rinde tributo a la ilustración y a las artes gráficas. ¿Se centrará su pregón entonces en las relaciones interartísticas únicamente o abordará otros temas?

-He estructurado el pregón en dos partes. Una, mi relación con los libros desde infantil, desde el primero que tuve y como era la cartera y luego como fui creciendo entorno a ellos. Yo digo que lo peor que me ha pasado en mi vida fue el colegio. Fíjate, abría los libros por las últimas páginas para imaginarme cómo iban a ser los días de final de curso y a pesar de eso conservo todos esos volúmenes de Primaria, tengo en una cartera de cuero guardado el primer libro de mi vida. La segunda parte si es en relación con el lema de la feria de este año. Al final todo gira en torno a la locución latina de Horacio ut pictura poesis, se trata de hablar de una misma cosa desde distintos lenguajes, pero es todo lo mismo. También en esa segunda parte hablo del mundo de las imprentas, los libros son unos “cacharros” que hay que hacerlos y si haces un recuento de los distintos pregones que han pasado por la feria, generalmente el pregonero se queda en las puertas de las imprentas, nombra a todos los gremios menos a este y yo que me he pasado toda la vida en las imprentas. Sé cómo es ese mundo y creo que se merece una mención importante. Además, el gremio de la editorial está muy baqueteado últimamente porque han cambiado todas las normas y formas de proceder.

-Además de pintor, es también editor, socio de la editorial JuanCaballos. Como ilustrador y diseñador gráfico, ¿se siente en el deber de pegarse siempre al texto o utiliza la libertad de la pintura, como en sus cuadros?

-Mi primera voluntad es siempre ponerme en un camino paralelo al texto desde el lenguaje pictórico, no teniendo que ser adjetivo de la parte literaria. Lo mismo que cuando a un escritor le dicen que hable de un pintor y no tiene que hacer una descripción literal de lo que está viendo, el pintor intenta montar un discurso paralelo que, aunque diga lo mismo, lo diga desde otro ángulo. Generalmente, en el mundo de la ilustración el axioma de los simbolistas "aludir eludiendo" es tremendamente importante, me refiero a que hay que expresar andando un poco por las ramas y no yendo al grano, cómo las manzanas de Cézanne, que pintó lo que había alrededor de la manzana.

-Entre todas sus colaboraciones editoriales y obras, ¿cuál cree que es su trabajo más destacado?

- Puntualmente, hay algunos trabajos que me gustan muchísimo pero quizás sobre todo con la editorial Visor la colección Palabra de Honor creo que es lo más redondo que he podido hacer, aunque también hay una revista que editaba con Luis Muñoz en la Diputación de Granada que se llamó Elice, que me encantó cómo quedaba. Hicimos dieciséis números y estábamos muy orgullosos de ese trabajo. Luego, por supuesto, los de mi editorial JuanCaballos.

-Estaba trabajando con el Ayuntamiento de Pinos Genil para levantar un centro cultural que llevará su nombre y conservará parte de su obra, ¿habrá otro lugar donde puedan verse sus trabajos de forma permanente?

-En eso estamos, estas cosas suelen ser muy lentas. El Ayuntamiento de Pinos Genil ha comprado ya los terrenos donde se va a construir y están con el anteproyecto así que va para delante. Habrá un espacio que tenga una parte permanente de mi obra y luego otro espacio de exposiciones temporales y luego otro que pueda utilizar la gente del pueblo. Creo que hay que integrarlo también en la cultura.

-El mural 'El Río' inaugurado este pasado mes de enero en el Complejo Administrativo Triunfo es una “crónica biográfica” de algunos años de su vida. En él aparecen diversos personajes que son sus allegados, ¿considera que gran parte de su obra es “narrativa” y basada en la experiencia? ¿Son sus cuadros su historia personal?

