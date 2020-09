En una provincia con amplia historia cinematográfica, Juanfran López (Granada, 1984) también quiere dejar su huella. Los seis largometrajes de este director granadino son prueba de ello. El último de ellos, La isla de Fa, iba a estrenarse en cines cuando la pandemia lo paralizó todo. El 26 de septiembre será la fecha del estreno definitivo de la película "más ambiciosa" de López, enamorado del cine desde pequeño y fundador de la productora Amatista. Le acompaña durante la entrevista Ángel Navarro (Granada, 1962), actor y productor de teatro con amplia trayectoria en el mundo audiovisual. El intérprete ha participado en series como Carlos, Rey Emperador, El Príncipe o Juego de Tronos. Su nueva obra, Viva Ogete, iba a levantar el telón en el Teatro Isabel La Católica cuando la crisis sanitaria sacudió el país. Esta es su primera colaboración junto a López y ambos esperan que no sea la última.

-En primer lugar, ¿qué tal están tras el confinamiento?

-Juanfran López: Cansado, pero también preocupado porque no quiero que vuelva la situación para atrás y se vuelvan a cancelar rodajes. Ha sido un gran sacrificio y, para los artistas, cancelar lo que ya está remontando sería otro revés que fastidiaría.

-Ángel Navarro: Yo presentaba una obra de teatro el 6 de mayo en el Teatro Isabel La Católica y se ha parado. Ahora tenemos que pedir días porque los teatros no están con el aforo al completo. El primer paso es abrir los teatros. Los toros sí, pero los teatros no.

-Juanfran: Es lamentable.

-Ángel: Es triste que la cultura como el teatro o el cine esté cómo está. Encima los brotes no vienen de las salas. Tenemos además otros proyectos parados.

-Mucha gente se ha reinventado durante este tiempo. ¿Lo han aprovechado para pensar o desarrollar nuevos proyectos?

-Ángel: Te puedo garantizar que sí.

-Juanfran: Tenemos en marcha un proyecto, cuyo guion estaba ya muy elaborado antes del confinamiento y al inicio del verano se acabó, junto a Antonio Gamarra. Ahora estamos en marcha. El equipo actoral y técnico se están organizando para un futuro rodaje el año que viene cuando la situación se haya normalizado.

-¿Qué es La isla de Fa y de dónde surge la idea? ¿Qué se va a encontrar el público?

-Juanfran: Reúne varios géneros: artes marciales, acción, aventura e incluso espionaje. Tiene ese toque James Bond, esa pincelada de agentes secretos infiltrados en algún lugar. Eso representa La isla de Fa. Tienes de todo dónde escoger. Pienso que a la gente le va a gustar la apuesta, aunque es arriesgada. Hasta ahora no se había hecho un tipo de película así, ni a nivel profesional ni semiprofesional como nosotros. Va a ser divertido y distinto. La película viene de una serie de ideas después de haber visto mucho cine con guiños a muchos géneros. Tiene sus toques de misterio, esconde un secreto y varias subtramas que van a generar expectación mientras la ves.

-¿Y qué les atrae más de ella?

-Ángel: La capacidad de crear que tiene Juanfran. Esta película hay que verla. Es una satisfacción trabajar con él. Este hombre es un genio y no lo digo porque esté aquí. Hemos hecho un equipo que ya es una familia. Es un gustazo trabajar con él.

-Juanfran: El punto fuerte es el equipo técnico. Ha hecho un trabajo muy digno a nivel de fotografía, movimientos de cámara, etc. Ha tenido que sufrir porque se ha rodado en primavera, verano y otoño, luchando contra el calor, frío, lluvia… Hemos estado en la costa de Motril y en el pantano de los Bermejales. En exteriores es complicado rodar. También recalco el equipo actoral. La gente se va a quedar con los personajes principales. Cada uno es tan distinto que sobresalen entre ellos. Le dan la chispa a la película.

-¿Es su película más ambiciosa?

-Juanfran: Sí, tanto a nivel actoral como técnico. Es un proyecto grande e ilusionante. Muchas empresas y locales han colaborado estrechamente con nosotros. Yo también he tenido que invertir dinero de mi bolsillo para que la película tuviera los materiales mínimos para poder rodarse. Es la película más grande que he conseguido hacer. Te vas a reír cuando te diga cuánto ha costado, es irrisorio. Unos 15.000 euros.

-¿Cómo ha sido trabajar con un reparto tan variado?

-Juanfran: Tenemos actores potentes como Abraham Montufo, Anaïs Hita, Lalo Aguayo y Ángel Navarro como personajes principales de la película. Para los personajes secundarios, que desempeñan el papel de especialistas, hemos contado con campeones de artes marciales y boxeo como José Clavero, Francisco Torrero y Rubén Hita. Hemos escogido tener un elenco muy equilibrado en ambas facetas. El resultado es muy chulo.