-La pintura siempre tiene que contar algo y me gusta que cada cuadro signifique algo nuevo. Es decir, que a la hora de pintar, no sepas cómo va a ser el cuadro al final, que vayas descubriéndolo. Yo creo que con mis cuadros siempre necesito contar una historia y claro, lo que cuenta uno suele estar basando en su experiencia personal. Las obras en general son autobiográficas, al final, por tu ombligo pasa el mundo y todo lo interpretas a partir de tu propia biología.

-Respecto a sus relaciones con la literatura, es sabido que es gran amigo de diversos autores como García-Montero, músicos como Sabina o Serrat... ¿Le gusta colaborar con algún artista en especial?

-Me gusta colaborar con todos, de todas formas, con esos artistas tengo más una relación de amistad desde siempre, hacíamos muchas más cosas que arte, de hecho hubo un tiempo en el que lo de la literatura o lo de la pintura era una cosa que nos pasaba además de vivir, de salir, de quedar con los amigos o jugar al futbol. No todo el rato somos artistas. La generación que nació en los años cincuenta en Granada, de la que salieron muchos artistas, es una casualidad.

-El año pasado realizó en Granada una exposición titulada Vida entre amigos donde reunió 29 obras que habían sido adquiridas por diversos artistas de todo tipo a los que pidió que escribiesen una serie de textos para acompañar las obras. Han sacado un libro con ilustraciones a color y fotografías inéditas, que ahora van a presentar en la Feria del libro. Además de recuerdos y anécdotas, ¿algunos de estos textos son ficciones literarias de sus cuadros?

-Es un catálogo ampliado, porque no se trata solo de reproducir los cuadros, sino que les pedí a mis amigos y a todos los que me dejaron los cuadros que hiciesen una redacción sobre la experiencia de convivir con los cuadros, porque son cuadros muy grandes y ocupan casi una pared y creo que al final si convives con él, tu vida está un poco mediatizada por esa imagen. Creo que escribieron cosas estupendas y muy interesantes.

-A comienzos de este año estaba trabajando en dos proyectos, unas láminas encargadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el otro, unas ilustraciones en torno a la vida y obra de Federico García Lorca, ¿tiene algún nuevo proyecto entre manos?

-El libro de García Lorca ya está disponible en las librerías. Ahora, estoy trabajando en esas serigrafias de la Alhambra. Además, tengo en mayo una exposición en Tánger y en octubre quizás una exposición donde se recogen las colaboraciones que hice yo con los poetas de La Otra Sentimentalidad. De hecho, estoy tratando de hacer una exposición de esos años, en los primeros ochenta, con fotos e historias de todos los que integrábamos ese grupo.

-La Feria del libro es una de las citas culturales más importantes de Granada. ¿Cómo ve usted el panorama de la lectura en Granada? ¿y el consumo de literatura entre la juventud?

-Creo que es demoledor. Desde un punto de vista editorial, un 35% de la población confiesa no leer un libro nunca, aunque después de la pandemia han aumentado los índices de lectura bastante. Dentro de todas las estadísticas, quién más lee son las mujeres. Pensando en el panorama cultural de Granada, me da un poco de miedo porque, aunque tengamos unos músicos estupendos, seguimos siendo los últimos en las estadísticas respecto al fomento o consumo de la cultura. Me da pena pensar que la gente joven no lee, y entre el audio libro o la Inteligencia Artificial creo que se van a perder las habilidades de escritura, lectura o pensamiento crítico.

-La revolución tecnológica concede una importancia extrema a la imagen, pero en el mundo de la literatura, siempre se consideraba como subsidiaria al texto. ¿Cómo ve usted actualmente, desde el mundo editorial, el estatus de la imagen?

-Pues pienso que el verdadero futuro del libro va a ser un podcast rápido. Además, creo que los nuevos clientes (los jóvenes) están acostumbrados a eso, a lo audiovisual más que a la lectura tradicional. Y lo peor, ¡a coste cero! Aunque es extraño porque desde que apareció internet venimos anunciando la muerte del libro y en realidad, cada vez se publican más, yo creo que en gran medida es gracias a la labor de las pequeñas editoriales.