-¿Siempre quisieron dedicarse al cine?

-Ángel: Yo empecé haciendo teatro. Toda mi vida ha sido un teatro, siempre lo he hecho porque me dedicaba a las ventas (ríe). Hasta que un día me metí en una escuela y empecé a hacerlo. Luego creé mi propia compañía. Me presenté a un casting de figuración de cine y he ido enganchando trabajos en Cuéntame, El Príncipe o Carlos, Rey Emperador. Luego te metes en el mundo y empiezas a conocer a gente. Tengo varias agencias en Madrid que me van llamando, aunque en Granada hay gente muy buena haciendo cine. No le voy a tirar más flores a Juanfran. Llega un momento en que necesitas hacer cine. Y la pandemia nos ha dejado con esas ganas. Podríamos decir que tengo mono.

-Juanfran: Siempre me ha gustado el arte. De pequeño siempre he pintado, dibujado… Hago los storyboards de mis películas para dar facilidades al equipo en el rodaje. También me ha gustado actuar. Dirigir me vino más adelante. Cuando tenía unos 20 años, un amigo me metió en un corto como actor. Después decidí crear mi propia productora, Amatista Productions, en 2008, para poder dirigir, escribir y actuar en mis propias películas. De esta manera, siempre iba a hacer lo que yo quería y tener el control de mis propias historias para dejar mi sello. Hemos hecho varias películas hasta llegar a esta, que es la más ambiciosa.

-¿Tienen estudios en la materia?

-Ángel: He estado en varias escuelas de teatro y para cine he hecho algún curso de interpretación. De hecho, tras la presentación de la película tengo un intensivo en una escuela de cine. Siempre tienes que aprender. Procuro siempre hacer ese tipo de cosas.

-Juanfran: Siempre he sido autodidacta, aprendiendo de lo que he visto. Estuve un tiempo en una escuela para potenciar los detalles de los que carecía. Aprendí a saber conocer a las personas. Allí se hizo un grupo muy chulo e hicimos algunos proyectos.

-¿Qué director o directora le inspira?

-Juanfran: Siempre me ha gustado Alejandro Amenábar. Es una persona que ha conseguido dar un salto para que el cine español se parezca más a las grandes producciones de Hollywood. El ejemplo es Mientras dure la guerra. Son apuestas de un tipo de cine que aquí era impensable hace unos años. Es una máxima referencia para mí. Ha roto la barrera que el cine español no podía pasar.

-¿Qué aspectos del carácter andaluz ha llevado a su cine?

-Juanfran: En mi tipo de cine hay poco de andaluz. Intento generalizar y hacer que todo sea neutro: paisajes, conversaciones… En alguna escena se puede escapar algo pero no cobra importancia. No me gusta que en mis películas se remarquen los lugares donde son rodadas. No saco a relucir Granada en sí. Por ejemplo, Ángel ha tenido que ocultar su acento granadino.

-Ha inaugurado en dos ocasiones el Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. ¿Cómo ve el estado del cine en Granada, por ejemplo, en cuanto a falta de certámenes?

-Juanfran: No se apostó como se debía por el cine de aquí. Se han hecho festivales, como el Cines del Sur, pero no se ha recalcado nada lo que se hace aquí. Han apostado más por trabajos de fuera, que me parece estupendo, pero un festival en Granada tiene que hacer participar a los artistas de aquí. No daban oportunidad a que los trabajos de los granadinos se pudieran presentar en ciertos festivales. Todas las películas que vengan de fuera serán bienvenidas pero debe haber una sección con el cine de aquí. Tenemos muchos artistas con ideas muy buenas y mucho potencial a nivel técnico y artístico porque hay muy buenas escuelas.

-Ángel: Aquí hay gente muy interesante, hay que apostar por ellos. Yo participo mucho con las escuelas porque también me interesa conocer a esos futuros directores. Me he quedado admirado con la capacidad que hay en Granada y hay que apostar por lo de nuestro ciudad.

-¿Pretende profesionalizarse en algún momento? ¿Hasta qué punto es eso complicado en España?

-Juanfran: Siempre es difícil hacerte un hueco, más aún si no tienes un apoyo económico o un padrino que pueda abrirte las puertas con facilidad. Estamos muchos en este mundo y no es lo mismo una persona que no tiene quién le mueva su obra que otra que lo tenga fácil gracias a contactos que la muevan y hablen bien de su equipo. Yo hago cine para divertirme y divertir a los demás, no por querer vivir de ello. Si sirve de trampolín para algún actor, técnico, maquillador o peluquero, me alegraré siempre. Y, si alguna vez a mí me sale algo más profesional, pero tampoco lo espero. Seguiré haciendo lo que me gusta y emociona.